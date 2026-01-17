ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी का तीखा वार- स्मार्ट सिटी का अर्बन मॉडल इंदौर का भागीरथपुरा, जहां पानी पीकर मौतें

इंदौर के भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी. अस्पतालों में मरीजों की सेहत भी जानी, फिर दागे सवाल.

Indore RAHUL GANDHI VISIT
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पीड़ित परिवारों के साथ (ETV BHARAT)
Published : January 17, 2026 at 3:02 PM IST

इंदौर : इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीला पानी पीने से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है. शनिवार को प्रभावित इलाके भागीरथपुरा में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहुंचे. पीड़ितों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा "ये कैसी स्मार्ट सिटी है, जहां लोगों को पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिलता. लोग पानी पीकर मर रहे हैं."

अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल जाना

शनिवार को राहुल गांधी एयरपोर्ट से पहले मुंबई हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से मुलाकात की और उनके इलाज के हालात जाने. इसके बाद वह सीधे इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पहुंचे, जहां पुलिस की घेराबंदी के बीच उन्होंने पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान कई मृतकों के परिजनों ने राहुल गांधी को रोते हुए अपना हाल बताया. राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों और पीड़ितों को सांत्वना देते हुए उनके हक की लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया.

इंदौर में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (ETV BHARAT)

पीड़ित परिजनों को एक-एक लाख के चेक

एक के बाद एक राहुल गांधी दो-तीन पीड़ित परिवारों से मिलने उनके निवास पर पहुंचे. इसके बाद राहुल गांधी ने स्थानीय गार्डन में पीड़ितों और उनके परिजनों से चर्चा की. यहां राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ मिलकर पीड़ित परिजनों को एक-एक लाख रुपए की राहत राशि के चेक भी वितरित किए. इसके बाद राहुल गांधी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा "जिन परिवारों में लोगों की डेथ हुई है, उनसे मिलने पर पता चला कि उन्हें डराया जा रहा है."

इंदौर के भागीरथपुरा में पीड़ित परिवार के घर राहुल गांधी (MP Congress X Account)

मौतों का जिम्मेदार कौन, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा "यहां सारे के सारे लोग दूषित पानी के बाद प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता और पानी पीकर लोग मरते हैं. स्मार्ट सिटी का अर्बन मॉडल यह सिर्फ इंदौर में नहीं है, यह अलग-अलग शहरों में हो रहा है. साफ पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है. यहां की सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही. यहां पर जिन लोगों ने ये कांड करवाया है, उनमें से कोई तो जिम्मेदार होगा, किसी को तो सरकार में यह जिम्मेदारी लेना चाहिए."

पानी की टंकी की तरफ इशारा कर क्या बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने पानी की टंकी की तरफ इशारा करते हुए कहा "यह टंकी सिंबल है. जहां आज भी साफ पानी नहीं है. बांडेज लगा दिया गया है, जो कुछ दिनों तक चलेगा लेकिन मीडिया और देश का ध्यान यहां से हटते ही वापस यहां वही हाल हो जाएंगे, फिर वही दूषित पानी. यहां के लोग कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक काम किया जाए और उन्हें साफ पानी दिया जाए. यह कोई गलत मांग नहीं है. सरकार की जिम्मेदारी है. सरकार उसे पूरा करे. मैं यहां इनके सपोर्ट में आया हूं."

पीड़ितों की आवाज उठाना क्या राजनीति है

राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दे पर राजनीति करने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा "यह राजनीति नहीं है. मैं विपक्ष का नेता हूं. यहां पर लोगों की मृत्यु हुई है. इनको साफ पानी नहीं मिल रहा है और लोगों की मौत हुई है. मैं उनकी आवाज उठाने आया हूं. इसमें कोई भी गलत काम नहीं है. यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को साफ पानी मिले. मैं उनकी मदद करने आया हूं. इनके साथ खड़े होने आया हूं. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. अब आप इसे राजनीति कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मैं उनके साथ खड़ा हूं."

