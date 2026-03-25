ETV Bharat / bharat

अवमानना पर पूर्व ACS सुलेमान और IAS तरुण राठी सहित 4 अफसरों को 2-2 माह की सजा

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ( ETV BHARAT )