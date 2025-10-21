ETV Bharat / bharat

दिवाली के मौके पर 'युद्ध'! पटाखों से वार ... यही है इस गांव की परंपरा

गुजरात के अमरेली जिले में दिवाली पर दो गांव के लोगों के बीच 'इंगोरिया' युद्ध होता है. पढ़िये, क्या है 150 साल पुरानी परंपरा.

Ingoria War
गुजरात में 'इंगोरिया' युद्ध. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 21, 2025 at 8:02 PM IST

|

Updated : October 21, 2025 at 8:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरेलीः दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर को मनाया गया. देश भर में दिये जलाकर और पटाखे फोड़कर दिवाली मनाई गयी, लेकिन गुजरात के सावरकुंडला शहर में दीवाली की रात युद्ध होता है. अमरेली ज़िले के सावरकुंडला में वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार दिवाली के दिन इंगोरिया (जलते हुए ग्रीन पटाखों से लड़ाई) युद्ध होता है.

सावर और कुंडला गांव के बीचों-बीच नावली नदी बहती है, जो शहर को दो भागों में बांटती है. लेकिन, गांव का नाम आज भी एक साथ मं लिया जाता है यानी सावरकुंडला. दिवाली की रात सावर-कुंडला में ऐसा नज़ारा देखने को मिला जैसा कि कोई भयानक युद्ध चल रहा हो. चारो तरफ आगजनी जैसा दृश्य होता है. इस अवसर पर पुलिस, अग्निशमन और डॉक्टरों की टीमें भी तैनात रहती हैं.

गुजरात में 'इंगोरिया' युद्ध. (ETV Bharat)

सावरकुंडला में दिवाली की रात दोनों गांवों के लोगों के बीच युद्ध खेला जाता है. 'इंगोरिया' नामक यह हर्बल पटाखा एक-दूसरे पर ऐसे फेंका जाता है जैसे हाथ में कोई फल हो. मानो जंग के मैदान हो. यह युद्ध रात के अंधेरे में खेला जाता है. बड़ी संख्या में गांव के बच्चे, युवा और बुजुर्ग इस खेल का आनंद लेते हैं. सावर-कुंडला की धरती पर यह परंपरा लगभग 150 वर्षों से चली आ रही है.

इंगोरिया के इस युद्ध को देखने के लिए न केवल अमरेली जिला परंतु गुजरात के बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं. लोग एक-दूसरे पर पटाखे फेंकते हुए दिखाई देते हैं. 'इंगोरिया' का युद्ध देखने के लिए विशेष रूप से कनाडा से आयी निशा नामक युवती ने कहा- "मैं स्पेशियल इंगोरिया युद्ध देखने के लिये सावर कुंडला आई हूं, इन दृश्यों को देखकर कनाडा से सावरकुंडला का पैसा वसूल हो गया." विधायक महेश कसवाला ने भी इंगोरिया के युद्ध का भरपूर आनंद लिया.

कुछ लोगों ने युद्ध के इस दृश्य की तुलना हमास और इजराइल युद्ध से की. उनका कहना था कि अंधेरे में जब लोग एक दूसरे पर पटाखे फेंक रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि मिसाइल गिर रहा है. देश भर में अपनी अनूठी पहचान बना चुका इंगोरिया का युद्ध केवल सावर और कुंडला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमरेली जिले की यह परंपरा अब पूरे गुजरात में जानी जाने लगी है. हिंदू और मुसलमान बिना किसी जाति-पाति के इस इंगोरिया युद्ध को खेलते हैं.

इसे भी पढ़ेंः

Last Updated : October 21, 2025 at 8:14 PM IST

TAGGED:

DIWALI 2025
FIRECRACKER WAR IN GUJARAT
गुजरात में इंगोरिया युद्ध
गुजरात में पटाखा से युद्ध
INGORIA WAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मुजफ्फऱपुर में नीतीश कुमार ने भरी हुंकार, पप्पू यादव बोले- 'नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ आएंगे..'

ट्रंप ने बदला सुर: बोले- मुश्किल लग रहा है यूक्रेन के लिए रूस से युद्ध जीतना

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: भारत में 550 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी की फिल्म, आज 'थामा' से है मुकाबला

पाकिस्तान वनडे टीम को मिला नया कप्तान, बाबर के बाद रिजवान से भी छीनी गई कप्तानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.