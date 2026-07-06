बेंगलुरु में ट्रैफिक को लेकर इंफोसिस के को-फाउंडर क्रिस गोपालकृष्णन के पोस्ट पर जवाबों की बाढ़
गोपालकृष्णन ने बेंगलुरु के ट्रैफिक को लेकर लिखा कि 31 किमी का सफर तय करने में ढाई घंटे लगे. ये पोस्ट ऑनलाइन खूब वायरल हुई.
Published : July 6, 2026 at 8:14 AM IST
बेंगलुरु: इंफोसिस के को-फाउंडर क्रिस गोपालकृष्णन ने बेंगलुरु में ट्रैफिक को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. ये पोस्ट एक बार फिर शहर के बिगड़ते ट्रैफिक जाम की ओर सबका ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने ऐसे ही अनुभव शेयर किए और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक मैनेजमेंट में तुरंत सुधार की मांग की.
एक्स से बात करते हुए गोपालकृष्णन ने बताया कि 31 किलोमीटर के सफर में उन्हें लगभग ढाई घंटे लगे, उन्होंने इसके लिए न सिर्फ भारी भीड़ को जिम्मेदार ठहराया, बल्कि सड़कों की खराब हालत और ड्राइविंग डिसिप्लिन की कमी को भी जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने लिखा, 'आज 31 किलोमीटर की दूरी तय करने में ढाई घंटे लगे. हालात और खराब होते जा रहे हैं. ट्रैफिक, सड़कों की हालत और खराब डिसिप्लिन.'
31 km took 2 1/2 hours today. It is only becoming worse. Traffic, condition of roads, and poor discipline— kris gopalakrishnan (@kris_sg) July 4, 2026
यह पोस्ट ऑनलाइन तेजी से पॉपुलर हुई, जिससे आने-जाने वालों के जवाबों की बाढ़ आ गई, जिन्होंने कहा कि उनका अनुभव बेंगलुरु की सड़कों पर उनकी रोज की सच्चाई को दिखाता है. एक यूजर ने शहर के ट्रैफिक को एक बुरा सपना बताते हुए कहा, 'पिछले हफ़्ते मेरे 28 किलोमीटर के आने-जाने में तीन घंटे लगे.
जब तक सड़कें, नियम और लागू करने के तरीके बेहतर नहीं हो जाते, हमें रिमोट वर्क पर स्विच करने की जरूरत है.' इस कमेंट से प्रोफेशनल्स के बीच यह बढ़ती सोच झलकी कि हाइब्रिड और रिमोट वर्किंग अरेंजमेंट तब तक भीड़ कम करने में मदद कर सकते हैं जब तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर शहर के तेजी से विकास के साथ तालमेल नहीं बिठा लेता.
एक और यूजर ने इंडस्ट्री के असरदार लीडर्स से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा एक्टिव रोल निभाने की अपील की. यूजर ने कमेंट किया, 'आम लोग हर दिन इसका सामना करते हैं. अगर आप जैसे लीडर आउटर रिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सरकार पर असर डाल सकें तो इससे मदद मिलेगी.'
कई यूजर्स ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करने से लंबे समय तक राहत मिल सकती है. एक कम्यूटर ने लिखा, 'लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम वीकेंड पर तो जरूर. मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों पर बढ़ती प्राइवेट गाड़ियों को सपोर्ट नहीं कर सकता.'
दूसरों ने बेंगलुरु के बढ़ते मेट्रो नेटवर्क और एजीपुरा फ्लाईओवर के पूरा होने सहित पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की ओर इशारा किया, और उम्मीद जताई कि इन डेवलपमेंट्स से आखिरकार ट्रैफिक फ्लो में सुधार होगा. कुछ ने यह भी कहा कि चल रहे मॉनसून ने पूरे शहर में कंजेशन को और बढ़ा दिया है.
एक सोशल मीडिया यूजर ने इस मुश्किल पर एक बड़ा नजरिया पेश करते हुए लिखा, '2.5 घंटे में 31 किलोमीटर सिर्फ ट्रैफिक से ज़्यादा दिखाता है. यह सड़कों की कम क्षमता, बिना प्लान के शहरी विकास, खराब लेन डिसिप्लिन और सड़क की कम जगह में बहुत ज़्यादा गाड़ियों के होने का नतीजा है. चिंता की बात यह है कि लोग धीरे-धीरे इसे नॉर्मल मान रहे हैं.'
हर कोई इस आलोचना से सहमत नहीं था. एक कमेंट करने वाले ने गोपालकृष्णन की यात्रा के हालात पर सवाल उठाया, यह पूछते हुए कि क्या यात्रा करने से पहले दूसरे रास्तों या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन पर सोचा गया था. बेंगलुरु सालों से पुराने ट्रैफिक जाम से जूझ रहा है क्योंकि तेजी से शहरीकरण, गाड़ियों की बढ़ती ओनरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर की रुकावटें शहर के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर दबाव डाल रही हैं. पीक आवर्स और भारी बारिश के दौरान यात्रा का समय अक्सर बढ़ जाता है, और आने-जाने वाले लोग अक्सर कई घंटों की देरी की रिपोर्ट करते हैं.
गोपालकृष्णन की पोस्ट ने एक बार फिर बेंगलुरु की मोबिलिटी चुनौतियों पर बहस छेड़ दी है, जिसमें सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफ़िक डिसिप्लिन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शहरी प्लानिंग को लेकर बढ़ती चिंताओं पर रोशनी डाली गई है. ऑनलाइन मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स से पता चलता है कि उनका अनुभव कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि यह भारत की टेक्नोलॉजी कैपिटल में हजारों लोगों के रोजाना आने-जाने की समस्या जैसा है.