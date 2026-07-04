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पाइरेसी पर कार्रवाई! केंद्र ने टेलीग्राम को गैर-कानूनी फिल्म, OTT कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया निर्देश

नई दिल्लीः सूचना और प्रसारण (I&B) मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर हो रही पाइरेसी (सामग्री की चोरी) को लेकर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम (Telegram) को नोटिस जारी किया है. मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म को पाइरेटेड फिल्मों और ओटीटी सामग्री के अवैध वितरण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया है. टेलीग्राम से इन उल्लंघनों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए 15 दिनों के भीतर एक व्यापक 'कार्रवाई रिपोर्ट' सौंपने को कहा गया है.

सूत्रों के अनुसार, सरकार का यह कदम भारत की तेजी से बढ़ती क्रिएटर इकोनॉमी की रक्षा करने और फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म, निर्माताओं और वितरकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से है. डिजिटल पायरेसी के कारण इन्हें भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ता है. हाल ही में, जून में होने वाली नीट-यूजी पुनरीक्षा से पहले टेलीग्राम को भारत में एक हफ्ते के प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था.

इस बीच, मैसेजिंग सेवाओं पर जांच का दायरा बढ़ाते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'यूज़रनेम' (username) फीचर की शुरुआत को लेकर टेलीग्राम, सिग्नल और मेटा को नोटिस भेजे हैं. टेलीग्राम और सिग्नल दोनों से उनके 'यूज़रनेम' फीचर और किसी अन्य व्यक्ति का रूप धारण करने व इसके दुरुपयोग को रोकने के उपायों के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है.

नोटिस में कहा गया है, "ऐसा महसूस किया गया है कि यह फीचर बुरे तत्वों (साइबर अपराधियों) को पीड़ितों को लुभाने और संदेश भेजने में सक्षम बनाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी, फ़िशिंग, डिजिटल अरेस्ट घोटालों और भेष बदलकर किए जाने वाले हमलों की घटनाओं को काफी हद तक बढ़ा सकता है. इसके अलावा, यह फीचर वास्तविक व्यक्तियों या संस्थानों से मिलते-जुलते यूज़रनेम रखने की अनुमति देकर व्यक्तियों, सार्वजनिक अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों और सरकारी एजेंसियों के भेष बदलने और पहचान की धोखाधड़ी को बढ़ावा दे सकता है."