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दुर्गा पूजा VIP पास भ्रष्टाचार मामला: इंद्रनील सेन को 13 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

इंद्रनील सेन ( ETV Bharat )

कोलकाता: दुर्गा पूजा के दौरान वीआईपी और विशेष पास की भारी मांग का फायदा उठाकर धोखाधड़ी करने के आरोप सामने आए हैं. इस मामले को लेकर कोलकाता की बैंकशाल कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन को 13 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

बुधवार रात बोबाजार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद गुरुवार को उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने जांच के लिए उनकी हिरासत की मांग की थी, जिसे जज ने मंजूर कर लिया.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, त्योहार के मौसम में वीआईपी और विशेष पास की बहुत ज्यादा मांग होती है. इनकी मदद से शहर के प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों में आसानी से प्रवेश मिल जाता है और मूर्तियों के दर्शन किए जा सकते हैं. आरोप है कि इंद्रनील ने इस मांग का फायदा उठाकर एक अवैध धंधा चलाया. उन पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीकों से अलग-अलग पूजाओं के लिए विशेष पास हासिल किए और उन्हें बहुत ऊंची कीमतों पर बेचा. यह भी आरोप है कि उन्होंने कई पूजा प्रेमियों और आम लोगों से बड़ी रकम ठगी है. जांचकर्ता अब इस पूरे मामले की गहराई तक जाने के लिए वित्तीय लेन-देन के हर चरण की जांच कर रहे हैं. वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें किन-किन पूजाओं के पास शामिल थे और इस कथित धोखाधड़ी से कितने लोग प्रभावित हुए हैं. लालबाजार का ध्यान 'मनी ट्रेल' (पैसों के लेन-देन) पर है

इंद्रनील की गिरफ्तारी के बाद जांच का मुख्य उद्देश्य पैसों के लेन-देन का पता लगाकर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन पासों की बिक्री से मिली रकम कहां जमा की गई, अंत में यह पैसा किसे मिला और क्या इस योजना से किसी और व्यक्ति को भी आर्थिक फायदा हुआ. जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि आरोपी से पूछताछ करने पर इन लेन-देनों के बारे में और भी सुराग मिल सकते हैं. लालबाज़ार और बोवबाज़ार पुलिस स्टेशन की एक संयुक्त जांच टीम ने अदालत में इंद्रनील की कस्टडी की मांग की. जांचकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह पता लगाना जरूरी है कि मामला सिर्फ इन पासों की बिक्री तक ही सीमित है या इसका दायरा और भी बड़ा है.