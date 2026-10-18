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Ind W vs Zim W 2nd T20, जिम्बाब्वे ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला

भारत जिम्बाब्वे महिला टी-20 सीरीज ( ETV BHARAT )

रायपुर: भारत और जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीमों के बीच तीन टी-20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है. जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. पहले मुकाबले में 4 विकेट से जीत दर्ज कर भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है. अब टीम इंडिया की नजरें दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने पर हैं.



भारत के सामने सीरीज जीतने का मौका



भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी-20 मुकाबला नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है. ऐसे में भारतीय गेंदबाजों की कोशिश जिम्बाब्वे को कम स्कोर पर रोकने की होगी. वहीं, टीम इंडिया जीत दर्ज कर तीन मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगी. दूसरी ओर, जिम्बाब्वे की टीम मुकाबला जीतकर सीरीज में वापसी करने के इरादे से उतरी है. टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को झटका दिया है. टीम इंडिया के गेंदबाज लगातार जिंबाब्वे पर दबाव बनाए हुए हैं.





पहले मुकाबले में भारत ने दर्ज की थी जीत



सीरीज के पहले टी-20 मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने जिम्बाब्वे को 4 विकेट से हराया था। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. दूसरे मैच में जीत भारत को सीरीज जिताने के साथ ही आखिरी मुकाबले का दबाव भी कम कर देगी. वहीं, जिम्बाब्वे के लिए सीरीज में बने रहने के लिहाज से यह मुकाबला बेहद अहम है.