दुर्गा पूजा VIP पास भ्रष्टाचार मामला: इंद्रनील सेन को 13 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया
दुर्गा पूजा वीआईपी पास से जुड़े भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है. अयान नियोगी की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 4:31 PM IST
कोलकाता: दुर्गा पूजा के दौरान वीआईपी और विशेष पास की भारी मांग का फायदा उठाकर धोखाधड़ी करने के आरोप सामने आए हैं. इस मामले को लेकर कोलकाता की बैंकशाल कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन को 13 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.
बुधवार रात बोबाजार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद गुरुवार को उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने जांच के लिए उनकी हिरासत की मांग की थी, जिसे जज ने मंजूर कर लिया.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, त्योहार के मौसम में वीआईपी और विशेष पास की बहुत ज्यादा मांग होती है. इनकी मदद से शहर के प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों में आसानी से प्रवेश मिल जाता है और मूर्तियों के दर्शन किए जा सकते हैं. आरोप है कि इंद्रनील ने इस मांग का फायदा उठाकर एक अवैध धंधा चलाया. उन पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीकों से अलग-अलग पूजाओं के लिए विशेष पास हासिल किए और उन्हें बहुत ऊंची कीमतों पर बेचा. यह भी आरोप है कि उन्होंने कई पूजा प्रेमियों और आम लोगों से बड़ी रकम ठगी है.
जांचकर्ता अब इस पूरे मामले की गहराई तक जाने के लिए वित्तीय लेन-देन के हर चरण की जांच कर रहे हैं. वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें किन-किन पूजाओं के पास शामिल थे और इस कथित धोखाधड़ी से कितने लोग प्रभावित हुए हैं.
लालबाजार का ध्यान 'मनी ट्रेल' (पैसों के लेन-देन) पर है
इंद्रनील की गिरफ्तारी के बाद जांच का मुख्य उद्देश्य पैसों के लेन-देन का पता लगाकर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन पासों की बिक्री से मिली रकम कहां जमा की गई, अंत में यह पैसा किसे मिला और क्या इस योजना से किसी और व्यक्ति को भी आर्थिक फायदा हुआ.
जांचकर्ताओं का मानना है कि आरोपी से पूछताछ करने पर इन लेन-देनों के बारे में और भी सुराग मिल सकते हैं. लालबाज़ार और बोवबाज़ार पुलिस स्टेशन की एक संयुक्त जांच टीम ने अदालत में इंद्रनील की कस्टडी की मांग की. जांचकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह पता लगाना जरूरी है कि मामला सिर्फ इन पासों की बिक्री तक ही सीमित है या इसका दायरा और भी बड़ा है.
जांचकर्ता इस बात का भी जवाब तलाश रहे हैं कि ये पास कहां से हासिल किए गए. इन्हें खरीदारों तक पहुंचाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया. क्या इस पूरी प्रक्रिया में कोई बिचौलिया भी शामिल था.
क्या इसके पीछे कोई और भी है?
पुलिस के लिए एक और अहम सवाल यह है कि क्या इंद्रनील इस स्कीम को अकेले चला रहा था. या फिर इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है. गौरतलब है कि इंद्रनील की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले को लेकर पूर्व सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा. शुभेंदु ने कहा, "यह सब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सीधे संरक्षण में हुआ होगा. हो सकता है कि इसमें उनका भी हिस्सा रहा हो. उसने न केवल खुद फायदा उठाया, बल्कि दूसरों को भी फायदा पहुंचाया."
जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इंद्रनील के पूजा कमेटियों, पास बांटने वाले लोगों या किसी अन्य बिचौलिए के साथ कोई संबंध थे. पुलिस का मानना है कि आरोपी के साथ वित्तीय लेन-देन करने वालों की पहचान होने से इस पूरे मामले की असल गहराई सामने आ सकेगी. इसके लिए उसके बैंक लेन-देन, पास हासिल करने के तरीकों और इसमें शामिल हो सकने वाले अन्य लोगों की भूमिका की बारीकी से जांच की जा रही है.
अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि 13 दिनों की पुलिस कस्टडी के दौरान इंद्रनील से पूछताछ में क्या जानकारी सामने आती है. जांचकर्ताओं का मानना है कि एक बार पास के स्रोतों का पता चल जाए, पैसों के लेन-देन को ट्रैक कर लिया जाए और यह तय हो जाए कि इसमें और कौन-कौन शामिल हैं, तो दुर्गा पूजा वीआईपी पास से जुड़े भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोपों की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी.
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