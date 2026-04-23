'व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी' से मिली जानकारी को स्वीकार नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट
सबरीमला मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई. कोर्ट ने कहा, ज्ञान कहीं से आए, उसका स्वागत है, पर ....
Published : April 23, 2026 at 3:56 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह प्रख्यात व्यक्तियों और न्यायविदों के दृष्टिकोण को महत्व देता है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि "व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी" के माध्यम से प्रसारित होने वाली जानकारी को विश्वसनीय या स्वीकार्य नहीं माना जा सकता.
नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह टिप्पणी केरल के सबरीमाला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और विभिन्न धर्मों द्वारा पालन की जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और सीमा से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की.
पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश बी वी नागरत्ना, एम एम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जॉयमाल्य बागची शामिल हैं.
सुनवाई के दौरान, दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने कांग्रेस नेता शशि थरूर द्वारा लिखित एक लेख का हवाला दिया. पीठ को बताया गया कि कांग्रेस नेता के लेख में धार्मिक राहत के मामलों में न्यायिक संयम पर चर्चा की गई है.
मुख्य न्यायाधीश कांत ने कहा, “हम सभी प्रख्यात व्यक्तियों, न्यायविदों आदि का सम्मान करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत राय व्यक्तिगत राय होती है.” कौल ने कहा कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता चाहे किसी भी स्रोत, किसी भी देश, किसी भी विश्वविद्यालय से आए, उसका स्वागत किया जाना चाहिए.
कौल ने कहा, “हम एक सभ्यता के रूप में इतने समृद्ध हैं कि हम ज्ञान और सूचना के सभी रूपों को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकते.”हल्के-फुल्के अंदाज में न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, “लेकिन व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से नहीं.”
कौल ने कहा कि वह इस बहस में नहीं पड़ रहे हैं.कौल ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि कौन सा विश्वविद्यालय अच्छा है या बुरा, जो वास्तव में इस बहस के लिए अप्रासंगिक है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुद्दा केवल इतना है कि ज्ञान और सूचना चाहे कहीं से भी आए, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए.मामले की सुनवाई जारी थी.
22 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू समाज में एकता का आग्रह किया और “वे हमारे मंदिर में नहीं आ सकते और हम उनके मंदिर में नहीं जा सकते” जैसी विभाजनकारी सोच के खिलाफ चेतावनी दी.
सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमाला पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई करते हुए इस बात पर जोर दिया कि किसी न्यायिक मंच के लिए किसी धार्मिक संप्रदाय की आवश्यक और गैर-आवश्यक प्रथाओं को अलग करने वाले मापदंडों को परिभाषित करना बेहद मुश्किल है, हालांकि असंभव नहीं.
सितंबर 2018 में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए 10 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के सबरीमला (शबरिमला) अयप्पा मंदिर में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था और कहा था कि सदियों पुरानी यह हिंदू धार्मिक प्रथा अवैध और असंवैधानिक है.
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