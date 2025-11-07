ETV Bharat / bharat

मुकेश अंबानी ने किए श्रीनाथजी के दर्शन, वरिष्ठ वैष्णव सेवा सदन बनाने की घोषणा

नाथद्वारा (राजसमंद): देश के जाने माने उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी शुक्रवार शाम नाथद्वारा पहुंचे और भगवान श्रीनाथजी की संध्या आरती के दर्शन किए. इसके बाद मंदिर के तिलकायत पुत्र चिरंजीव गोस्वामी विशाल बावा ने परंपरानुसार उनका समाधान किया और आशीर्वाद प्रदान किया. मुकेश अंबानी शाम पांच बजे श्रीनाथजी की हवेली पहुंचे. संध्या आरती दर्शन के बाद वे मोती महल गए, जहां विशाल बावा ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर श्रीजी का प्रसाद भेंट किया. इस दौरान मुकेश अंबानी ने विशाल बावा से आशीर्वाद लिया और करीब आधे घंटे तक विभिन्न विषयों पर चर्चा की.

आधुनिक सेवा सदन की घोषणा: इस अवसर पर मुकेश अंबानी ने "यात्री एवं वरिष्ठ सेवा सदन" की औपचारिक घोषणा की. यह केंद्र 100 से अधिक कमरों की क्षमता वाला होगा, जो विशेष रूप से वृद्ध वैष्णवों और दूर-दराज से आने वाले दर्शनार्थियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और गरिमापूर्ण आवास उपलब्ध कराएगा. इस सेवा सदन में 24 घंटे चिकित्सा इकाई, नर्सिंग व फिजियोथेरेपी सुविधा, सत्संग-प्रवचन के लिए बड़ा सभागार और थाल-प्रसाद परंपरा पर आधारित शुद्ध सात्विक भोजनालय जैसी सुविधाएं रहेंगी.