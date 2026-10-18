शेफाली वर्मा की धुआंधार पारी से भारत की धमाकेदार जीत, जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराया, दर्शकों में दिखा उत्साह
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे महिला टीम को दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में पटखनी दे दी है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 18, 2026 at 10:55 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी. शेफाली वर्मा के तूफानी अर्धशतक और कप्तान स्मृति मंधाना की नाबाद पारी की बदौलत भारत ने महज 8.5 ओवर में 103 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली. स्टेडियम में मौजूद दर्शकों में टीम इंडिया की जीत को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. दर्शकों ने कहा कि इतने कम ओवरों में भारत की जीत देखकर मैच का पूरा आनंद आ गया और पैसे वसूल हो गए.
शेफाली वर्मा के तूफानी अर्धशतक ने पलटा मैच
भारतीय टीम की जीत में सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने महज 24 गेंदों में 55 रनों की विस्फोटक पारी खेली. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के सामने जिम्बाब्वे के गेंदबाज बेबस नजर आए. शेफाली ने चौकों और छक्कों की मदद से तेजी से रन बटोरे और भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई.
स्मृति मंधाना की नाबाद पारी
कप्तान स्मृति मंधाना ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाए. शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना के बीच पहले विकेट के लिए 96 रनों की साझेदारी हुई. दोनों बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे को वापसी का कोई मौका नहीं दिया. मंधाना ने छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाई. टीम इंडिया ने 8.5 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 103 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया.
102 रन ही बना सकी जिम्बाब्वे की टीम
इससे पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 102 रन ही बना सकी. टीम की ओर से चिपो मुगेरी-तिरिपानो ने 34 और जोसेफिन नकोमो ने 27 रन बनाए. भारत की ओर से निक्की प्रसाद ने दो विकेट चटकाए. भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए जिम्बाब्वे को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया.
दर्शकों में दिखा जबरदस्त उत्साह
भारतीय टीम की शानदार जीत के बाद स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा था. शेफाली वर्मा की तूफानी बल्लेबाजी और स्मृति मंधाना के विजयी छक्के ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. मैच देखने पहुंचे दर्शकों ने भारतीय टीम के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की.
एक दर्शक ने कहा कि आज का मैच देखकर पैसे वसूल हो गए. भारत ने इतने कम ओवरों में जिम्बाब्वे को हरा दिया, जिसे देखकर काफी अच्छा लगा. वहीं, कुछ दर्शकों का कहना था कि शेफाली के अर्धशतक ने मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया.
कुछ दर्शकों ने भरोसा जताया कि भारतीय टीम अगला मुकाबला भी जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करेगी. पहली बार स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे दर्शकों ने कहा कि टीवी पर मैच देखने और स्टेडियम में बैठकर मुकाबले का आनंद लेने में काफी अंतर है. मैदान में खिलाड़ियों का प्रदर्शन, दर्शकों का उत्साह और हर चौके-छक्के पर होने वाला शोर मैच के अनुभव को और भी खास बना देता है.
सीरीज पर भारत का कब्जा
जिम्बाब्वे के खिलाफ लगातार दूसरी जीत दर्ज कर भारतीय महिला टीम ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. बल्लेबाजों और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन ने भारत की जीत को आसान बना दिया. अब टीम इंडिया की नजरें तीसरे और अंतिम मुकाबले पर होंगी, जहां जीत दर्ज कर सीरीज में क्लीन स्वीप करने का मौका रहेगा. रायपुर में मिली इस जीत ने दर्शकों के उत्साह को भी दोगुना कर दिया.