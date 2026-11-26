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नहीं मिलेंगे नए गैस कनेक्शन, PNG अपनाने की सलाह, एपस्टीन फाइल पर हरदीप पुरी की सफाई

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ( Hardeep Singh Puri FB Image )

इंदौर: हार्मुज संकट के कारण भारत में एलपीजी गैस की सप्लाई प्रभावित होने के बाद से नए गैस कनेक्शन का इंतजार कर रहे उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है. उपभोक्ताओं को अभ पीएनजी और सीएनजी गैस का ही उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने फिलहाल नए गैस कनेक्शन देना शुरू करने पर असहमति जताई है. यह बात गुरुवार को इंदौर पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री व मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हरदीप सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कही.

इंदौर में छात्रों से हरदीप पुरी ने किया संवाद

दरअसल, मार्च 2026 से देशभर में भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने घरेलू नए गैस कनेक्शन पर रोक लगा रखी है. इस स्थिति के चलते मध्य प्रदेश में ही 14.02 किलो वाले नए घरेलू गैस कनेक्शन के 17000 से ज्यादा आवेदन अटके हुए हैं. इस बीच गुरुवार को संविधान दिवस के मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी इंदौर पहुंचे. जहां देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्रों से उन्होंने संवाद किया. इंदौर में हरदीप पुरी ने की प्रेस वार्ता (ETV Bharat) इस दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने स्पष्ट किया कि "भविष्य में एलपीजी की निर्भरता खत्म करने के लिए हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, लेकिन गैस सिलेंडर के लिए सरकार कतर, यूएई और सऊदी अरब से होने वाले एलपीजी इंपोर्ट पर निर्भर है. वहीं सरकार को 28000 करोड़ की सब्सिडी एलपीजी कनेक्शन पर देनी होती है. लोगों को PNG अपनाने की सलाह उन्होंने कहा अमेरिका इजरायल और ईरान युद्ध के दौरान गैस सिलेंडर की डिमांड एक दिन में 52 लाख थी, लेकिन शॉर्टेज की अफवाह फैलने के कारण डिमांड बढ़कर 92 लाख तक हो गई, ऐसी स्थिति में सरकार ने गैस सिलेंडर की फीलिंग 34000 मेट्रिक टन से 55000 टन तक वृद्धि की. वहीं 60 दिन का स्टॉक कम होने नहीं दिया, इसलिए अब लोगों को पाइप गैस को अपनाना पड़ेगा, जो क्लीन और सस्ता है. निर्विरोध राज्यसभा पहुंचे हरदीप सिंह पुरी, मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाने वाले नेताओं की देखें लिस्ट केंद्रीय मंत्री ने बताया 2014 में देश में एलपीजी के 14 करोड़ कनेक्शन थे, जो अब 33 करोड़ 50 लाख हो चुके हैं. वही अधिकांश लोगों के पास तीन से चार गैस कनेक्शन और सिलेंडर हैं. ऐसे लोगों को अब अपने गैस कनेक्शन सरेंडर करके पीएनजी और सीएनजी वाली गैस पाइपलाइन पर शिफ्ट होना पड़ेगा. यही घरेलू गैस का विकल्प बनेगा. उन्होंने कहा ऐसी स्थिति में सरकार ने माइग्रेंट होने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्लास्टिक का सिलेंडर भी विकल्प के तौर पर दिया है. पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेडिंग जारी रहेगी