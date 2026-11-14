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झारखंड के 26 साल: औद्योगिक विकास की रफ्तार धीमी, नीतियां या सरकारी मंशा? कहां रही कमी

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड अलग राज्य गठन के 26 साल हो चुके हैं. 15 नवबंर को झारखंड अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है. लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल है कि इन 26 सालों में झारखंड ने कितनी तरक्की की. और इस तरक्की के पैमाने में उद्योगों का बड़ा रोल रहता है.

झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से भरा राज्य है, जिसके कारण यहां औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं. हालांकि, इन संभावनाओं को उतना बढ़ावा नहीं मिला, जितना मिलना चाहिए था. राज्य गठन के बाद से जितनी भी सरकारें आईं, उन्होंने इस दिशा में गंभीरता से पहल नहीं की. जिसके कारण यहां के संसाधन दूसरे राज्यों या फिर दूसरे देशों तक चले जाते रहे और स्थानीय लोग गरीबी, पलायन तथा बेरोजगारी का दंश झेलते रहे.