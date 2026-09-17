मध्य प्रदेश के 50 लाख लोगों को बड़ी सौगात, स्वामित्व के रूप में पट्टे की जमीन की फ्री रजिस्ट्री
इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने विपक्ष पर करारे तंज कसे. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकार की स्वामित्व योजना की जानकारी दी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 7:51 PM IST|
Updated : September 17, 2026 at 8:13 PM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया. इस दौरान इंदौर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्य के करीब 50 लाख परिवारों को उनके पट्टे की जमीन के स्वामित्व के रूप में रजिस्ट्री की सौगात दी.
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा "नरेंद्र मोदी कल्याणकारी कार्यों से देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं. मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार गरीबों के स्वामित्व के जरिए उनका मान-सम्मान लौटाने का प्रयास कर रही है. राज्य की 68 लाख संपत्तियों के सर्वे के बाद प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 50 लाख लोगों को अपनी जमीन का स्वामित्व मिलना बड़ा कल्याणकारी कार्य है."
स्वामित्व योजना की तारीफ
नितिन नबीन ने लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर को नमन करते हुए कहा "जमीन का स्वामित्व कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि गरीब परिवारों के लिए स्वाभिमान से जीने का अधिकार है." विपक्ष पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा "आज पूरी दुनिया देख रही है कि ब्रिक्स सम्मेलन में चीन और रूस जैसे देश हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में हाथ डाले खड़े रहे. लेकिन विपक्ष को ब्रिक्स जैसे सम्मेलन में भी सिर्फ खाने का मीनू दिख रहा था कि रेसिपी में क्या-क्या बना."
मोदी का जन्मदिन नहीं मनाएं तो क्या राहुल गांधी का मनाएं
बीजेपी अध्यक्ष ने कहा "हमारे लिए नेशन पहले है और सेल्फ बाद में लेकिन विपक्ष के लिए सेल्फ पहले है. विपक्ष देश के टुकड़े करने वालों के साथ मिलकर भारत जोड़ो अभियान की बात करता है लेकिन जो लोग खुद टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ हैं, उनकी असलियत सब जानते हैं. क्योंकि इन्होंने तो देश को एक करने वाले सरदार पटेल को भी नहीं छोड़ा. विपक्ष ने कश्मीर की धारा 370 का भी राजनीति के लिए उपयोग किया. विपक्ष के पूर्वज तो राजा की तरह थे, जो स्वयं का हित देखते थे. इसलिए सेवा दिवस पर यदि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन नहीं मने तो क्या राहुल बाबा का जन्मदिन मनाएं."
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इंदौर में नितिन नबीन का रोड शो
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा "आज का दिन ग्रामीण परिवारों के लिए दीपावली, दशहरा और होली जैसी खुशी लेकर आया है. क्योंकि स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 55 जिलों और 23000 गांव के ग्रामीणों को उनके पट्टे की जमीन पर फोकट में रजिस्ट्री मिली है. स्वामित्व अभियान के तहत 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश के 68 लाख संपत्तियां के सर्वे के बाद उनकी रजिस्ट्री करने का अभियान चलेगा."
कार्यक्रम से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में एयरपोर्ट से गांधीनगर स्थित कार्यक्रम स्थल तक रोड शो भी आयोजित किया गया. 100 से ज्यादा स्वागत मंचों से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का स्वागत किया गया.