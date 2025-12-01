ETV Bharat / bharat

कॉल मिलते ही मरीज के घर ENT एक्सपर्ट, देश की पहली आधुनिक उपकरणों से लैस फ्री एंबुलेंस

इंदौर में देश की पहली नाक, कान, गला एंबुलेंस शुरू. इसमें इलाज पूरी तरह मुफ्त. ईएनटी विशेषज्ञ डॉ.जे.एस.गणवीर की पहल रोगियों के लिए वरदान.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 8:36 PM IST

इंदौर : मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में देश की पहली ईएनटी एंबुलेस सेवा शुरू की गई है. ईएनटी विशेषज्ञ जे.एस.गणवीर ने अपने क्लीनिक पर आने वाले बुजुर्गों की परेशानियों और उनकी भावनाओं को देखकर यह बीड़ा उठाया है. प्लान के तहत डॉ.जे.एस.गणवीर ने अपनी कार को एंबुलेंस के रूप में बदल दिया. ये एंबुलेंस सारे आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है.

एंबुलेंस में ट्रेंड डॉक्टर व नर्स भी रहती हैं. नाक, कान-गले की हर बीमारी के इलाज की सुविधा एंबुलेंस में उपलब्ध है. अगर आप भी इस सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो डॉ.जे.एस. गणवीर को 8770791547, 7974823277 पर कॉल कर सकते हैं.

इंदौर की अनूठी ENT टेली मेडिसिन सेवा

अगर आप इंदौर में रहते हैं और नाक, कान-गले की किसी बीमारी से परेशान हैं. और ऐसे में आपकी हालत हॉस्पिटल या क्लीनिक तक पहुंचने की नहीं हैं या आप इसका खर्चा नहीं ओढ़ सकते तो एक कॉल पर ईएनटी एंबुलेंस तैयार है. ईएनटी विशेषज्ञ जे.एस.गणवीर द्वारा शुरू की गई ENT टेली मेडिसिन सेवा भी मरीजों के घर पहुंच रही है. इस सर्विस का लाभ उम्रदराज और सीनियर सिटीजन बड़ी संख्या में उठा रहे हैं.

बुजुर्गों और गरीबों के लिए एंबेलेंस सेवा वरदान

ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. जे.एस.गणवीर बताते हैं "कई बुजुर्गों व गरीब मरीजों की दिक्कतों व भावनाओं को देखते हुए वह लगातार कुछ नया करने की सोच रहे थे. उन्हें कोई तरीका नहीं सूझ रहा था. ऐसे में उन्होंने अपने दोस्तों से इस बारे में सलाह ली कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं. फिर लोगों ने सलाह दी कि एंबुलेंस सेवा शुरू करके ये अनूठा काम किया जा सकता है. इसके बाद उन्होंने अपनी कार को ही एंबुलेंस का रूप दिया. एंबुलेंस को पूरी तरह से टेली मेडिसिन क्लीनिक में तब्दील कर दिया."

ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. गणवीर खुद पहुंचते हैं मरीज के घर

डॉ.जे.एस. गणवीर का कहना है "उन्होंने अपनी सहयोगी डॉ.सोनम को साथ लेकर खुद कार से फील्ड में रोगियों के घर पहुंचना शुरू किया. एंबुलेंस सेवा के तहत पहले मरीजों की जांच की जाती है. जब वह फील्ड में नहीं होते और एंबुलेंस में उनका सहयोगी स्टाफ होता है तो वह क्लनीनिक पर बैठकर ही टेली मेडिसिन की तरह सेवा करते हैं."

"इस काम को करने के लिए बाकायदा हम लोगों ने तमाम बारीकियां सीखीं. इसके अलावा अगर कोई मरीज इस कंडीशन में है कि वह क्लीनिक नहीं आ सकता तो वह खुद उसके घर पहुंचते हैं. मौके पर एंबुलेंस में संबंधित मरीज का पूरा इलाज करते हैं."

एंबुलेंस सेवा पूरी तरह नि:शुल्क है

प्लान के तहत क्लनीकि पर जब कोई फोन कॉल बुजुर्ग अथवा बीमार मरीज की जांच के लिये आता है तो वे तत्काल अपनी सहयोगी डॉ. सोनम को चिकित्सा के तमाम निर्देशों के अलावा एंडोस्कोप मशीन के अलावा जरूरी लाइट डिस्प्ले और वह सारे उपकरण लेकर भेजते हैं, जिससे मौके पर ही मरीज की जांच की जा सके. पूरे शहर में डॉ. रणवीर की एंबुलेंस की चर्चा है. क्योंकि मरीज को देखने पर ली जाने वाली सामान्य फीस के अलावा अतिरिक्त रूप से इस सेवा की कोई फीस नहीं है.

टेली मेडिसिन सेवा कैसे काम करती है

टेली मेडिसिन सेवा डॉक्टर और हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दूरसंचार टेक्नोलॉजी जैसे वीडियो कॉल, फोन का उपयोग करके दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा प्रदान करने का एक तरीका है, जिसमें दूर से ही डॉक्टर वीडियो कॉल अथवा एंडोस्कोपी मशीन के जरिए मरीज की बीमारी देखता है और दूर से ही डॉक्टर अपने असिस्टेंट को मरीज को प्राथमिक इलाज के साथ जरूरी इलाज वीडियो कॉल अथवा फोन कॉल के जरिए प्रदान करता है.

टेली मेडिसिन सेवा का क्रेज कैसे बढ़ा

यह सेवा आजकल इसलिए भी लोकप्रिय हो रही है क्योंकि तमाम बड़े डॉक्टर किसी देश अथवा इलाके में मरीज से जोड़कर उसकी परेशानी जानकर इलाज कर पाने में सक्षम हैं. इसके अलावा मरीज को भी घर बैठे अथवा वीडियो कॉल-फोन कॉल पर डॉक्टर को अपनी परेशानी बताने की सुविधा मिल गई है. क्योंकि जांच रिपोर्ट और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की फीस आदि का ट्रांजेक्शन भी अब ऑनलाइन संभव है. इसलिए टेली मेडिसिन सेवा डॉक्टर के अलावा मरीज के इलाज के लिए हाथ से भी ज्यादा सुलभ है.

