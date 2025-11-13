ETV Bharat / bharat

झारखंड के 25 साल: उद्योग के क्षेत्र में पिछड़ती गईं सभी सरकारें, बार-बार बदलती रही औद्योगिक नीति, कैसे होगा राज्य का विकास?

"झारखंड में अपार संभावनाएं होने के बावजूद उद्योग का उतना विस्तार नहीं हुआ जितना होना चाहिए था. आज अगर खनिज संपदा की बात करें तो देश की 40% खनिज संपदा हमारे राज्य में पाई जाती है. महत्वपूर्ण खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं. अगर तकनीकी मानव संसाधन की बात करें तो हमारे राज्य में इसकी अच्छी-खासी संख्या है. आज झारखंड से बड़ी संख्या में श्रमिक विदेश जाते हैं, यह हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा संसाधन है. इसके बावजूद राज्य में जो उद्योग लगने चाहिए थे, वे नहीं लगे. अगर यहां उद्योग लगते तो न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होती, बल्कि लोगों को रोजगार के अवसर के साथ जरूरी सुविधाएं भी मिलतीं." - आदित्य मल्होत्रा, अध्यक्ष, झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स

झारखंड को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए. किसी भी अन्य राज्य के पास इस राज्य के समान प्राकृतिक और खनिज संसाधन नहीं हैं. इसके अलावा, राज्य में प्रशिक्षित और मेहनती मानव संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है, जिसका लाभ उठाया जाना चाहिए.

औद्योगिक नीतियों के बावजूद झारखंड में जिस तरह का विकास होना था, वह नहीं हो पाया. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अनुसार, राज्य की अर्थव्यवस्था आज लगभग ₹1.50 लाख करोड़ है, जबकि इसे कम से कम ₹3 लाख करोड़ तक पहुंच जाना चाहिए था. आर्थिक संरचना को मजबूत करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधार बनाना जरूरी है. अगर हाल के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों और वन संपदा आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया होता, तो रोजगार के अवसर बढ़ते और लोगों की जीवनशैली में उल्लेखनीय सुधार होता.

9 जुलाई, 2021 को अधिसूचित नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना है. इस उद्देश्य से, यह पॉलिसी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कर छूट और पूंजी निवेश के 25% तक इंसेटिव जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है. इसके अलावा, यह नीति कपड़ा और परिधान, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, कृषि, खाद्य और मांस प्रसंस्करण, फार्मास्युटिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है.

झारखंड में औद्योगिक वातावरण तैयार करने की काफी कोशिश हुई. जिसकी शुरुआत सरकारी स्तर पर झारखंड गठन के बाद ही शुरू हो गई थी. जब पहली औद्योगिक नीति 2001 में तैयार की गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक और मानव संसाधनों का उपयोग करके औद्योगीकरण को बढ़ावा देना था. इसके बाद से पिछले 25 वर्षों में कई बार इस नीति में बदलाव हुआ और नई नीतियां बनीं. जिनमें 2016 की 'औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति' और 2021 की 'झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इंवेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021' , जैसी महत्वपूर्ण औद्योगिक नीतियां शामिल हैं. वर्तमान औद्योगिक नीति, जो 2026 तक प्रभावी है, विनिर्माण, निर्यात और रोजगार सृजन पर केंद्रित है और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कर छूट और पूंजी निवेश पर इंसेंटिव जैसे विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है.

हालात ऐसे हैं कि लैंड बैंक की तो बात ही छोड़िए, राज्य की सिंगल विंडो सिस्टम भी आज तक दुरुस्त नहीं हो पाई. पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में "मोमेंटम झारखंड" चर्चा में रहा था. झारखंड में औद्योगिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए मेगा इंवेट किए गए, लेकिन समय के साथ इसमें शामिल औद्योगिक घराने यहां से बेरुख होकर बाहर निकलते चले गए.

हालांकि, इन 25 वर्षों में सरकारों ने राज्य के लिए कई औद्योगिक नीतियां बनाईं. कागजों तक सीमित सरकारी नीतियों ने कभी-कभार कुछ उद्योगपतियों को प्रभावित किया, लेकिन जब उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने की बात आई, तो सरकारी उलझन और सामाजिक-राजनीतिक समस्याएं पैदा हुईं. चाहे वह टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या मेगा फूड पार्क जैसा स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने वाला एक सशक्त माध्यम, सभी असफल रहे.

रांची: प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड 25 साल का होने वाला है. 15 नवंबर, 2000 को बिहार से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में गठित झारखंड अपनी अपार प्राकृतिक और खनिज संपदा, प्रचुर श्रमशक्ति और भौगोलिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है. इन 25 सालों में झारखंड में कई बदलाव हुए. कई क्षेत्रों में विकास भी हुए. लेकिन वर्षों से अपेक्षित औद्योगिक विकास साकार नहीं हो पाया है. झारखंड की अर्थव्यवस्था आज उस आकार तक नहीं पहुंच पाई है जो उसे होना चाहिए था.

