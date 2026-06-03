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मध्य प्रदेश के बावड़ी पार्क में जाया हुई थीं 36 जानें, 3 साल में सिस्टम नहीं खोज पाया दोषी

इंदौर में पार्क पर कब्जे से बना था श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर, 3 साल पहले 30 मार्च 2023 को बावड़ी ढहने से हुआ था हादसा, 36 लोगों की मौत के बावजूद कोई भी दोषी नहीं. सिद्धार्थ माछीवाल, संदीप मिश्रा के साथ प्रशांत पाल की रिपोर्ट.

INDORE Park Temple TRAGEDY 2023
इंदौर बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर बावड़ी हादसा (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 1:30 PM IST

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Updated : June 3, 2026 at 1:35 PM IST

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इंदौर: किसी भी स्वस्थ राष्ट्र और उसके समाज के उत्थान में वहां के पार्कों की अहम भूमिका होती है. ये पार्क ही होते हैं जो आम जनमानस को वॉकिंग से लेकर व्यायाम करने का अवसर प्रदान कर स्वस्थ रहने का संदेश देते हैं, जबकि बच्चों और बुजुर्गों को खेलने और सुबह-शाम टहलने का मौका देते हैं. किसी भी शहर का पार्क या उद्यान उस शहर के डेवलेपमेंट इंडेक्स को भी इंगित करता है.

देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के एक पार्क में ऐसा हादसा हुआ जिसने जीवन भर सालने वाला दर्द दे दिया. इस हादसे में किसी ने अपने बेटे को खोया, तो किसी ने मां को. किसी का जीवन साथी छूट गया, तो किसी को सुरक्षा देने वाला उसका पिता. ऐसे हादसे समाज के लिए एक बदनुमां दाग हैं जिसे मिटाना संभव नहीं होता. हादसों के बाद जागने की हमारी आदत भविष्य में हमें हादसों से कभी सुरक्षित नहीं कर सकती. इसलिए हादसों से हमें सबक लेने की जरूरत है जिससे निकट भविष्य में वैसे हादसे दोहराये न जाएं.

30 मार्च 2023 की रामनवमी को हुआ बड़ा हादसा (ETV Bharat)

इस दौर में देश के कई शहरों में सार्वजनिक पार्क और उनकी जमीनों पर अतिक्रमण शायद आम बात सी लगने लगी है. इंदौर के पटेल नगर में एक अभिशप्त पार्क है, जो कब्जे के चलते 36 मासूमों की अघोषित समाधि में तब्दील हो चुका है. यहां अब हरियाली और चहल-पहल के बीच बच्चों की हंसी और किलकारियां नहीं सुनाई देतीं, बल्कि घटना के 3 साल बाद भी मातम पसरा हुआ है.

30 मार्च 2023 की वो रामनवमी जब...

30 मार्च 2023 की वो रामनवमी जब श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी. श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा कर रहे थे. रामनवमी पर यहां परंपरा अनुसार यज्ञ की तैयारी की गई थी और मंदिर परिसर में ही यज्ञ वेदी में हवन किया जा रहा था. इस दौरान बड़ी संख्या में हवन कुंड के आसपास लोग मंदिर में जल चढ़ाने और रामनवमी की पूजा के दौरान मंदिर में हो रहे यज्ञ में अपने खुशहाल जीवन और सुख समृद्धि की कामना में यज्ञ बेदी में आहुतियां देने में जुटे थे.

Indore Park Temple TRAGEDY 2023
30 मार्च 2023 को इंदौर में बावड़ी हादसे से पहले क्या हो रहा था (ETV Bharat GFX)

श्रद्धालु जिस 40 साल पुराने स्लैब पर बैठे थे वह पूरा बावड़ी में समां गया

इन श्रद्धालुओं में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे थे जो पूजा करने मंदिर आए थे. यज्ञ के चलते अंतिम आहुति दी जानी थी, इतने में अचानक महिलाएं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जिस 40 साल पुराने स्लैब पर बैठे थे वह पूरा बावड़ी में समां गया. बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बच्चे एक के बाद एक करके बावड़ी में गिरते चले गए. बावड़ी में छत डालने के लिए डाले गए लोहे के गर्डर से टकराने और ऊंचाई से नीचे गिरने से कई लोगों की मौत हो गई. वहीं, कई लोग बावड़ी के अंदर मौजूद पानी और ऊपर से बड़ी संख्या में गिरते लोगों के कारण पानी की सतह पर ही नहीं आ पाए.

