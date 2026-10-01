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हाईकोर्ट ने मोनालिसा को माना बालिग! महाकुंभ की वायरल गर्ल के जन्म प्रमाण पत्र पर उठे सवाल पर लगाई रोक

मोनालिसा को माता-पिता ने बताया था नाबालिग, केरल के फरहान से शादी के बाद हुआ था बवाल, अब कोर्ट ने दी राहत

INDORE HIGHCOURT MONALISA CASE
हाईकोर्ट ने मोनालिसा को माना बालिग! (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 1:54 PM IST

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Updated : October 1, 2026 at 2:13 PM IST

3 Min Read
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इंदौर : महाकुंभ से चर्चा में आई मोनालिसा की उम्र को लेकर हुआ विवाद अब थम गया है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने इस मामले में मोनालिसा के पक्ष को सुनते हुए उसे बालिग माना है, जिसके बाद उसकी उम्र को लेकर दायर याचिका खारिज हो गई है. प्रयागराज महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा ने केरल के फरहान के साथ शादी कर ली थी, लेकिन उसे शादी के पहले नाबालिग बताते हुए मोनालिसा के माता-पिता ने महेश्वर के थाने में फरहान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया था.

मोनालिसा को माता-पिता ने बताया था नाबालिग

मोनालिसा के माता-पिता ने उसे शादी के वक्त नाबालिग बताया और उसका जन्म प्रमाण पत्र भी पेश किया था, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया था और इसे लव जिहाद के एंगल से भी जोड़ा गया. इस पूरे मामले को लेकर मोनालिसा ने अपने एडवोकेट के माध्यम से इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की. इस याचिका में बताया गया कि मोनालिसा के माता-पिता ने केरल पुलिस को जन्म से संबंधित जो दस्तावेज दिए थे. उन दस्तावेजों में मोनालिसा की उम्र 30 दिसंबर 2009 दर्ज थी. लेकिन मोनालिसा द्वारा पेश किए गए रिकॉर्ड के आधार पर उसकी जन्म तारीख 1 जनवरी 2008 थी.

जानकारी देते हुए मोनालिसा के एडवोकेट जेरी लोपेज (Etv Bharat)

1 जनवरी 2026 को बालिग होने के बाद मोनालिसा ने 11 मार्च 2026 को केरल के पूवार में अरुमानूर नैनार देवा मंदिर में अपने फरहान से विवाह कर लिया, जिसे 'केरल मैरिज रूल्स, 2008' के तहत पंजीकृत कराया गया. लेकिन उनके पिता ने दावा किया था कि मोनालिसा की जन्म तारीख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुताबिक 30 दिसंबर 2009 है, ऐसे में वो नाबालिग हैं.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड का दिया गया हवाला

याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया कि मोनालिस के पिता ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड का हवाला देकर दावा किया था कि मोनालिसा का जन्म 30.12.2009 को हुआ था. इस आवेदन पर चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर (CMO), महेश्वर ने मूल जन्म प्रमाण पत्र निरस्त कर मोनालिसा की नई जन्म तिथि दर्ज कर दी थी.

यह भी पढ़ें- मोनालिसा और फरमान को इंदौर हाईकोर्ट से मिली राहत, दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश

कोर्ट ने इस तर्क के साथ मोनालिसा को माना बालिग

मोनालिसा के एडवोकेट जेरी लोपेज के मुताबिक, ''हाईकोर्ट ने आगे मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता (मोनालिसा) की जन्म तारीख में फेरबदल से उसके मौलिक अधिकारों जैसे, मतदान, अनुबंध और विवाह का अधिकार आदि पर सीधा असर पड़ा और ये फैसला लेने से पहले मोनालिसा को कोई नोटिस नहीं दिया गया ना उसकी सहमति ली गई. ऐसे में कोर्ट ने विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद प्रारंभिक तौर पर मोनालिसा को बालिग माना और सीएमओ द्वारा जन्म तारीख बदलने के आदेश को भी निरस्त कर दिया.''

Last Updated : October 1, 2026 at 2:13 PM IST

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