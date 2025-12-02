ETV Bharat / bharat

नौकरी की एक शिफ्ट जितना मोबाइल देख रहे हैं आप, एडिक्शन से बढ़ा गंभीर बीमारियों का खतरा

मोबाइल डिपेंडेंसी के कारण लोग साइलेंट डिप्रेशन,एंजायटी और कई तरह के मनोरोगों के शिकार. इंदौर के मनोचिकित्सक की सर्वे रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे.

Psychiatrist on mobile addiction
मोबाइल एडिक्शन से बढ़ा गंभीर बीमारियों का खतरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 9:54 PM IST

6 Min Read
इंदौर: डिजिटल युग में कोई भी काम मोबाइल से जितना आसान हुआ है वहीं स्वास्थ्य के लिए मोबाइल आपके लिए एक साइलेंट किलर के रूप में सामने आ रहा है. स्थिति यह हो गई है कि अब मोबाइल के कारण देश के 73 फीसदी लोग मोबाइल डिपेंडेंसी के कारण साइलेंट डिप्रेशन, एंजायटी और तरह-तरह के मनोरोगों के शिकार हो रहे हैं. इंदौर के एक मनोचिकित्सक की ऐसी ही सर्वे रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आईं हैं.

मोबाइल एडिक्शन पर मनोचिकित्सक की सर्वे रिपोर्ट

आपके हाथ में हर पल दिखने वाला मोबाइल, जिसके बिना अब लोगों का रहना मुश्किल हो चुका है लेकिन यही मोबाइल अब आपकी नींद भी चुरा रहा है. नतीजतन लोग तेजी से साइलेंट डिप्रेशन और एंजायटी के शिकार हो रहे हैं. मोबाइल की बढ़ती लत और उनसे हो रहीं बीमारियों के चलते हाल ही में इंदौर के मनोचिकित्सक डॉ कौस्तुभ बागुल ने एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की है.

इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर मनोचिकित्सक डॉ कौस्तुभ बागुल बताते हैं कि "यह सर्वे रिपोर्ट मोबाइल से बढ़ रहे डिप्रेशन और उससे आपकी दिनचर्या में आने वाले परिवर्तन को लेकर तैयार की गई है. इस रिपोर्ट में कई ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि मोबाइल को साइलेंट किलर की संज्ञा दी जा सकती है."

मोबाइल एडिक्शन पर मनोचिकित्सक की सर्वे रिपोर्ट (ETV Bharat)

'73 पर्सेंट लोग डिजिटल डिपेंडेंसी का शिकार'

सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मनोचिकित्सक डॉ कौस्तुभ बागुल बताते हैं कि "73 पर्सेंट लोग डिजिटल डिपेंडेंसी का शिकार हो रहे हैं. इनमें से 80 प्रतिशत युवा साइलेंट डिप्रेशन और एंजायटी के अलावा डायबिटीज, ओबेसिटी और हार्मोनल चेंज से पीड़ित हो रहे हैं. सर्वे के मुताबिक 1 साल में लोग पूरे 1800 घंटे या दिन के हिसाब से गणना की जाए तो 75 दिन मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं. जो लोगों के लिए किसी भी सूरत में चिंताजनक है."

'मोबाइल का सबसे ज्यादा नींद पर असर'

मनोचिकित्सक डॉ कौस्तुभ बागुल बताते हैं कि "अधिक मोबाइल का उपयोग न केवल आपकी नींद चुरा रहा है बल्कि मोबाइल से होने वाले डिप्रेशन के कारण मेटाबॉलिक ओबेसिटी, हार्मोनल चेंज और ब्रेन बिहेवियर में बदलाव आ रहा है. इसके शुरुआती लक्षण रात में बार-बार नींद टूटना, रात में जागना और दिन में सोना और हमेशा शरीर में भारीपन लगने के अलावा सुबह ऊर्जा में कमी महसूस करना है."

mobile phone Health problem
मोबाइल के कारण लोग हो रहे बीमारियों के शिकार (ETV Bharat)

'मोबाइल को लेकर सतर्कता बरतने की जरुरत'

