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वायु प्रदूषण: CAQM ने दिल्ली और उत्तरी राज्यों में बंद उद्योगों को फिर से खोलने के नियम सख्त किए

एनसीआर क्षेत्र के नोएडा में कुछ हिस्सों में छाया हुआ धुआं ( File/ IANS )

नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने वायु प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों (कंपनियों) को दिल्ली और अन्य उत्तरी राज्यों में दोबारा खोलने की शर्तों को और सख्त कर दिया है, ताकि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई को और मजबूत किया जा सके. केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अंतर्गत आने वाले CAQM का नया कदम इस उद्देश्य के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के सख्त अनुपालन के साथ क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के उसके दृष्टिकोण के अनुरूप है. CAQM ने वायु प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के कारण बंद हुए और अपने संचालन को फिर से शुरू करने के इच्छुक उद्योगों, निर्माण परियोजनाओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य दस्तावेज और सुधार के उपाय निर्धारित किए हैं. अधिकारियों ने बताया कि CAQM के नवीनतम ढांचे के अनुसार, गंभीर उल्लंघनों के कारण बंद की गई इकाइयों को इसके निर्देशों और लागू कानूनों का पालन करने का वचन देते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा. महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है. पराली जलाना, औद्योगिक उत्सर्जन और वाहनों से होने वाला प्रदूषण सहित कई कारक वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं. यह स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करता है, विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहने वाले बच्चों और बुजुर्गों के लिए. प्रदूषण करने वाली इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार, CAQM के संबंधित अधिकारियों ने प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 31 अगस्त तक 1,800 से अधिक इकाइयों या कंपनियों को बंद करने के निर्देश दिए थे. हालांकि, इनमें से 1,400 से अधिक इकाइयों को नियमों का पालन पूरा करने के बाद फिर से खोल दिया गया. इस हफ्ते की शुरुआत में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनका मुख्य ध्यान हवा में प्रदूषण के अलग-अलग स्रोतों को रोकने पर है, और चेतावनी दी थी कि इलाके में प्रदूषण नियम तोड़ने वाली कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. बंद इकाइयों में ऑपरेशन फिर से शुरू करने के लिए CAQM फ्रेमवर्क

CAQM के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के कारण बंद की गई इकाइयों को फिर से संचालन शुरू करने के लिए एक वचन-पत्र (undertaking) देना होगा. इसमें यह उल्लेख करना होगा कि सुधार संबंधी और निवारक उपाय किए जा चुके हैं, और भविष्य में निर्देशों का पालन किया जाएगा. ये उद्योग ऐसे दस्तावेज या सबूत भी देंगे जो यह साबित करते हैं कि नियमों के उल्लंघन को ठीक कर दिया गया है.