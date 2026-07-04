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पाइरेसी पर कार्रवाई! केंद्र ने टेलीग्राम को गैर-कानूनी फिल्म, OTT कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया निर्देश

केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पायरेसी के मुद्दे पर टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी है. पूरी खबर पढ़ें

Telegram piracy notice
मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 4, 2026 at 2:05 PM IST

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नई दिल्लीः सूचना और प्रसारण (I&B) मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर हो रही पाइरेसी (सामग्री की चोरी) को लेकर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम (Telegram) को नोटिस जारी किया है. मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म को पाइरेटेड फिल्मों और ओटीटी सामग्री के अवैध वितरण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया है. टेलीग्राम से इन उल्लंघनों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए 15 दिनों के भीतर एक व्यापक 'कार्रवाई रिपोर्ट' सौंपने को कहा गया है.

सूत्रों के अनुसार, सरकार का यह कदम भारत की तेजी से बढ़ती क्रिएटर इकोनॉमी की रक्षा करने और फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म, निर्माताओं और वितरकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से है. डिजिटल पायरेसी के कारण इन्हें भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ता है. हाल ही में, जून में होने वाली नीट-यूजी पुनरीक्षा से पहले टेलीग्राम को भारत में एक हफ्ते के प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था.

इस बीच, मैसेजिंग सेवाओं पर जांच का दायरा बढ़ाते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'यूज़रनेम' (username) फीचर की शुरुआत को लेकर टेलीग्राम, सिग्नल और मेटा को नोटिस भेजे हैं. टेलीग्राम और सिग्नल दोनों से उनके 'यूज़रनेम' फीचर और किसी अन्य व्यक्ति का रूप धारण करने व इसके दुरुपयोग को रोकने के उपायों के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है.

नोटिस में कहा गया है, "ऐसा महसूस किया गया है कि यह फीचर बुरे तत्वों (साइबर अपराधियों) को पीड़ितों को लुभाने और संदेश भेजने में सक्षम बनाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी, फ़िशिंग, डिजिटल अरेस्ट घोटालों और भेष बदलकर किए जाने वाले हमलों की घटनाओं को काफी हद तक बढ़ा सकता है. इसके अलावा, यह फीचर वास्तविक व्यक्तियों या संस्थानों से मिलते-जुलते यूज़रनेम रखने की अनुमति देकर व्यक्तियों, सार्वजनिक अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों और सरकारी एजेंसियों के भेष बदलने और पहचान की धोखाधड़ी को बढ़ावा दे सकता है."

केंद्र सरकार ने मेटा से कहा है कि जब तक सरकार के साथ संतोषजनक विचार-विमर्श नहीं हो जाता, तब तक वह इस फीचर को लॉन्च न करे. हालांकि, मैसेजिंग सर्विस प्लेटफॉर्म (व्हाट्सएप) ने दावा किया कि उन्होंने "घोटालों के खिलाफ सुरक्षा की कई परतें " तैयार की हैं. व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने लोगों के लिए प्लेटफॉर्म पर अपना पसंदीदा यूजरनेम रिजर्व करने के विकल्प की घोषणा की है.

बयान में कहा गया है, "यूज़रनेम का उपयोग करने की क्षमता अभी लाइव (शुरू) नहीं हुई है और इसे इस साल के अंत में धीरे-धीरे रोल आउट किया जाएगा. भेष बदलने से बचाने के लिए, हमने सबसे हाई-प्रोफाइल नाम- जैसे कि सार्वजनिक हस्तियां, सरकारी संस्थाएं, मशहूर हस्तियां, वेरिफाइड मेटा अकाउंट-सुरक्षित रख लिए हैं, ताकि उन पर केवल उनके वैध मालिक ही दावा कर सकें. इसके अलावा जाने-माने नामों से मिलते-जुलते नामों को भी होल्ड पर रखा गया है."

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