बंगाल में बंपर जीत से फफक पड़े कैलाश विजयवर्गीय, ममता बनर्जी के जुल्म नजदीक से देखे
पं.बंगाल में बीजेपी को 10 साल के अथक संघर्ष के बाद सत्ता मिली है. पार्टी के जड़ें जमाने में कैलाश विजयवर्गीय की अहम भूमिका रही.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 2:45 PM IST|
Updated : May 4, 2026 at 2:50 PM IST
इंदौर: पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली शानदार जीत के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भावुक होकर रोने लगे. आंसू पोंछते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा "ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ दुष्कर्म और विदेश में बच्चों को बेचने तक के प्रकरण दर्ज करवाए, लेकिन न्यायपालिका की निष्पक्षता के कारण आज वे सबके सामने हैं, नहीं तो ममता ने उन्हें जेल भेजने की पूरी तैयारी कर रखी थी. पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत देश के लिए तोहफा है."
पं.बंगाल में अफसरों व अपराधियों का गठजोड़
सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद प्रेस से चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ममता के शासन काल के जुल्मों को याद किया. विजयवर्गीय ने कहा "कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आज मुझे कितनी खुशी हो रही है. क्योंकि ममता बनर्जी और वहां के अधिकारियों और अपराधियों का जो नेक्सस तैयार किया गया, उसने मुझ पर झूठे केस दर्ज कराए. आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं पिछले 6 से 7 सालों में किस तरह की मानसिक पीड़ा से गुजरा."
ममता बनर्जी ने 38 केस लगवाए : विजयवर्गीय
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा "संघ के प्रचारकों के साथ उन्होंने गलत काम किया. वह तो भला हो न्यायपालिका का जिसने हमें न्याय दिलवाया. उन पर तरह-तरह के 38 केस लाद दिए गए. वहां किसी भी भाजपा नेता पर बम फेंक दिया जाता था, गोली चला दी जाती थी. क्योंकि टीएमसी और उनके समर्थक अधिकारियों के अलावा ममता बनर्जी के गुंडों का गठजोड़ है. सेना के अधिकारियों को घेर लिया जाता है, सीबीआई और इनकम टैक्स के अधिकारियों पर भी केस दर्ज कर लिए गए. क्योंकि वहां कानून व्यवस्था नहीं थी." ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी द्वारा किए गए अत्याचार को भी विजयवर्गीय ने याद किया."
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पं.बंगाल में विजयवर्गीय ने 6 साल किया संघर्ष
कैलाश विजयवर्गीय 2015 से मई 2021 तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी रहे. उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए अहम भूमिका निभाई. पार्टी संगठन का नेटवर्क खड़ा करने में विजयवर्गीय ने अहम भूमिका निभाई. क्योंकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17 पर्सेंट वोट और 2 सीटें ही मिली थीं.
साल 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 10 पर्सेंट वोट और 3 सीटें मिली. साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 41 पर्सेंट वोट और 18 सीटें मिलीं. साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 38 पर्सेंट वोट पाने के साथ 77 सीटें भी जीती. इन 6 साल के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने पं. बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को टीएमसी से लड़ना सिखाया.