36 लोग बावड़ी में गिरकर मारे गए

इस दौरान मौके पर हाहाकार मच गया. किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि बावड़ी में 50 फीट नीचे गिरे लोगों को आखिर कैसे निकाला जाये. मौके पर अफरा तफरी मचने के बाद लोगों ने जैसे-तैसे बावड़ी के अंदर सीढ़ी लगाकर कुछ लोगों को निकालने का प्रयास किया. वहीं तमाम प्रयासों के बावजूद फिर भी 36 लोग बावड़ी में गिरकर मारे गए जिनकी अगले दो दिन तक बॉडी बावड़ी से निकाली जाती रही. इन लोगों में किसी के मासूम बच्चे थे तो किसी की पत्नी, किसी के माता-पिता थे तो किसी के भैया भाभी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. आज भी इन लोगों के जाने का दु:ख जो परिवार झेल रहा है वह इस अभिशप्त पार्क को देखकर और बढ़ जाता है.

INDORE Park Temple TRAGEDY 2023 Victime
बावड़ी हादसे में मारे गये लोग (ETV Bharat)

सार्वजनिक पार्क में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर बना था

दरअसल, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पटेल नगर में स्थित पार्क में प्राचीन बावड़ी पर क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और रहवासियों ने सार्वजनिक पार्क को अपने उपयोग में लेने के लिए वहां बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर बना रखा था. इतना ही नहीं यहां प्राचीन बावड़ी पर ही स्लैब डालकर छत तैयार कर दी गई थी जिसका स्लैब और गर्डर पानी में जंग लगने के कारण सड़ चुका था, लेकिन लोगों को न तो वहां बावड़ी होने का अंदाजा था और न ही उस स्थान की कमजोरी का जिस पर बैठकर वे सामूहिक तौर पर यज्ञ कर रहे थे.

BELESHWAR BAORI COLLAPSE CASE
बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर और बावड़ी का इतिहास (ETV Bharat GFX)

बेलेश्वर महादेव मंदिर को लेकर इंदौर के प्रसिद्ध इतिहासकार श्रीकृष्णराय पुरोहित का कहना है कि "बेलेश्वर मंदिर बाद में अस्तित्व में आया लेकिन इंदौर के जूनी इंदौर क्षेत्र में बनी बावड़ी का इतिहास होलकर कालीन था. वह कब बनी इसके प्रमाण नहीं हैं. पुराने समय में जूनी इंदौर क्षेत्र के लोगों की पानी की समस्या के निकारण को लेकर इस बावड़ी का निर्माण होलकर शासन काल में हुआ था, लेकिन जब वहां पर बसावट हुई तो उस बावड़ी के पास क्षेत्रीय रहवासियों ने मंदिर का निर्माण करवा लिया और फिर उस बावड़ी का उपयोग नहीं होने पर उस पर स्लैब डाल दिया गया. करीब 3 साल पहले उसी बावड़ी पर हादसा हो चुका है. इतनी बड़ी घटना होने के बाद बावड़ी फिर से सुर्खियों आई थी, लेकिन घटना के बाद उस पर प्रशासन ने भराव कर भर दिया है और उसका अस्तित्व अब समाप्त हो गया है. वहीं, बावड़ी के नजदीक बेलेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण 2002 के आसपास हुआ था. उसके बाद पास में ही गार्डन और पार्षद के बैठने की व्यवस्था भी हुई."

पार्क पर कब्जा, 36 मौतें, लेकिन कोई भी दोषी नहीं

इस मामले में बेलेश्वर मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख सेवाराम गलानी और सचिव मुरली सबनानी को आरोपी बनाया गया था. इस केस में 33 गवाह और 150 सबूत होने के बावजूद पुलिस आरोपियों पर लगे आरोपों को साबित नहीं कर पाई. दरअसल, पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा 304 समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था. लेकिन जांच सिर्फ ट्रस्ट के पदाधिकारी तक सीमित रही.

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पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 महीने तक जांच की और तकरीबन 400 पन्नों का चालान कोर्ट के समक्ष पेश किया, जिसमें निगम के कुछ अधिकारियों के साथ ही बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली सबनानी को भी इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी बनाया गया, उनकी गिरफ्तारी भी हुई. लेकिन पूरा मामला कोर्ट में धराशाई हो गया. जो आरोपी बनाए गये थे वह दोष मुक्त हो गए, उसके बाद से ही यह सवाल अभी भी कई लोगों के मन में खटक रहा है कि इतने लोगों की मौत का आखिर दोषी कौन है.

INDORE STEPWELL COLLAPSE CASE NO JUSTICE
36 लोग बावड़ी में गिरकर मारे गए, जिम्मेदार कोई नहीं (ETV Bharat GFX)

