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अंतिम सुनवाई से पहले भोजशाला जाएगी HC की टीम, 2 अप्रैल से रोजाना होगी हियरिंग

धार की विवादित भोजशाला पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई. 02 अप्रैल से नियमित रूप से अंतिम सुनवाई शुरू होगी.

Dhar Bhojshala Dispute
हाई कोर्ट की टीम खुद करेगी भोजशाला का निरीक्षण (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 4:30 PM IST

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रिपोर्ट : संदीप मिश्रा

इंदौर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सोमवार को धार भोजशाला विवाद की सुनवाई हुई. इस दौरान जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की बेंच के सामने विभिन्न पक्षों ने अपने तर्क रखे. 5 याचिकाओं के साथ ही दावे और आपत्तियों पर हाई कोर्ट में डेढ़ घंटे तक सुनवाई हुई. सभी पक्षों को सुनने के बाद साफ हुआ कि फाइनल सुनवाई से पहले हाई कोर्ट खुद भोजशाला परिसर का निरीक्षण करेगा.

02 अप्रैल से नियमित सुनवाई होगी

इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित हुए. अधिवक्ता शिरीष दुबे ने बताया "हाई कोर्ट में भोजशाला मामले की सुनवाई हुई. अभी तक जितनी भी याचिकाएं पेंडिंग थी, उनको क्रमवार सुना गया. एक और याचिका लगी है, उसे फाइनल हियरिंग के दौरान सुना जायेगा. कोर्ट ने कहा कि अब 2 अप्रैल से नियमित रूप से अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी."

धार की विवादित भोजशाला पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई (ETV BHARAT)

अंतिम सुनवाई से पहले होगा निरीक्षण

अदालत ने इस दौरान यह भी स्पष्ट किया "अंतिम बहस से पहले वह स्वयं भोजशाला परिसर जाएगी. साथ ही एएसआई के सबूत भी कोर्ट में देखे जाएंगे." एएसआई के सबूत को लेकर संबंधित पक्षों ने आपत्ति ली. कोर्ट ने आपत्तिकर्ता को सुनवाई पूरी होने के बाद वीडियो और फोटो उपलब्ध करवाने की बात कही. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा "इस मामले में जो भी इंटर विनर बनना चाहते हैं, उन्हें फिलहाल ऑडियंस के तौर पर रखा जाएगा और फाइनल बहस के समय उनकी बात भी सुनी जाएगी."

भोजशाला विवाद पर कुल 5 याचिकाएं

भोजशाला विवाद में जुड़ी कुल 5 याचिकाओं पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है. 03 अन्य पक्ष इस मामले में इंटर विनर के रूप में शामिल होना चाहते थे, अब सभी की नजर 2 अप्रैल से शुरू होने वाली नियमित सुनवाई पर टिकी है. भोज उत्सव समिति के संरक्षक अशोक कुमार जैन ने बताया "एएसआई के सर्वे में मंदिर की बात साफ हुई है. विपक्ष का काम है आपत्ति लगाना."

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