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब जैसे औद्योगिक राज्य श्रमिकों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं. अगर झारखंड के लोगों को अपने राज्य में ही पर्याप्त रोजगार मिल जाए, तो इससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि पलायन की समस्या भी दूर होगी.

इसके अलावा, ऊर्जा क्षेत्र किसी भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. झारखंड में कोयला, सौर ऊर्जा, परमाणु संसाधन और बायोफ्यूल की प्रचुर संभावनाएं हैं. इन क्षेत्रों में निवेश और नीति निर्धारण न केवल झारखंड को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकता है, बल्कि इसे देश का अग्रणी ऊर्जा प्रदाता भी बना सकता है.

ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)

झारखंड की रजत जयंती के अवसर पर अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक विकास रोडमैप तैयार किया जाना चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि आम नागरिकों की आय और समृद्धि कैसे बढ़ाई जाए.

रेशम उत्पादन और बांस उद्योग को राज्य में एक नई अर्थव्यवस्था की नींव बनाया जा सकता है. वियतनाम जैसे देशों ने बांस उद्योग से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है. इसी तरह, झारखंड को आईटी, एआई, ड्रोन और अंतरिक्ष इंजीनियरिंग जैसे भविष्य के उद्योगों का केंद्र बनाया जा सकता है. यहां रेलवे और रक्षा उत्पादन इकाइयां स्थापित करने की अपार संभावनाएं हैं. जहां देश में 30 से ज्यादा ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, वहीं लौह और इस्पात उत्पादन के केंद्र झारखंड में एक भी बड़ी ऑटोमोबाइल इकाई नहीं है. इस दिशा में ठोस पहल की आवश्यकता है.

ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)

झारखंड अभी भी उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है. आंकड़े बताते हैं कि एक मध्यमवर्गीय परिवार अपने जीवनकाल में केवल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर ही अन्य राज्यों में लगभग 30 लाख रुपये खर्च करता है. दोनों क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण संस्थानों के विकास से न केवल पलायन रुकेगा, बल्कि राज्य में महत्वपूर्ण पूंजी भी आएगी.

एचईसी, जो कभी रक्षा उपकरणों के उत्पादन में एक प्रमुख भूमिका निभाता था, अब बदहाल है. इसके अलावा, स्मार्ट सिटी, जिसके लिए सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए देश-विदेश में एक दर्जन से ज्यादा इंवेस्टर्स समिट आयोजित किए थे, अब जजमीन म्यूटेशन के अभाव के कारण सरकारी जटिलताओं में उलझा हुआ है, इसने उद्योगपतियों की नींद खराब कर रखी है.

औद्योगिकीकरण की राह पर झारखंड

झारखंड गठन के बाद से ही उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं. परिणामस्वरूप, उद्योग विभाग वर्तमान में कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिनका दूरगामी प्रभाव होगा. झारखंड में वर्तमान में सात बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए राज्य सरकार की मशीनरी लगी हुई है.

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सहित चार प्रोजेक्ट्स रांची में चल रही हैं. आदित्यपुर, देवघर में एक प्लास्टिक पार्क, एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और धनबाद में एक लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने की तैयारी चल रही है. इसके अलावा, इस वर्ष फरवरी में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हुए बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 के तहत आयोजित दो दिवसीय "एडवांटेज झारखंड" कार्यक्रम में राज्य में ₹26,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद जताई गई है.

ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)

इसके अलावा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने पिछले अप्रैल में स्पेन और स्वीडन का दौरा किया और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया. झारखंड में विदेशी निवेश आकर्षित करने की राज्य सरकार की पहल के तहत, झारखंड को स्पेन द्वारा 320 मिलियन यूरो के विदेशी निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ.

"उद्योग विभाग राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तत्परता से काम कर रहा है. मुख्यमंत्री द्वारा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विदेशों और कोलकाता का दौरा करने की पहल से निश्चित रूप से राज्य में निवेश बढ़ेगा. इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन परिणाम अच्छे होंगे." - संजय यादव, उद्योग मंत्री

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 19 से 27 अप्रैल तक स्पेन और स्वीडन यात्रा के दौरान दो कंपनियों के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुए. स्पेन की बैटरी निर्माता कंपनी टेस्ला ग्रुप ने रोमानियाई गिगाफैक्ट्री परियोजना की तर्ज पर झारखंड में बैटरी स्टोरेज उत्पाद निर्माण परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है. कंपनी ने मुफ्त जमीन और बिजली उपलब्ध कराने की शर्त पर 150 मिलियन यूरो निवेश करने में रुचि दिखाई है. इस दिशा में सरकारी पहल चल रही है. अगर सभी प्रस्ताव सफल होते हैं, तो झारखंड में न केवल तेज औद्योगीकरण होगा, बल्कि रोजगार और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा.

