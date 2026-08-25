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शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे बच्चों का हाथ थामेगा प्रशासन! पलामू में स्कूलों का शुरू हुआ स्पेशल सर्वे

शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पलामू के सरकारी स्कूलों में 4.5 लाख के करीब बच्चे पढ़ाई करते हैं. वैसे स्कूल जहां छात्रों के अनुपात में शिक्षक कम हैं, वहां शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जबकि मैट्रिक और इंटर के छात्रों के लिए विशेषज्ञ शिक्षकों की भी तैनाती की जाएगी. 2016-17 में पलामू में सरकारी अभियान के तहत 292 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया था. अधिकतर स्कूल ग्रामीण और नक्सल इलाके में मौजूद है. इन स्कूलों को एक बार फिर से खोलने की तैयारी चल रही है.

पलामू जिला प्रशासन रिजल्ट को बेहतर करने और शिक्षा में व्यवस्था में सुधार करने के लिए ग्रामीण और नक्सल इलाकों के लिए चरणबद्ध तरीके से योजना तैयार किया है. ग्रामीण और नक्सल इलाकों में पढ़ाई करने वाले बच्चों का स्पेशल सर्वे किया जा रहा है. वैसे बच्चे जो पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं और बेहतर करना चाहते हैं, उन्हें जिला प्रशासन मदद करेगी. बच्चों की मदद के लिए उच्च स्तरीय कोचिंग की व्यवस्था किया जाना है.

पलामू में सीएम एक्सीलेंस स्कूल, कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल और हाई स्कूल को मजबूत किया जा रहा है. दरअसल, पलामू में 2,641 सरकारी स्कूल है. पहले चरण के सर्वे में 530 स्कूलों को शामिल किया गया है. 2026 के मैट्रिक के रिजल्ट में पलामू को राज्य में आठवां स्थान मिला था. जिला प्रशासन का टारगेट है कि 2027 में पलामू मैट्रिक की परीक्षा में राज्य भर में टॉप पर रहे. कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल कोचिंग की भी तैयारी की जा रही है. पलामू के 26 सरकारी स्कूलों को पीएमश्री स्कूल में रखा गया है.

पलामू: झारखंड के पलामू जिले के सरकारी स्कूलों का स्पेशल सर्वे शुरू हुआ है. पलामू में मैट्रिक इंटर के रिजल्ट को बेहतर करने और पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे बच्चों की मदद के लिए योजना तैयार की गई है. स्पेशल सर्वे में सरकारी स्कूलों के आधारभूत संरचना, छात्र और शिक्षकों के अनुपात, स्कूलों में मौजूद स्पेशल टीचर, छात्रों की पढ़ाई की गुणवत्ता का आकलन किया जा रहा है. पलामू राज्य का पहला ऐसा जिला है, जहां शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए यह पहल की जा रही है.

पलामू में सभी सरकारी स्कूलों का स्पेशल सर्वे किया जा रहा है. सीएम एक्सीलेंस स्कूल, कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल और दूसरे स्कूलों को सुदृढ़ किया जा रहा है. आने वाले मैट्रिक एवं अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट सुदृढ़ हो इसके लिए एक समयबद्ध योजना तैयार की गई है. बच्चों को उच्च स्तरीय कोचिंग दिलवा कर रिजल्ट को बेहतर किया जाएगा. जिला प्रशासन स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है. वैसे बच्चे जो पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनकी मदद भी पलामू जिला प्रशासन करेगी: दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, डीसी

रिजल्ट को बेहतर करने के लिए स्कूलों में शुरू हुआ सर्वे

पलामू में मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट को बेहतर करने के लिए प्रयास शुरू हो गए है. सभी स्कूलों में मॉडल प्रश्न पत्र को तैयार किया जा रहा है और छात्रों को बताया जा रहा है. हाई स्कूलों में विशेषज्ञ टीचर छात्रों की क्लास ले रहे हैं और उन्हें जानकारी दे रहे हैं. पलामू में 100 से भी अधिक हाई स्कूल है, जिन में से 36 प्लस टू स्कूल हैं. कई स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू किए गए हैं और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है.

गुणवत्ता शिक्षा पर खास जोर

पलामू में फिलहाल 40 हजार के करीब छात्र 10वीं क्लास में है, जो 2027 में मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं. हाई स्कूल की तर्ज पर ही मिडिल और प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करेंगे और छात्रों को पढ़ाएंगे. पलामू में स्पेशलिस्ट टीचरों के एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और उसी के माध्यम से छात्रों को मदद की जा रही है और मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है.

छात्रों के रिजल्ट को बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. जिला स्तर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिसमें स्पेशलिस्ट टीचर शामिल हैं. हर दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद शिक्षण संवाद करते हैं और छात्रों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करते हैं. प्रश्नों के सटीक उत्तर पर भी शिक्षक कार्य कर रहे हैं. छात्रों को व्हाट्सएप के माध्यम और क्लास के माध्यम से उन्हें सभी तरह की जानकारी दी जा रही है. कोशिश है पलामू जिला को पहले स्थान पर लाने की: सतीश दुबे, प्रिंसिपल ब्राह्मण हाई स्कूल

पलामू जिला प्रशासन के द्वारा यह पहला काफी अच्छा है. सुधारवर्ती और ग्रामीण इलाकों के बच्चों को इससे फायदा होगा. इस सर्वे से एक फायदा होगा कि कौन से स्कूल में कितने शिक्षक कम है और वहां बेहतर करने के लिए कौन सी कदम उठाने की जरूरत है. इससे पलामू जिला में रिजल्ट के गुणवत्ता में सुधार होगा: अजय कुमार, अध्यक्ष, झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ, पलामू

पढ़ाई बेहतर तरीके से हो रही है, इसमें थोड़ा और बेहतर करने की जरूरत है. तारीका बेहतर होने के बाद रिजल्ट और बेहतर होगा. मॉडल प्रश्न पत्र से उन्हें काफी सहायता मिल रही है: भास्कर दुबे, छात्र

आवारा कुत्तों को निगरानी के लिए स्कूलों में तैनात होंगे नोडल शिक्षक

पलामू में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ मध्यान भोजन के व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. सरकारी स्कूलों में आवारा कुत्तों की निगरानी के लिए नोडल शिक्षक की तैनाती किया जाना है. शिक्षा विभाग में इस संबंध में स्कूलों में नोडल शिक्षा की तैनाती का भी निर्देश दिया है.

जिला सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, पलामू (Etv Bharat)

मध्यान्ह भोजन पर भी निगरानी

इस दौरान सरकारी स्कूल में बनने वाले मध्यान्ह भोजन पर भी निगरानी रखी जाएगी. मध्यान भोजन के वेस्ट को बेहतर तरीके से प्रबंध करना है और उन्हें नष्ट करना है. स्कूलों में बनने वाले मध्याहन भोजन, जो छात्रों को खाने के बाद बच जाता है उसे फेंकना नहीं है, बल्कि गड्ढा करके उसे नष्ट कर देना है.

सरकारी स्कूल जहां बाउंड्री नहीं है या बाउंड्री है. वहां आवारा कुत्ता नजर नहीं आए, इसके लिए पहल की जा रही है. स्कूलों में आवारा कुत्तों पर निगरानी के लिए नोडल शिक्षक को तैनात किया जाना है. मध्याहन भोजन जहां चलता है, वहां इसे उधर-उधर नहीं फेंकना है. बचे हुए मध्यान भोजन को डिस्पोजल करना है स्कूलों को बैग दिया जाएंगे या गड्ढा करके नष्ट कर दिए जाएंगे: संदीप कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू

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