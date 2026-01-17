ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी का तीखा वार- स्मार्ट सिटी का अर्बन मॉडल इंदौर का भागीरथपुरा, जहां पानी पीकर मौतें

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पीड़ित परिवारों के साथ ( ETV BHARAT )