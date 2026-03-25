अवमानना पर पूर्व ACS सुलेमान और IAS तरुण राठी सहित 4 अफसरों को 2-2 माह की सजा
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने पूर्व अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान सहित 4 वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना का दोषी पाया है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 1:55 PM IST
इंदौर : इंदौर हाई कोर्ट ने मंदसौर जिला अस्पताल में तैनात 9 वार्ड बॉय के नियमितीकरण के मामले में पूर्व अपर मुख्य सचिव (ACS) मोहम्मद सुलेमान सहित 4 वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराया है. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को इन 9 वार्ड बॉय के नियमितीकरण का आदेश जारी किए थे लेकिन अफसरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. अवमानना करने पर कोर्ट ने अधिकारियों को दो महीने की सजा से दंडित करने के आदेश दिए. यह आदेश 3 हफ्ते बाद प्रभावशाली होगा.
मंदसौर जिला अस्पताल के 9 वार्ड बॉय का मामला
मंदसौर जिला अस्पताल में पदस्थ 9 वार्ड बॉय ने नियमितीकरण को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई थीं. इसमें कहा गया था कि उनकी वर्ष 1994 से 1997 के दौरान नियुक्ति हुई. इससे पहले इन याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर कोर्ट ने अफसरों को विचार करने के आदेश दिए थे. स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2016 में इन्हें नियमितीकरण के आदेश दिए गए थे. पालन नहीं होने पर वर्ष 2016 के आदेश को चुनौती देते हुए 2018 और 2019 में फिर याचिकाएं लगाई गईं.
इंदौर हाई कोर्ट में अवमानना याचिका लगाईं
इंदौर हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रथम नियुक्ति दिनांक से 10 वर्ष सेवा पूर्ण होने पर नियमितीकरण करें. इसके साथ ही वेतन, एरियर और अन्य लाभ 3 माह में प्रदान किया जाएं. लेकिन याचिकाकर्ताओं को लाभ नहीं दिया गया. अप्रैल 2024 में याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका कोर्ट में लगाई. इसमें कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग के एसीएस मोहम्मद सुलेमान, आयुक्त स्वास्थ्य विभाग तरुण राठी, संयुक्त संचालक डीके तिवारी और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी गोविंद चौहान ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया. इसके बाद संबंधित अधिकारियों को सूचना पत्र जारी किए गए और जवाब मांगा गया.
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अफसरों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया
हाई कोर्ट के नोटिस का भी अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया. 6 फरवरी 2026 को आदेश पारित किया गया कि इन अफसरों ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है. अवमानना अधिनियम के तहत इन्हें दोषी पाया गया. 12 मार्च 2026 को आयुक्त ने आदेश पारित किया. इसके बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया. इसके बाद इंदौर हाई कोर्ट ने इन 4 अधिकारियों को दो-दो महीने के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया. इस आदेश को 3 सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है. ये जानकारी याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता प्रसन्ना भट्टाचार्य ने दी.