डॉ कौस्तुभ बागुल बताते हैं कि "ऐसी स्थिति में लोगों को मोबाइल को लेकर अब सतर्कता बरतने की जरूरत है. फिलहाल मनोरोग चिकित्सा के लिए आने वाले मरीजों में 10 में से 7 ऐसे हैं, जिन्हें मोबाइल की लत के कारण कोई ना कोई मानसिक तकलीफ है. इसमें चिड़चिड़ापन के अलावा डोपामिन रिवॉर्ड और वर्चुअल आर्टिस्ट की समस्या आती है. ऐसी स्थिति में मोबाइल के अत्यधिक उपयोग करने वालों लोगों का मन ना तो काम में लगता है ना ही उनका समय के साथ मनोविकास ही संभव है. इतना ही नहीं वर्चुअल ऑटिज्म के मरीज भी मोबाइल से होने वाली अनिद्रा की बीमारी का परिणाम है."

छोटे बच्चों को मोबाइल देना खतरनाक

अमूमन देखने में आता है कि लोग अपने बच्चों को शांत करने के लिए या उसका ध्यान भटकाने के लिए मोबाइल का सहारा लेते हैं. जाहिर है इससे बच्चों को मोबाइल की आदत पड़ जाती है और बाद में यही लत बच्चों के लिए घातक साबित होती है.

mobile addiction Increase youth
मोबाइल का सबसे ज्यादा नींद पर असर (ETV Bharat)

मनोरोग विशेषज्ञ डॉ कौस्तुभ बागुल बताते हैं कि "भविष्य में ऐसे बच्चे खुद से कोई काम नहीं कर पाते. उन्हें हर काम के लिए मोबाइल या किसी ना किसी डिजिटल माध्यम के सहारे की जरूरत पड़ती है. इसके अलावा कई लोग कार चलाते समय या किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने के दौरान बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, जिससे बच्चों को मोबाइल पर मनचाहे कार्टून देखना हो या मनोरंजन कार्यक्रम अथवा पोर्न साइट, उन्हें इसकी लत लग जाती है और इसके भविष्य में दुष्परिणाम सामने आते हैं."

उभरता मानसिक स्वास्थ्य संकट

भारत में मोबाइल फोन केवल संचार का साधन नहीं रहा बल्कि अब एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या की वजह बन चुका है. प्रमुख रूप से न्यूरोलॉजिकल खतरे सामने आ रहे हैं. दिन में जैविक और हार्मोनल सिस्टम बदल रहा है. इसके अलावा फोन नहीं होने पर पैनिक बेचैनी या हृदय गति का बढ़ना, नींद की गड़बड़ी और सर्काडियन रिदम का टूटना मुख्य समस्या है. वही जो मरीज डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं उनमें तनाव से बढ़ता चिड़चिड़ापन, मानसिक थकावट और बार-बार नोटिफिकेशन चेक करना जैसी बीमारियां सामने आ रही हैं.

युवा और बच्चों में सबसे ज्यादा खतरा

वर्तमान दौर में मोबाइल के कारण भावनात्मक अस्थिरता और अकेलापन भी मोबाइल की लत का कारण है. इसके अलावा शारीरिक रूप से गर्दन, कंधे और रीड की हड्डी पर इसका प्रभाव पड़ रहा है. वहीं मोबाइल उपयोग के दौरान गर्दन 60 डिग्री तक झुकी रहने पर 27 किलोग्राम वजन अतिरिक्त रूप से सर्वाइकल बोन या बैकबोन पर पड़ता है.

बचाव के लिए उपाय जरूरी

इस रिसर्च में डिजिटल निर्भरता को व्यवहारिक लत के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए. इसके अलावा स्कूलों में या घर पर अभिभावक इस स्थिति पर विशेष निगरानी रख सकते हैं. डिजिटल डिटॉक्स और स्क्रीन टाइम लिमिट के साथ फैमिली टेक रूल भी बनाए जाना जरूरी है. वही युवा एवं परिवारों के लिए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं व्यवहार थेरेपी की सुविधा भी शुरू होना चाहिए. मोबाइल को लेकर सरकारी स्तर पर प्रीवेंटिव मेंटल हेल्थ कैंपेन की जरूरत भी अब महसूस हो रही है. ऐसी स्थिति में यदि आज युवाओं और बच्चों को हम स्क्रीन की गिरफ्त से नहीं बचा पाए तो आने वाले एक दशक में भारत साइलेंट मेंटल हेल्थ इमरजेंसी स्थिति का भी सामना कर सकता है.

