'अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार और मिशन थे': सी.पी. राधाकृष्णन
इंदौर में अटल जी की 100वीं जन्म जयंती पर शून्य से शतक कार्यक्रम आयोजित, समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 21, 2025 at 7:57 PM IST
इंदौर: पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर इंदौर में स्मरणोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल सहित विभिन्न अतिथियों ने भाग लिया. इस अवसर पर उप राष्ट्रपति ने अटल जी के व्यक्तित्व की जमकर प्रशंसा की. उन्होंने अटल बिहारी को देश का महान राजनेता बताया. साथ ही कहा कि "अटल जी का सभी पार्टी के नेता सम्मान करते थे. वे आज भी भारतीय राजनीति के प्रेरणा स्रोत हैं."
शून्य से शतक कार्यक्रम का आयोजन
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100 वीं जन्म जयंती पर रविवार को इंदौर में शून्य से शतक कार्यक्रम का आयोजन हुआ. यह कार्यक्रम डेली कॉलेज स्थित धीरूभाई अंबानी सभागृह में हुआ. यहां माननीय उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा, "स्वर्गीय अटल बिहारी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार और मिशन थे. उनके कर्म, आदर्श और सुशासन की दृष्टि आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश है."
'भारतीय राजनीति को अटल जी ने दिशा दी'
इस अवसर पर समारोह में उपस्थित राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि "अटल जी का जीवन ऐसे ग्रंथ की भांति था, जिसका प्रत्येक पृष्ठ नैतिकता, उत्कृष्टता और राष्ट्रधर्म की राह दिखाता है. वे केवल राजनेता नहीं थे, बल्कि कवि, चिंतक, अद्भुत नेतृत्व गुणों से संपन्न, विनम्र, संवेदनशील और स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त थे." वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "स्वर्गीय अटल जी का जीवन विचारों की दृढ़ता, राष्ट्र धर्म और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अटूट समर्पण का अनुपम उदाहरण है. उनका व्यक्तित्व ऐसा था जिसने हर काल और हर युग में भारतीय राजनीति को दिशा दी."
अटल अलंकरण से हस्तियों को किया गया सम्मानित
कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं अटल फाउंडेशन की अध्यक्ष माला वाजपेयी तिवारी विशेष रूप से उपस्थित रहीं. इस समारोह में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री यादव ने सत्यनारायण सत्तन (प्रसिद्ध कवि), सत्यनारायण जटिया (पूर्व केंद्रीय मंत्री), संजय जगदाले (भारतीय क्रिकेट टीम चयन समिति के पूर्व चयनकर्ता) और पारंग शुक्ला (सागर) को ‘अटल अलंकरण’ से सम्मानित किया.
- अटल जी के जन्मदिन के पहले बीजेपी जलाएगी दीप, 230 विधानसभाओं में स्मृति सम्मेलन
- कैलाश खेर की आवाज से सजेगी ग्वालियर की शाम, गौरव दिवस पर अटल जी को करेंगे याद
दिखाई गई अटल बिहारी पर बनी लघु फिल्म
समारोह में स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित एक भावपूर्ण लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया. साथ ही उनसे जुड़े संस्मरणों पर आधारित पुस्तक सदा अटल महाग्रंथ के तृतीय संस्करण के कवर पेज और कैलेंडर का विमोचन भी किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि "25 दिसंबर को जन्म शताब्दी वर्ष के समापन अवसर पर ग्वालियर से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के औद्योगिक निवेशों, विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण अटल बिहारी को समर्पित किया जाएगा. समारोह के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेषित शुभकामना संदेश का वाचन भी कार्यक्रम में किया गया.