एयर बीएनबी पेंट हाउस पर विवाद, इंफोसिस की टेक इंजीनियर को पिता-पुत्र ने कार से रौंदा, मौत
इंदौर की सोसायटी में पेंट हाउस को एयर बीएनबी बनाने पर विवाद. महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर समेत लोगों पर कार से कुचलने का सीसीटीवी वीडियो देखें.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 12:42 PM IST|
Updated : March 26, 2026 at 1:33 PM IST
इंदौर: लसुड़िया थाना क्षेत्र में पेंट हाउस के विवाद ने एक महिला की जान ले ली. सोसायटी में प्रवेश करने से रोकने पर आरोपी पिता-पुत्र ने बिल्डिंग में रहने वाले रहवासियों पर गाड़ी चढ़ाकर मारने की कोशिश की. इस घटनाक्रम में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जिनमें से एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है. मृतका का परिवार 13 मार्च को ही बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.
पेंट हाउस को लेकर हुआ था विवाद
मामला लसुड़िया थाना क्षेत्र के एमआर 11 स्थित शिव वाटिका में मौजूद सागर टाउनशिप का है. यहां की एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर कुलदीप चौधरी और उनके बेटे ने बिल्डर मुकेश से दो पेंट हाउस खरीदे थे. उन पेंट हाउस का उपयोग एयर बीएनबी के जरिए किराए पर रूम उपलब्ध करवाने के लिए किया जा रहा था. जिसका रहवासी विरोध कर रहे थे. बुधवार को जब पिता पुत्र दोनों सोसाइटी में आए तो सोसायटी के सदस्यों ने उनका विरोध किया. यह बात दोनों को नागवार गुजरी.
सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कुचला, मौत
इसी दौरान कुलदीप चौधरी और उनके बेटा तेज रफ्तार में गाड़ी को अंदर ले आया और जो भी व्यक्ति उनके सामने आया उन्होंने टक्कर मार दी. इसी दौरान सोसायटी के दो सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए. जिनमें से एक शंपा पाठक जो कि इंफोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी वह भी घटनाक्रम में घायल हो गई. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि शंपा पाठक इस कॉलोनी में कुछ दिन पहले ही अपने पति सौरभ और 2 बच्चों के साथ रहने आई थी.
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आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज
इस घटनाक्रम में पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद से बिल्डिंग में रहने वाले रहवासी काफी डरे हुए हैं और उन्होंने कुलदीप और उनके पुत्र पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. लोगों का कहना है कि, उनके द्वारा पेंटहाउस में अनैतिक गतिविधियों को संचालित किया जा रहा था. जिसका हम विरोध कर रहे थे. वहीं एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि, ''पेंट हाउस को लेकर आरोपियों का विवाद हुआ था. जिस पर दोनों पिता-पुत्र ने घटना को अंजाम दिया. प्रारंभिक तौर पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.'
आखिर क्या होता है एयर बीएनबी?
जिस एयर बीएनबी विवाद पर एक महिला की जान चली गई आखिर वह होता क्या है? आपको बता दें कि, एयर बीएनबी एक वेबसाइट या ऐप है. जहां मालिक अपने घर, कमरे या अपार्टमेंट को किसी को किराए पर दे सकते हैं. इसके बदले में उनको पैसा मिलता है. यह एक तरह से होटल का विकल्प है. होटल से सस्ता होने के चलते अधिकतर लोग इसका उपयोग करते हैं. बड़े शहरों में यह एयर बीएनबी आसानी से मिल जाता है.