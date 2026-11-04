देश में जब तक असमानता, आरक्षण जरूरी, दत्तात्रेय होसबाले बोले- SIR पर न हो सियासत
इंदौर में खत्म हुई RSS की तीन दिवसीय बैठक, SIR, वोट चोरी और आरक्षण पर दत्तात्रेय होसबाले का बयान. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 8:12 PM IST
इंदौर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय कार्यकारी मंडल बैठक इंदौर में बुधवार को समाप्त हुई. जहां कार्यक्रम के बाद संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने मीडिया से चर्चा की. इस दौरान दत्तात्रेय ने आरक्षण, एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि एसआईआर के मुद्दे को राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव में सभी को सहयोग करना चाहिए. साथ ही उन्होंने जेन जी की बातों को सुनने और संवाद करने की भी बात कही.
खत्म नहीं होना चाहिए आरक्षण, बोले दत्तात्रेय
दरअसल, इंदौर में संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की तीन दिवसीय बैठक चल रही थी. जो बुधवार यानि आज समाप्त हुई. बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए दत्तात्रेय होसबाले ने कहा "जिन लोगों के साथ समाज में भेदभाव एवं सामाजिक पिछड़ापन की स्थिति है, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए. उन्होंने कहा ऐसे लोगों को जब तक नहीं लगता, तब तक आरक्षण रहना चाहिए और वास्तविक लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए. यह सामाजिक ऐतिहासिक दृष्टि से जारी रहना चाहिए. दत्तात्रेय होसबाले ने कहा आरक्षण को वोट बैंक की राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए.
SIR को दत्तात्रेय होसबाले ने बताया जरूरी
वहीं एसआईआर (SIR) को दत्तात्रेय होसबाले ने जरूरी बताते हुए कहा कि इसमें किसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. मतदाता सूची में ऐसे कई लोगों के नाम दर्ज हैं, जिनकी मौत हो चुकी है. एक से ज्यादा स्थानों पर कई लोगों के नाम दर्ज हैं. कुछ लोग सालों पहले अपना गांव-शहर छोड़कर दूसरी जगह बस गए हैं, लेकिन उनका अब भी मतदाता सूची में दर्ज है. ऐसी सूची को अपडेट करना बहुत जरूरी है. जिससे शख्स का नाम उसके वर्तमान निवास क्षेत्र की मतदाता लिस्ट में रहे. गैर नागरिकों का मतदाता सूची में शामिल होना, देश की सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं है. इसका संबंध सिर्फ चुनावी व्यवस्था से ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से भी है.
टीएन शेषन के कार्यकाल का किया जिक्र
इस दौरान होसबाले ने पूर्व टीएन शेषन के कार्यकाल का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहति बनाने के लिए समय-समय पर पुनरीक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है. जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए, उन्हें हटाया जाना चाहिए. पात्र नागरिकों के नाम सूचीमें शामिल करना चाहिए. साथ ही होसबाले ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए. राजनीतिक एजेंडा बनाने की जगह निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था के लिए सभी पार्टियों को सहयोग करना चाहिए.
हमनें राम मंदिर बनाकर दिखा दिया, काशी-मथुरा पर कहा ये
इसके साथ ही राम मंदिर मुद्दे पर संघ के सह कार्यवाह ने कहा कि हमें राम मंदिर बनाकर दिखाना था, तो दिखा दिया. इस दौरान काशी, मथुरा और धार वाग्देवी को लेकर सवाल पूछे गए तो, उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे कोर्ट में चल रहे हैं. जो मामले में कोर्ट में हैं, उन्हें वहीं रहने दें. बाकी समाज को आगे आना चाहिए.
दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि संघ की यह नियमित वार्षिक बैठक हर साल दशहरे और दीपावली के बीच होती है. पिछले साल यह बैठक जबलपुर में आयोजित हुई थी. इस बार विजयादशमी पर संघ के 100 वर्ष पूरे हुए और अब संघ 101वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है. शताब्दी वर्ष में समाज का व्यापक सहयोग मिला है. सामाजिक जागरूकता और संगठन विस्तार को लेकर कहा कि देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वयंसेवकों ने राहत कार्य किए.
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ओडिशा, आंध्र प्रदेश, चित्रकूट और प्रयागराज में भी स्वयंसेवकों ने राहत एवं सेवा कार्य किए. प्रयागराज सहित विभिन्न स्थानों पर करीब 5600 लोगों के लिए चिकित्सा व्यवस्था की गई. संघ के संगठन विस्तार पर उन्होंने बताया कि इस साल 99 हजार 423 दैनिक शाखाएं संचालित हो रही हैं.
बंगाल में बढ़ी संघ की शाखाएं, देश में 99 हजार शाखाएं
वहीं साप्ताहिक मिलन की संख्या 34 हजार और मासिक मिलन की संख्या 14 हजार से अधिक है. देशभर में 1 लाख तीन हजार से अधिक स्थानों पर संघ की शाखाएं और मिलन आयोजित हो रहे हैं. शताब्दी वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 65 हजार से अधिक हिंदू सम्मेलन आयोजित किए गए. जिनमें लगभग 5 करोड़ लोगों की सहभागिता रही. उन्होंने बताया पश्चिम बंगाल में संघ की 150 गुना शाखाएं बढ़ी हैं. देश में इस साल संघ की शाखाओं में 12 हजार की बढ़ोतरी हुई है. वहीं देशभर में 99 हजार से अधिक शाखाएं संचालित हो रही हैं.