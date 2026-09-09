वायु प्रदूषण: CAQM ने दिल्ली और उत्तरी राज्यों में बंद उद्योगों को फिर से खोलने के नियम सख्त किए
CAQM ने वायु प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के कारण बंद उद्योगों और प्रतिष्ठानों के लिए सुधार के उपाय निर्धारित किए हैं. संतु दास की रिपोर्ट.
Published : September 9, 2026 at 7:40 PM IST
नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने वायु प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों (कंपनियों) को दिल्ली और अन्य उत्तरी राज्यों में दोबारा खोलने की शर्तों को और सख्त कर दिया है, ताकि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई को और मजबूत किया जा सके.
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अंतर्गत आने वाले CAQM का नया कदम इस उद्देश्य के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के सख्त अनुपालन के साथ क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के उसके दृष्टिकोण के अनुरूप है.
CAQM ने वायु प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के कारण बंद हुए और अपने संचालन को फिर से शुरू करने के इच्छुक उद्योगों, निर्माण परियोजनाओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य दस्तावेज और सुधार के उपाय निर्धारित किए हैं. अधिकारियों ने बताया कि CAQM के नवीनतम ढांचे के अनुसार, गंभीर उल्लंघनों के कारण बंद की गई इकाइयों को इसके निर्देशों और लागू कानूनों का पालन करने का वचन देते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा.
महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है. पराली जलाना, औद्योगिक उत्सर्जन और वाहनों से होने वाला प्रदूषण सहित कई कारक वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं. यह स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करता है, विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहने वाले बच्चों और बुजुर्गों के लिए.
प्रदूषण करने वाली इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार, CAQM के संबंधित अधिकारियों ने प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 31 अगस्त तक 1,800 से अधिक इकाइयों या कंपनियों को बंद करने के निर्देश दिए थे. हालांकि, इनमें से 1,400 से अधिक इकाइयों को नियमों का पालन पूरा करने के बाद फिर से खोल दिया गया.
इस हफ्ते की शुरुआत में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनका मुख्य ध्यान हवा में प्रदूषण के अलग-अलग स्रोतों को रोकने पर है, और चेतावनी दी थी कि इलाके में प्रदूषण नियम तोड़ने वाली कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.
बंद इकाइयों में ऑपरेशन फिर से शुरू करने के लिए CAQM फ्रेमवर्क
CAQM के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के कारण बंद की गई इकाइयों को फिर से संचालन शुरू करने के लिए एक वचन-पत्र (undertaking) देना होगा. इसमें यह उल्लेख करना होगा कि सुधार संबंधी और निवारक उपाय किए जा चुके हैं, और भविष्य में निर्देशों का पालन किया जाएगा.
ये उद्योग ऐसे दस्तावेज या सबूत भी देंगे जो यह साबित करते हैं कि नियमों के उल्लंघन को ठीक कर दिया गया है.
इसी प्रकार, जिन इकाइयों को वैध 'स्थापना की सहमति' (CTE) या 'संचालन की सहमति' (CTO) के बिना गतिविधियां चलाने के कारण बंद कर दिया गया था, उन्हें वचन-पत्र के अलावा, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जारी वैध CTE या CTO की एक कॉपी भी देनी होगी.
जिन इकाइयों में बहुत अधिक भारी धुआं या उत्सर्जन दिखाई दे रहा है, जो सहमति की शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं और जहां वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (APCD) काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपना संचालन फिर से शुरू करने के लिए एक हलफनामा भी जमा करना होगा. उन्हें यह उल्लेख करना होगा कि CAQM के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, उल्लंघनों को ठीक करने के लिए सुधार और बचाव के उपाय किए गए हैं.
अन्य बातों के अलावा, निर्माण और विध्वंस (C&D) से संबंधित गतिविधियों से जुड़े स्थलों को फिर से खोलने के लिए, किए गए उपायों का जिक्र करते हुए इसी तरह का एक वचन-पत्र जमा किया जाना चाहिए.
पर्यावरणविद् की राय
CAQM की नई पहल का जिक्र करते हुए, पर्यावरणविद् तनुजा चौहान ने कहा है कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, निर्माण परियोजनाओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को फिर से खोलने की शर्तों को कड़ा करने का वैधानिक निकाय का फैसला एक स्वागत योग्य और जरूरी कदम है. हालांकि, उन्होंने कहा कि वास्तव में, पर्यावरण संबंधी कानून और नियम जमीन पर उनके कार्यान्वयन जितने ही प्रभावी होते हैं.
चौहान ने बुधवार को ईटीवी भारत से कहा, "हमारे पास कागज पर नियमों की कोई कमी नहीं है. जिस चीज की अक्सर कमी रही है, वह है निरंतर निगरानी, सत्यापित डेटा, जवाबदेही और सख्ती से लागू करना. पूरे उत्तर भारत में वायु प्रदूषण की समस्या लगातार बिगड़ने के साथ, विनियामक ढिलाई या देरी से कार्रवाई के लिए कोई जगह नहीं है. इसलिए, किसी भी इकाई को फिर से शुरू करने की इजाजत देने से पहले जमीनी स्तर पर नियमों के पालन की जांच होनी चाहिए, और हर उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए."
पर्यावरणविद ने कहा कि CAQM ने इस फ्रेमवर्क के जरिये एकदम सही समय पर एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश दिया है. उन्होंने कहा, "अब असली परीक्षा यह है कि क्या इन निर्देशों को दृढ़ता, निरंतरता और बिना किसी छूट के लागू किया जाता है. मुझे लगता है कि यह तो समय ही बताएगा."
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