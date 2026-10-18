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शेफाली वर्मा की धुआंधार पारी से भारत की धमाकेदार जीत, जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराया, दर्शकों में दिखा उत्साह

रायपुर के दर्शकों में उत्साह ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी. शेफाली वर्मा के तूफानी अर्धशतक और कप्तान स्मृति मंधाना की नाबाद पारी की बदौलत भारत ने महज 8.5 ओवर में 103 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली. स्टेडियम में मौजूद दर्शकों में टीम इंडिया की जीत को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. दर्शकों ने कहा कि इतने कम ओवरों में भारत की जीत देखकर मैच का पूरा आनंद आ गया और पैसे वसूल हो गए.

शेफाली वर्मा के तूफानी अर्धशतक ने पलटा मैच भारतीय टीम की जीत में सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने महज 24 गेंदों में 55 रनों की विस्फोटक पारी खेली. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के सामने जिम्बाब्वे के गेंदबाज बेबस नजर आए. शेफाली ने चौकों और छक्कों की मदद से तेजी से रन बटोरे और भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई.