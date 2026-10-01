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हाईकोर्ट ने मोनालिसा को माना बालिग! महाकुंभ की वायरल गर्ल के जन्म प्रमाण पत्र पर उठे सवाल पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने मोनालिसा को माना बालिग! ( Etv Bharat )

इंदौर : महाकुंभ से चर्चा में आई मोनालिसा की उम्र को लेकर हुआ विवाद अब थम गया है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने इस मामले में मोनालिसा के पक्ष को सुनते हुए उसे बालिग माना है, जिसके बाद उसकी उम्र को लेकर दायर याचिका खारिज हो गई है. प्रयागराज महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा ने केरल के फरहान के साथ शादी कर ली थी, लेकिन उसे शादी के पहले नाबालिग बताते हुए मोनालिसा के माता-पिता ने महेश्वर के थाने में फरहान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया था.

मोनालिसा को माता-पिता ने बताया था नाबालिग मोनालिसा के माता-पिता ने उसे शादी के वक्त नाबालिग बताया और उसका जन्म प्रमाण पत्र भी पेश किया था, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया था और इसे लव जिहाद के एंगल से भी जोड़ा गया. इस पूरे मामले को लेकर मोनालिसा ने अपने एडवोकेट के माध्यम से इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की. इस याचिका में बताया गया कि मोनालिसा के माता-पिता ने केरल पुलिस को जन्म से संबंधित जो दस्तावेज दिए थे. उन दस्तावेजों में मोनालिसा की उम्र 30 दिसंबर 2009 दर्ज थी. लेकिन मोनालिसा द्वारा पेश किए गए रिकॉर्ड के आधार पर उसकी जन्म तारीख 1 जनवरी 2008 थी.