ETV Bharat / bharat

उद्योगपति गौतम अडानी पहुंचे देवघर, बाबा धाम में की पूजा अर्चना

उद्योगपति गौतम अडानी ने देवघर स्थित बाबा धाम में पूजा अर्चना की.

Gautam Adani
बाबा धाम में पूजा करते गौतम अडानी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 22, 2026 at 2:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: उद्योगपति गौतम अडानी रविवार को देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व भर में प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की.

गौतम अडानी के देवघर आगमन से पहले एयरपोर्ट और शहर में सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए थे. कड़ी सुरक्षा के बीच उन्होंने बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और देश और राज्य की तरक्की और खुशहाली के लिए प्रार्थना की. इस दौरान मंदिर प्रशासन ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया.

बाबा धाम में पूजा करते गौतम अडानी (Etv Bharat)

दर्शन के दौरान अडानी ने मंदिर परिसर का थोड़ा दौरा किया और स्थानीय पुजारियों से बातचीत की. इस दौरान वहां मौजूद लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला.

अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, देवघर के बाद गौतम अडानी भागलपुर जाएंगे. जहां वे पीरपैंती इलाके में प्रस्तावित पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेंगे. हालांकि इस दौरे को आध्यात्मिक दौरे के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसकी पूरी तैयारी की गई थी.

बाबा भोलेनाथ के दर्शन के बाद गौतम अडानी ने कहा कि उनकी बाबा बैद्यनाथ धाम में आने की इच्छा थी. उन्होंने बाबा बैद्यनाथ से झारखंड और पूरे देश में सुख, शांति और खुशहाली की प्रार्थना की.

Gautam Adani
गौतम अडानी का स्वागत करते सांसद निशिकांत दुबे (Etv Bharat)

गौतम अडानी के देवघर पहुंचने पर स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे ने उनका स्वागत किया. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, गौतम अडानी और उनके ग्रुप ने भविष्य में देवघर में इन्वेस्ट करने पर भी बात की है.

यह भी पढ़ें:

बाबा धाम में शिव बारात में उमड़ा जनसैलाब, झांकियां देख लोग हुए मंत्रमुग्ध

जेपी नड्डा ने बाबा धाम में किया जलाभिषेक, भाजपा के नए कार्यालय का किया उद्घाटन

भोलेनाथ की शरण में मुख्य सचिव अलका तिवारी! बाबा धाम और बासुकीनाथ मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना

TAGGED:

INDUSTRIALIST GAUTAM ADANI
BABA BAIDYANATH DHAM
GAUTAM ADANI AT BABA DHAM
देवघर में गौतम अडानी
GAUTAM ADANI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.