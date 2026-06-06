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आनंद महिंद्रा ने नैनीताल के युवा जादूगर की मदद की पेशकश, कहा-बच्चे में बहुत टेलैंट

देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने नैनीताल की सड़कों पर जादू दिखा रहे एक बच्चे की मदद की पेशकश की.

Industrialist Anand Mahindra
उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Photo-IANS)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 6, 2026 at 7:26 AM IST

2 Min Read
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देहरादून (उत्तराखंड): इन दिनों मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा की नजर उत्तराखंड के एक हुनरमंद बच्चे पर पड़ी है. जिसकी उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जमकर तारीफ की है. आनंद महिंद्रा ने युवा जादूगर का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है और उन्होंने इस हुनरमंद बच्चे की मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं. साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि क्या कोई मेरी उसके माता-पिता तक पहुंचने में मदद कर सकता है. वहीं आनंद महिंद्रा ने बच्चे की पढ़ाई-लिखाई और जादू में उसकी दिलचस्पी को बढ़ावा देने में मदद की पेशकश की है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर आनंद महिंद्रा के पोस्ट पर अच्छे खासे रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं.

गौर हो कि मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा के पोस्ट से उत्तराखंड के नैनीताल का एक बच्चा सुर्खियों में आ गया है. सरोवर नगरी नैनीताल की सड़कों पर लोगों को अपना जादू दिखाकर आकर्षित करने वाले साहिल पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा की नजर पड़ी है. आनंद महिंद्रा उत्तराखंड के नैनीताल के इस युवा जादूगर के हुनर से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने लड़के को सपोर्ट करने की इच्छा जाहिर कर दी. मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि वो इस हुनरमंद बच्चे की पढ़ाई-लिखाई और जादू में उसकी दिलचस्पी को बढ़ावा देना चाहते हैं. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि क्या कोई मेरी उसके माता-पिता तक पहुंचने में मदद कर सकता है.

वहीं नैनीताल की सड़कों पर जादू दिखाने वाले इस बच्चे की पहचान साहिल के रूप में हुई है. जिसके जादू देखने के लिए लोग खिंचे चले आते हैं. वीडियो क्लिप में साहिल जादू के करतब दिखाई देते दिख रहा है. साहिल के हाथ में एक बैग और छोटे कटोरा, एक जादुई छड़ी, एक सिक्का और छोटी लाल गेंदें से करतब दिखाते दिखाई दे रहा है और लोग उसके करतब देख हैरान रह जाते हैं. वहीं सोशल मीडिया पर आनंद महिंद्रा के पोस्ट और बच्चे की मदद की पेशकश के बाद अच्छे रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं.

बताते चलें कि आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर बच्चे की प्रतिभा की जमकर तारीफ की है और बच्चे को काफी टैलेंटेट बताया है. उन्होंने नैनीताल का वीडियो सोशिल मीडिया पर शेयर करते हुए लोगों ने बच्चे के माता-पिता को खोजने में मदद करने की पेशकश की है.

पढ़ें-आनंद महिंद्रा ने रीट्वीट की तालाब की तस्वीर, सुर्खियों में आया खेला गांव

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