नवनीत शुक्ला, प्रत्यक्षदर्शी एवं प्रबुद्ध नागरिक - "देखिए यहां पर कोई एक दिन में कब्जा नहीं हुआ था. यह चूंकि सिंधी समाज के वर्चस्व वाला इलाका था. यहां पर धीरे मंदिर का निर्माण किया गया, बेलेश्वर महादेव के नाम से मंदिर का निर्माण किया गया. फिर उस जगह को घेरा गया, हालांकि पहले बहुत छोटा मंदिर था. इसके बाद धीरे-धीरे मंदिर को आगे बढ़ाते चले गये और फिर बहुत बड़े इलाके को घेर लिया गया. पहले तो आयोजन होते रहे तब तक दिक्कत नहीं थी, कुल मिला कर वो कब्जा ही था. वह तो सरकारी जमीन थी, निजी जमीन तो थी ही नहीं. पर धीरे धीरे जब कब्जे बढ़ने लगे, वहां को लेकर शिकायतें आने लगीं. तब वहां के जो तत्कालीन विधायक थे अश्विन जोशी तो उन्होंने कार्रवाई की बता कही थी. उन्होंने नगर निगम पर कार्रवाई का दबाव भी बनाया. चूंकि वह भाजपा के कार्यकाल का मामला था, वहां पर सांसद और तमाम हस्तक्षेप थे तो कार्रवाई नहीं हुई. अगर उस समय यह कार्रवाई हो गई होती, तो शायद इतना बड़ा ये हादसा नहीं होता."

इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस घटना की गहराई से जांच ही नहीं की गई थी. पुलिस की जांच केवल खानापूर्ति के लिए की गई, पार्क में मौजूद बावड़ी के ऊपर स्लैब किसने बनवाया. निर्माण की अनुमति किसने दी. अवैध निर्माण पर नोटिस या कार्रवाई जैसे जरूरी दस्तावेज पेश ही नहीं किए गए जिसके फल स्वरूप दोनों आरोपियों को बाद में जमानत मिल गई. इसके बाद इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस सबूत नहीं पेश कर सकी. ऐसे में सबूतों के अभाव में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया था.

INDORE Park Temple TRAGEDY 2023
30 मार्च 2023 को हादसे के बाद का मंजर (ETV Bharat)

36 लोगों की मौत पर मध्य प्रदेश की सरकार ने 5 लाख रुपए और केंद्र सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की राहत राशि दी गई थी, तो वहीं घायलों को भी आर्थिक रूप से मदद दी गई थी. घटना को लेकर सख्त जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई थी, लेकिन दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई. तकरीबन साल भर बाद वह भी दोष मुक्त हो गए और घटना के बाद से आज तक जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजन इस घटना से उबर नहीं पाए हैं. घटना किन कारणों के चलते हुई और इसका दोषी कौन है यह भी राज बना हुआ है.

राघवेंद्र सिंह बेस , आरोपी पक्ष के वकील -"36 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने जांच कर चालान कोर्ट में पेश किया था और सेवाराम गलानी जोकि बेलेश्वर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे और सचिव मुरली दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर दोनों को गिरफ्तार किया था. नगर निगम के अन्य अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया, लेकिन इंदौर नगर निगम के किसी भी अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई. इस दौरान पुलिस ने चालान पेश कर मुरली और सेवाराम को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया. जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. आरोपियों की हाईकोर्ट से भी जमानत खारिज हो गई.

कोर्ट के समक्ष आरोपियों के खिलाफ 33 गवाह थे. इन 33 गवाहों में मृतक के परिवार के लोग भी थे और जो घटना में घायल थे. आरोपी सचिव मुरली खुद भी घायल हुआ था. हमारे द्वारा कोर्ट को कई जानकारी दी गई, उसके बाद कोर्ट ने माना पुलिस की लापरवाही है, थाना प्रभारी के खिलाफ टिप्पणी भी की और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ भी टिप्पणी की. जिस जगह पर हादसा हुआ वहां पर नगर निगम का जोन कार्यालय भी मौजूद था. पार्षद का रूम था जहां अधिकारी भी बैठते थे. इसके बावजूद इन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसे कोर्ट ने घोर लापरवाही बताया. कोर्ट में तमाम तरह के तर्कों को सुनने के बाद यह कहा कि आरोपी सेवाराम गलानी और सचिव मुरली इन दोनों के खिलाफ कोई मामला बनता नहीं है. दोनो को बरी कर दिया."

आज भी पार्क के आसपास पसरा है सन्नाटा

3 साल बीत जाने के बाद जिन लोगों के परिजनों की मौत हुई है वह अभी भी इस घटना को भूले नहीं हैं. जब ईटीवी भारत की टीम उनके दर्द को साझा करने के लिए पहुंची तो उन्होंने किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की. साथ ही जिस गली में यह पूरा घटनाक्रम हुआ वहां दिन में भी सन्नाटा पसरा हुआ था और कोई भी इस घटना को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दे रहा था. जहां पर बावड़ी मौजूद थी उसके सामने बने घरों के ही कई लोग कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उन्हीं के परिवार वालों की इस घटना में मौत हुई थी. फिलहाल आज भी वहां पर श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर मौजूद है, लेकिन जो बावड़ी थी उसे नगर निगम ने घटना के बाद ही बंद कर दिया था. वह जगह आज भी वैसी की वैसी वहां पर मौजूद है.

Last Updated : June 3, 2026 at 1:35 PM IST

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