Ind W vs Zim W 2nd T20, जिम्बाब्वे ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला
भारत-जिम्बाब्वे महिला टी-20 सीरीज का दूसरा मैच रायपुर में खेला जा रहा है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 18, 2026 at 7:52 PM IST
रायपुर: भारत और जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीमों के बीच तीन टी-20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है. जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. पहले मुकाबले में 4 विकेट से जीत दर्ज कर भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है. अब टीम इंडिया की नजरें दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने पर हैं.
भारत के सामने सीरीज जीतने का मौका
भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी-20 मुकाबला नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है. ऐसे में भारतीय गेंदबाजों की कोशिश जिम्बाब्वे को कम स्कोर पर रोकने की होगी. वहीं, टीम इंडिया जीत दर्ज कर तीन मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगी. दूसरी ओर, जिम्बाब्वे की टीम मुकाबला जीतकर सीरीज में वापसी करने के इरादे से उतरी है. टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को झटका दिया है. टीम इंडिया के गेंदबाज लगातार जिंबाब्वे पर दबाव बनाए हुए हैं.
पहले मुकाबले में भारत ने दर्ज की थी जीत
सीरीज के पहले टी-20 मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने जिम्बाब्वे को 4 विकेट से हराया था। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. दूसरे मैच में जीत भारत को सीरीज जिताने के साथ ही आखिरी मुकाबले का दबाव भी कम कर देगी. वहीं, जिम्बाब्वे के लिए सीरीज में बने रहने के लिहाज से यह मुकाबला बेहद अहम है.
भारतीय टीम में इन खिलाड़ियों को मिली जगह
भारत की टीम की कमान स्मृति मंधाना के हाथों में है, जबकि शेफाली वर्मा को उपकप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम में हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, जी कमलिनी, निकी प्रसाद, अनुष्का शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, जिन्तिमणि कलिता और मिन्नू मणि शामिल हैं।
भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों की सूची
1. स्मृति मंधाना (कप्तान)
2. शेफाली वर्मा (उपकप्तान)
3. हरमनप्रीत कौर
4. दीप्ति शर्मा
5. ऋचा घोष (विकेटकीपर)
6. जी कमलिनी (विकेटकीपर)
7. निकी प्रसाद
8. अनुष्का शर्मा
9. प्रेमा रावत
10. श्री चरणी
11. नंदनी शर्मा
12. क्रांति गौड़
13. अरुंधति रेड्डी
14. जिन्तिमणि कलिता
15. मिन्नू मणि
जिम्बाब्वे की कमान जोसेफिन न्कोमो के हाथों में
जिम्बाब्वे महिला टीम की कप्तानी जोसेफिन न्कोमो कर रही हैं। टीम में केलिस नधलोवु, बिलव्ड बिजा, चिपो मुगेरी-तिरिपानो, शार्ने मेयर्स और विकेटकीपर मोडेस्टर मुपाचिकवा जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। जिम्बाब्वे की टीम इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर भारतीय टीम को कड़ी चुनौती देने की कोशिश करेगी।
जिम्बाब्वे महिला टीम की खिलाड़ियों की सूची
1. जोसेफिन न्कोमो (कप्तान)
2. केलिस नधलोवु
3. बिलव्ड बिजा
4. चिपो मुगेरी-तिरिपानो
5. शार्ने मेयर्स
6. मोडेस्टर मुपाचिकवा (विकेटकीपर)
7. चिदेजा धुरुरू (विकेटकीपर)
8. न्याशा ग्वानज़ुरा
9. फ्रांसिस्का चिपारे
10. ओलिंडर चारे
11. तेंडाई मकुशा
12. मिचेल मावुंगा
13. लोरिर्न फ़िरी
14. नोमवेलो सिबांडा
15. कुदज़ाई चिगोरा
भारत इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाए हुए. पहले टी 20 मैच में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को चार विकेट से हराया था. ऐसे में इस मैच में टीम इंडिया के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं. जिम्बाब्वे के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है, क्योंकि अगर जिम्बाब्वे की टीम हारती है तो वह क्रिकेट मैच का यह सीरीज गंवा देगी. दूसरी तरफ भारत की टीम के हौसले बुलंद है. भारत इस मैच में दमदार खेल का प्रदर्शन कर जीत हासिल करना चाहेगा. टी20 की इस सीरीज के लिए महिला प्रशंसकों का खास ख्याल रखा गया है. उनके लिए मैच में निशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गई है. यह सब महिला क्रिकेट को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है.
भारत इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाए हुए. पहले टी 20 मैच में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को चार विकेट से हराया था. ऐसे में इस मैच में टीम इंडिया के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं. जिम्बाब्वे के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है, क्योंकि अगर जिम्बाब्वे की टीम हारती है तो वह क्रिकेट मैच का यह सीरीज गंवा देगी. दूसरी तरफ भारत की टीम के हौसले बुलंद है. भारत इस मैच में दमदार खेल का प्रदर्शन कर जीत हासिल करना चाहेगा. टी20 की इस सीरीज के लिए महिला प्रशंसकों का खास ख्याल रखा गया है. उनके लिए मैच में निशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गई है. यह सब महिला क्रिकेट को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है.