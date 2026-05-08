भाजपा सरकार में बंगाल में घुसपैठ, मवेशी तस्करी असंभव हो जाएगी: अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन में राजनीति का अपराधीकरण हुआ था.
By PTI
Published : May 8, 2026 at 6:44 PM IST
कोलकाता : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल का नेता और मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुने जाने की घोषणा करने के बाद कहा कि राज्य में घुसपैठ और मवेशियों की तस्करी ‘नामुमकिन’ हो जाएगी.
यहां भाजपा विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए, शाह ने कहा कि बंगाल में भारी जीत सिर्फ संगठन का विस्तार या विचारधारा की पुष्टि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक बहाली से जुड़ा जनादेश है.
#WATCH | Kolkata | " it is the responsibility of all of us bjp workers to pursue the goal of 'sonar bangla' and fulfil the expectations of the people of bengal. today, the kavi guru's lines are ringing true: 'the path to a bengal where the mind is free from fear and the head is… pic.twitter.com/COnI0fCLGN— ANI (@ANI) May 8, 2026
उन्होंने कहा, ‘‘यह जीत हमारे संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के बारे में नहीं है, बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में सबसे बड़ी कमी को ठीक करने के बारे में है... अब पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और गो-तस्करी नामुमकिन हो जाएगी.’’
पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस शासन पर तीखा हमला करते हुए, शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के 15 साल के शासन के दौरान राज्य में ‘‘प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण’’ हुआ था.
उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा के शासन के दौरान, न तो प्रशासन का राजनीतिकरण होगा, न ही राजनीति का अपराधीकरण होगा.’’ शाह ने पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित विधायकों की एकमत से मंज़ूरी का हवाला देते हुए अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता घोषित किया.
#WATCH | Kolkata | " i also want to say on behalf of the party that the expectations that the people of bengal have placed in us, based on which they have given us this mandate, we will do our best to uphold that trust to the fullest," says union home minister amit shah pic.twitter.com/hxfDDbYb1t— ANI (@ANI) May 8, 2026
शाह ने कहा, “विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी हो गई है. आठ प्रस्ताव मिले थे और उन सभी में सिर्फ एक नाम था. दूसरे नाम के लिए काफी समय दिया गया था, लेकिन कोई दूसरा नाम प्रस्तावित नहीं किया गया. इसलिए, मैं शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री घोषित करता हूं.”
अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने से पश्चिम बंगाल में पहली भाजपा सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है. पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की और तृणमूल कांग्रेस के 15 साल का राज खत्म हो गया.
#WATCH | Kolkata | " first of all, i want to express my deepest gratitude to the people of bengal with joined hands. the atmosphere that had been created since the communist era was deepened by mamata banerjee, and it was almost impossible to cast your vote there... i am very… pic.twitter.com/GpxXGe3sV1— ANI (@ANI) May 8, 2026
शाह ने भाजपा का साथ देने के लिए बंगाल के लोगों का शुक्रिया अदा किया, वहीं आरोप लगाया कि राज्य में दशकों से डर और राजनीतिक हिंसा का माहौल था.
उन्होंने कहा, “मैं बंगाल के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हू। कम्युनिस्ट जमाने से यहां जो माहौल बना था, वह ममता जी के राज में और बढ़ गया. ऐसे हालात में, अपना वोट देना लगभग नामुमकिन हो गया था.”
उन्होंने कहा, ‘‘हिंसा और क्रूरता के सैकड़ों मामलों के बावजूद, बंगाल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेन्द्र मोदी पर भरोसा किया और हमें भारी जीत दिलाई.’’
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