वेलेंटाइन डे से पहले इंदौर में ट्रैजिक लव स्टोरी, 10 साल का इश्क और 20 दिन की बेवफाई

इंदौर में प्रेमिका की बेवफाई से टूटे युवक ने जीवनलीला खत्म की. कई सालों के इश्क के बाद धोखे से टूटा. पूरी व्यथा वीडियो में.

Indore Tragic Love Story
वेलेंटाइन डे से पहले इंदौर में ट्रैजिक लव स्टोरी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 7:28 PM IST

Updated : February 6, 2026 at 8:03 PM IST

इंदौर : इंदौर में वेलेंटाइन डे से पहले एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है, जिसमें 10 साल का प्यार फिर 20 दिन की खामोशी के बाद खौफनाक घटना हुई. शहर के एमआईजी थाना क्षेत्र में एक युवक ने 10 माह पहले जान दे दी थी. घटना के 10 माह बाद अब उस युवक का खुद का बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है.

ये वीडियो उसने आत्मघाती कदन उठाने से पहले बनाया था. 12 मिनट के वीडियो में युवक अपनी प्रेमिका पर धोखा देने का जिक्र कर रहा है. प्रेमिका की बेवफाई से टूटा युवक बेहद हताश लग रहा है. ये वीडियो परिजनों को दो दिन पहले युवक के मोबाइल से मिला है.

पुलिस ने वीडियो की जांच नहीं की

जाने देने वाले युवक का नाम मनीष यादव है. उसने 5 अप्रैल 2025 को आत्मघाती कदम उठाया था. घटना के 10 माह बीत जाने के बाद परिजनों ने उसके मोबाइल के सारे फोटो व वीडियो चेक किए. इसी में ये वीडियो मिला. ये वीडियो युवक ने जान देने से पहले बनाया था. परिजनों ने इस वीडियो को पहले पुलिस को दिया और जांच की मांग की. जब पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो परिजनों ने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया.

युवती की शादी तय होने से टूटा युवक

वीडियो में युवक कह रहा है "वह क्षेत्र में रहने वाली एक युवती से प्रेम करता है. वह मेरे साथ 10 साल रही. लेकिन एक दिन उसके परिजनों ने उसकी शादी देवास के रहने वाले युवक से तय कर दी. शादी तय होते ही युवती ने अपना रुख बदल लिया. शादी तय होने के बाद वह उसके मैसेज और फोन का रिप्लाई नहीं करती है." युवती के बात नहीं करने से परेशान मनीष डिप्रेशन में चला गया. इस दौरान वह युवती से बार-बार बात करने की कोशिश करता रहा लेकिन बात नहीं हो सकी.

युवती के परिजनों पर धमकाने का आरोप

युवक ने वीडियो में कहा "एक तो उसकी प्रेमिका से बात नहीं हो पा रही है, ऊपर से उसके घर पर कुछ युवक आए और जान से मारने की धमकी देकर चले गए. वीडियो में युवक ने प्रेमिका के अलावा उसके मंगेतर, युवती के मामा, व मामी को जिम्मेदार ठहराया." उसने कहा "मेरे मरने के बाद इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए."

वीडियो के बाद पीड़ित मां का दर्द उभरा

पीड़ित मां उमा यादव का कहना है "मेरे बेटे को गए 10 महीने से अधिक बीत चुके हैं लेकिन पुलिस ने जांच के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की. हम चाहते हैं कि वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाए." इस मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है "वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी."

संपादक की पसंद

