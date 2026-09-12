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देश के हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार करने वाली माता, अहिल्याबाई की याद में 231 सालों से निकल रही विदाई पालकी

होलकर राजघराने के मुख्य इतिहासकार डॉ. गणेश मतकर के पुत्र सुनील मतकर कहते हैं, '' हमारे पूर्वज जनरल गोविंदराम मतकर ने अंग्रेजों के शासनकाल में लगे गणेश उत्सव पर प्रतिबंध के कारण अहिल्याबाई के वंशज यशवंतराव होलकर सहमति से पुण्यतिथि को लोकपर्व के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की थी. तभी से लोग आज भी अहिल्याबाई होल्कर की पालकी में स्थापित उनकी पारंपरिक तस्वीर से आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ते हैं.

यह वह दिन होता है जब होलकर राजघराने की महान शासक देवी अहिल्याबाई होल्कर ने शहर से अंतिम विदाई ली थी. इसी दिन 1795 में उनकी अंतिम सवारी के दर्शन करने और उनसे आखिरी बार आशीर्वाद लेने के लिए पूरा शहर सड़कों पर उमड़ा था. इसके बाद से ही अहिल्याबाई होल्कर की पुण्यतिथि को शहर में पालकी यात्रा और उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा बन गई.

देश के स्वच्छ शहर इंदौर की पहचान सिर्फ स्वच्छता के लिए ही नहीं बल्कि अहिल्याबाई होलकर के शासन और उनके कार्यों के लिए भी है. इन्हीं कार्यों के प्रति कृतज्ञता दर्शाने 231 सालों से हर साल 10 सितंबर को पूरे शहर में उनकी विदाई पालकी निकलती है.

इंदौर : आजादी के बाद शासकों और राजा महाराजाओं का दौर भले ही सिमट गया हो लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में आज भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने मिलती है. यहां लोकमाता के प्रति आस्था का आलम यह है कि 231 साल पहले स्वर्गवास होने के बावजूद आज भी शहर में उनकी अंतिम विदाई निकाली जाती है. इस दौरान पूरा शहर पालकी के सामने नतमस्तक हो जाता है.

231 सालों से चली आ रही अहिल्याबाई के लिए ये परंपरा (Etv Bharat)

इसे लेकर राज्य के अहिल्या ट्रस्ट की प्रमुख सुमित्रा महाजन बताती हैं, '' सुशासन किसे कहते हैं, यह उन्होंने सिखाया और जनता के मन की बात समझ कर उन्होंने प्रमाणिक शासन किया. वह कभी भाषण देते नहीं सुनी गईं लेकिन फिर भी उन्होंने कर्म करते हुए धर्म की रक्षा की. इसलिए भी उनके अच्छे कार्यों का असर हमारे संस्कारों में नजर आता है.''

देश के प्रमुख मंदिरों के जीर्णोद्धार में अहिल्याबाई का योगदान

वहीं, अहिल्या उत्सव समिति के अध्यक्ष व सांसद शंकर ललवानी ने कहा, '' 28 साल के कालखंड में उन्होंने पुत्र बेटी दामाद को खो दिया. लेकिन इसके बावजूद कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने मंदिर निर्माण कराए और लोगों की रक्षा की, जिसका परिणाम आज इंदौर में फलीभूत नजर आता है.''

इतिहासकार सुनील मतकर कहते हैं, '' अहिल्याबाई ने हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, जिसमें भगवना शिव के 12 ज्योतिर्लिंग शामिल हैं. इन अति प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ उन्होंने इनका सौंदर्यीकरण भी कराया. यही वजह रही कि चारों शंकराचार्य ने एक मत होकर देवी अहिल्याबाई को पुण्य श्लोक की उपाधि से सम्मानित किया था और आज भी उनके पुण्य यहां की समृद्धि और विकास में आशीर्वाद के रूप में नजर आते हैं.''

अहिल्याबाई की याद में 231 सालों से निकल रही विदाई पालकी (Etv Bharat)

पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा दे रहे हैं सेवादार और साधक

अपनी सातवीं पीढ़ी से लोकमाता की पालकी उठाने वाले हेमाजी कश्यप व उनके पुत्र जुगल किशोर कश्यप बताते हैं कि जब अहिल्याबाई का शासन था तो उनके परिवार की पालकी उठाने वाले उनके दादा परदादा अहिल्या पलटन में ही रहते थे, जो होलकर राज परिवार की छावनी माना जाता था.

वे कहते हैं, '' अब शासन भले नहीं रहा लेकिन हमें पता रहता है कि माता की पालकी उठने वाली है, लिहाजा हम अपनी इस परंपरा और वेशभूषा में पालकी उठने के 1 घंटे पहले पूरे परिवार के साथ मोर्चा संभाल लेते हैं और यात्रा मार्ग में आज भी अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह निभाते आ रहे हैं, जिसे हम माता और राज परिवार के प्रति अपनी सेवा का सौभाग्य मानते हैं.''

यहां कोठारी मार्केट पर पालकी में माता के दर्शन के साथ उनके आशीर्वाद के लिए पूजा की थाली लेकर खड़े तिलक पथ निवासी सोनू पंडित कहते हैं, '' पहले हमारे परदादा ने माता को पालकी में अंतिम विदाई दी थी. आज भी हमारे परिवार के अलावा पूरे इंदौर शहर के पंडितों की पीढ़ितां इस परंपरा को निभा रही हैं. माता ने जो सेवा कार्य किया उन्हीं की बदौलत आज इंदौर और मालवा क्षेत्र सबसे समृद्ध इलाका है, जहां आज तक कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया.''

लोकमाता के सम्मान में आधे दिन का अवकाश

इंदौर में हर साल 10 अगस्त को आधे दिन का अवकाश घोषित कर दिया जाता है क्योंकि इस दिन शहर के लोग सुबह से ही रजवाड़ा पर एकत्र होकर अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं. इसी प्रकार सुबह महेश्वर स्थित उनके किले पर अहिल्याबाई की पिंडदान पूजा संपन्न कराई जाती है. इसके बाद शाम को शहर के गांधी हॉल से उनकी पालकी अंतिम विदाई लेने निकलती है. इसके बाद माता की पालकी को पुलिस बैंड सलामी देता है और फिर पालकी एमजी रोड होते हुए कोठारी मार्केट, जेल रोड और कृष्णपुरा छत्री के रास्ते रजवाड़ा पहुंचती है.

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यहां माता की पालकी को रोक कर उन्हें प्रणाम किया जाता है. इसके बाद पालकी को स्थानीय गोपाल मंदिर तक ले जाया जाता है, जहां अहिल्याबाई की ओर से गोपाल मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है और पालकी का विसर्जन हो जाता है.