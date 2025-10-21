ETV Bharat / bharat

दिवाली के मौके पर 'युद्ध'! पटाखों से वार ... यही है इस गांव की परंपरा

सावर और कुंडला गांव के बीचों-बीच नावली नदी बहती है, जो शहर को दो भागों में बांटती है. लेकिन, गांव का नाम आज भी एक साथ मं लिया जाता है यानी सावरकुंडला. दिवाली की रात सावर-कुंडला में ऐसा नज़ारा देखने को मिला जैसा कि कोई भयानक युद्ध चल रहा हो. चारो तरफ आगजनी जैसा दृश्य होता है. इस अवसर पर पुलिस, अग्निशमन और डॉक्टरों की टीमें भी तैनात रहती हैं.

अमरेलीः दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर को मनाया गया. देश भर में दिये जलाकर और पटाखे फोड़कर दिवाली मनाई गयी, लेकिन गुजरात के सावरकुंडला शहर में दीवाली की रात युद्ध होता है. अमरेली ज़िले के सावरकुंडला में वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार दिवाली के दिन इंगोरिया (जलते हुए ग्रीन पटाखों से लड़ाई) युद्ध होता है.

सावरकुंडला में दिवाली की रात दोनों गांवों के लोगों के बीच युद्ध खेला जाता है. 'इंगोरिया' नामक यह हर्बल पटाखा एक-दूसरे पर ऐसे फेंका जाता है जैसे हाथ में कोई फल हो. मानो जंग के मैदान हो. यह युद्ध रात के अंधेरे में खेला जाता है. बड़ी संख्या में गांव के बच्चे, युवा और बुजुर्ग इस खेल का आनंद लेते हैं. सावर-कुंडला की धरती पर यह परंपरा लगभग 150 वर्षों से चली आ रही है.

इंगोरिया के इस युद्ध को देखने के लिए न केवल अमरेली जिला परंतु गुजरात के बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं. लोग एक-दूसरे पर पटाखे फेंकते हुए दिखाई देते हैं. 'इंगोरिया' का युद्ध देखने के लिए विशेष रूप से कनाडा से आयी निशा नामक युवती ने कहा- "मैं स्पेशियल इंगोरिया युद्ध देखने के लिये सावर कुंडला आई हूं, इन दृश्यों को देखकर कनाडा से सावरकुंडला का पैसा वसूल हो गया." विधायक महेश कसवाला ने भी इंगोरिया के युद्ध का भरपूर आनंद लिया.

कुछ लोगों ने युद्ध के इस दृश्य की तुलना हमास और इजराइल युद्ध से की. उनका कहना था कि अंधेरे में जब लोग एक दूसरे पर पटाखे फेंक रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि मिसाइल गिर रहा है. देश भर में अपनी अनूठी पहचान बना चुका इंगोरिया का युद्ध केवल सावर और कुंडला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमरेली जिले की यह परंपरा अब पूरे गुजरात में जानी जाने लगी है. हिंदू और मुसलमान बिना किसी जाति-पाति के इस इंगोरिया युद्ध को खेलते हैं.

