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देश में जब तक असमानता, आरक्षण जरूरी, दत्तात्रेय होसबाले बोले- SIR पर न हो सियासत

इंदौर में आरएसएस की बैठक ( ETV Bharat )

इंदौर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय कार्यकारी मंडल बैठक इंदौर में बुधवार को समाप्त हुई. जहां कार्यक्रम के बाद संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने मीडिया से चर्चा की. इस दौरान दत्तात्रेय ने आरक्षण, एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि एसआईआर के मुद्दे को राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव में सभी को सहयोग करना चाहिए. साथ ही उन्होंने जेन जी की बातों को सुनने और संवाद करने की भी बात कही.

खत्म नहीं होना चाहिए आरक्षण, बोले दत्तात्रेय