झारखंड के 26 साल: औद्योगिक विकास की रफ्तार धीमी, नीतियां या सरकारी मंशा? कहां रही कमी
26 सालों में झारखंड में उद्योग के क्षेत्र में कितना विकास हुआ या क्या कमी रह गई? इससे जुड़ी भुनव किशोर झा की खास रिपोर्ट.
Published : November 14, 2026 at 5:34 AM IST
रांची: झारखंड अलग राज्य गठन के 26 साल हो चुके हैं. 15 नवबंर को झारखंड अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है. लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल है कि इन 26 सालों में झारखंड ने कितनी तरक्की की. और इस तरक्की के पैमाने में उद्योगों का बड़ा रोल रहता है.
झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से भरा राज्य है, जिसके कारण यहां औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं. हालांकि, इन संभावनाओं को उतना बढ़ावा नहीं मिला, जितना मिलना चाहिए था. राज्य गठन के बाद से जितनी भी सरकारें आईं, उन्होंने इस दिशा में गंभीरता से पहल नहीं की. जिसके कारण यहां के संसाधन दूसरे राज्यों या फिर दूसरे देशों तक चले जाते रहे और स्थानीय लोग गरीबी, पलायन तथा बेरोजगारी का दंश झेलते रहे.
झारखंड में मुख्य रूप से खनिज संपदा आधारित उद्योग हैं. देश के पूर्वी भाग में स्थित यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है. देश का लगभग 40 प्रतिशत खनिज संपदा यहां ही समाहित है. खनिज संसाधनों से समृद्ध इस राज्य में कोयला (भारत के कुल भंडार का 27.3 प्रतिशत), लौह अयस्क (26 प्रतिशत), तांबा अयस्क (18.5 प्रतिशत), यूरेनियम, अभ्रक, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, चांदी, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट और डोलोमाइट प्रचूर मात्रा में उपलब्ध हैं.
यह देश का एकमात्र राज्य है जो कोकिंग कोयला, यूरेनियम और पाइराइट का उत्पादन करता है. यही कारण है कि यहां इन खनिजों पर आधारित उद्योगों की बहुतायत है. इसके अलावा झारखंड देश में टसर रेशम (गैर-शहतूती रेशम) का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसकी कुल उत्पादन में 76.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
26 वर्षों में पांच बार बनी औद्योगिक नीति
झारखंड में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर औद्योगिक नीति भी बनती रही. राज्य गठन के बाद से अब तक पांच औद्योगिक नीतियां बनी हैं. जिनमें जरूरी क्षेत्रों पर फोकस किया गया. सबसे पहले 1 मार्च 2001 से लागू पहली नीति में आधारभूत संरचना के विकास और बेरोजगारी कम करने पर जोर दिया गया था. उसके 11 वर्ष बाद झारखंड औद्योगिक नीति 2012 बनी. इस नीति में वृहद, लघु एवं सूक्ष्म (MSME) उद्योगों के बीच तालमेल तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास पर सरकार ने जोर दिया.
तीसरी नीति झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 आई, जिसमें खनिज-आधारित उद्योगों, MSME और सिंगल विंडो सिस्टम को बढ़ावा देने पर बल दिया गया. फिर राज्य में 1 अप्रैल 2021 से झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 प्रभावी हुई. इस नीति के तहत पूंजी निवेश पर 25 प्रतिशत (अधिकतम 6.25 करोड़ रुपये तक) प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया. राज्य सरकार एक बार फिर झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 लाने की तैयारी में है, जिसका मसौदा जारी किया जा चुका है.
व्यवसायी संगठनों की राय
झारखंड में उद्योग के क्षेत्र में पिछले 26 सालों में हुए विकास और बदलाव को लेकर व्यवसायी वर्ग की राय ली गई. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष तुलसी पटेल कहते हैं, “झारखंड के साथ उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ. 26 वर्षों के इस सफर में अन्य दोनों राज्यों की तुलना में झारखंड औद्योगिक विकास में काफी पीछे है. राज्य में पर्यटन की भी काफी संभावनाएं हैं, जिन्हें सजाने-संवारने की आवश्यकता है. औद्योगिक माहौल बनाने के लिए सरकार का विजन होना आवश्यक है, जिसका अभाव दिख रहा है. राज्य के व्यवसायी सरकार के साथ हैं.”
चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव रोहित अग्रवाल कहते हैं, “जितनी उम्मीद थी, उतना उद्यमिता विकास नहीं हुआ है. सरकार लगी हुई है और हम व्यवसायी उनके साथ हैं. राज्य सरकार ने जो नीति लाई है, उससे हमें काफी उम्मीद है. हम लोगों ने भी सरकार को सुझाव दिए हैं. युवा झारखंड को अब तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता. हमें उम्मीद है कि अगले 25 वर्षों में काफी तेजी से विकास होगा.”
वहीं कोकर इंडस्ट्रियल एरिया व्यवसायी संघ के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल कहते हैं कि झारखंड में एग्रो इंडस्ट्री की काफी संभावना है, मगर अकुशल प्रबंधन के कारण यहां की ताजी सब्जी, मसाले और रागी निर्यात नहीं हो पाते, जबकि हल्दी, इमली और टसर जैसे उत्पाद दुनिया की सबसे अच्छी गुणवत्ता के हैं. इसी तरह बड़े उद्योगों का विकास कम है क्योंकि प्रबंधन अकुशल है.
वे बताते हैं कि गुजरात जैसे राज्य में एक जगह एक ही तरह के उद्योग होते हैं, जिससे विकास की अधिक संभावनाएं होती हैं, लेकिन झारखंड में एक जगह कई तरह के उद्योग बिठा दिए जाते हैं. निजी औद्योगिक पार्क बनाने का निर्णय भी गलत है. यहां बुनियादी ढांचे से लेकर कई तरह की कमियां हैं, जिसकी वजह से निजी क्षेत्र यहां निवेश नहीं करना चाहता और सरकार भी उद्योग लगाने में पर्याप्त सक्रिय नहीं दिखती. ऐसे में विकास कैसे होगा?
चुनौतियां भरमार: आखिर कैसे लगेगा उद्योग?
झारखंड सरकार ने हाल के वर्षों में निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश की है, ताकि राज्य में औद्योगिक माहौल बने और नए-नए उद्योग स्थापित हों. नए उद्योग-धंधे लगने से सीधे तौर पर स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है और इससे बेरोजगारी की समस्या दूर होगी. इसी उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के प्रमुख शहरों से लेकर विदेशों में भी निवेशकों के सम्मेलनों में खुले तौर पर आह्वान किया है.
इसके बावजूद निवेशकों द्वारा जो रुचि दिखानी चाहिए, वह नहीं दिख रही है. इसके पीछे कई कारण हैं. जानकारों के अनुसार, आदिवासी बहुल राज्य होने के कारण यहां छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी एक्ट) के तहत जमीन के हस्तांतरण पर कड़े नियम हैं, जिससे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन जुटाना मुश्किल होता है.
इसके अलावा प्रभावी सिंगल विंडो सिस्टम न होने के कारण प्रशासनिक अड़चनें अत्यधिक होती हैं, जिससे उद्योगपति यहां निवेश करने से कतराते हैं. इन सारी परेशानियों के बीच विधि-व्यवस्था और बुनियादी ढाँचे की कमी भी उद्योगपति के लिए उद्योग लगाना बेहद चुनौतीपूर्ण बना देती है.
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