जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को किया ढेर

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सीमा पार से एक बार फिर घुसपैठ की नाकाम कोशिश की गई.

JK TERRORISTS NEUTRALISED
प्रतीकात्मक फोटो (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 8, 2025 at 9:06 AM IST

कुपवाड़ा: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने सीमा पार से घुसपैठ के प्रयास को नाकाम कर दिया. इस दौरान चलाए गए ऑपरेशन में दो आंतकियों को मार गिराया. सेना के चिनार कॉर्प्स ने एक्स पर इसकी जानकारी दी. सुरक्षा बलों का इलाके में तलाशी अभियान जारी है.

सेना के चिनार कॉर्प्स के अनुसार भारतीय सेना को शुक्रवार को नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार से घुसपैठ के प्रयास के बारे में विशिष्ट खुफिया जानकारी मिली. इसके बाद सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया. इस दौरान सतर्क जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और उन्हें चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी.

सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और आतंकवादियों को घेर लिया. इस दौरान गोलीबारी में दो आतंकी मारे गए. आतंकियों की पहचान नहीं हो पायी है. फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है. ऑपरेशन जारी है और विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है. इससे पहले 5 नवंबर को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छत्रू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी.

अधिकारियों के अनुसार आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद भारतीय सेना की सहायता से जम्मू-कश्मीर पुलिस ने छत्रू इलाके में एक संयुक्त अभियान शुरू किया था. इसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई. यह समन्वित तलाशी अभियान सुबह-सुबह शुरू किया गया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू हो गई.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की आतंकियों से मुठभेड़, जबर्दस्त फायरिंग

