नहीं मिलेंगे नए गैस कनेक्शन, PNG अपनाने की सलाह, एपस्टीन फाइल पर हरदीप पुरी की सफाई
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचे इंदौर, नए गैस कनेक्शन, पेट्रोल-डीजल सहित कई मुद्दों पर दिया बयान, एपस्टीन पर सफाई. रिपोर्ट-सिद्धार्थ माछीवाल
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 8:04 PM IST
इंदौर: हार्मुज संकट के कारण भारत में एलपीजी गैस की सप्लाई प्रभावित होने के बाद से नए गैस कनेक्शन का इंतजार कर रहे उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है. उपभोक्ताओं को अभ पीएनजी और सीएनजी गैस का ही उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने फिलहाल नए गैस कनेक्शन देना शुरू करने पर असहमति जताई है. यह बात गुरुवार को इंदौर पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री व मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हरदीप सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कही.
इंदौर में छात्रों से हरदीप पुरी ने किया संवाद
दरअसल, मार्च 2026 से देशभर में भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने घरेलू नए गैस कनेक्शन पर रोक लगा रखी है. इस स्थिति के चलते मध्य प्रदेश में ही 14.02 किलो वाले नए घरेलू गैस कनेक्शन के 17000 से ज्यादा आवेदन अटके हुए हैं. इस बीच गुरुवार को संविधान दिवस के मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी इंदौर पहुंचे. जहां देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्रों से उन्होंने संवाद किया.
इस दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने स्पष्ट किया कि "भविष्य में एलपीजी की निर्भरता खत्म करने के लिए हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, लेकिन गैस सिलेंडर के लिए सरकार कतर, यूएई और सऊदी अरब से होने वाले एलपीजी इंपोर्ट पर निर्भर है. वहीं सरकार को 28000 करोड़ की सब्सिडी एलपीजी कनेक्शन पर देनी होती है.
लोगों को PNG अपनाने की सलाह
उन्होंने कहा अमेरिका इजरायल और ईरान युद्ध के दौरान गैस सिलेंडर की डिमांड एक दिन में 52 लाख थी, लेकिन शॉर्टेज की अफवाह फैलने के कारण डिमांड बढ़कर 92 लाख तक हो गई, ऐसी स्थिति में सरकार ने गैस सिलेंडर की फीलिंग 34000 मेट्रिक टन से 55000 टन तक वृद्धि की. वहीं 60 दिन का स्टॉक कम होने नहीं दिया, इसलिए अब लोगों को पाइप गैस को अपनाना पड़ेगा, जो क्लीन और सस्ता है.
केंद्रीय मंत्री ने बताया 2014 में देश में एलपीजी के 14 करोड़ कनेक्शन थे, जो अब 33 करोड़ 50 लाख हो चुके हैं. वही अधिकांश लोगों के पास तीन से चार गैस कनेक्शन और सिलेंडर हैं. ऐसे लोगों को अब अपने गैस कनेक्शन सरेंडर करके पीएनजी और सीएनजी वाली गैस पाइपलाइन पर शिफ्ट होना पड़ेगा. यही घरेलू गैस का विकल्प बनेगा. उन्होंने कहा ऐसी स्थिति में सरकार ने माइग्रेंट होने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्लास्टिक का सिलेंडर भी विकल्प के तौर पर दिया है.
पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेडिंग जारी रहेगी
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को लेकर किए गए सवाल के जवाब में कहा भारत सरकार ने 2014 से ही पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण शुरू कर दिया था, जो अब लक्ष्य के अनुसार 20% तक मिश्रण हो रहा है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण के कारण देश में 1 लाख 90000 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है. जिसमें से 1 लाख 40000 करोड़ की राशि किसानों को मिली है. उन्होंने एथेनॉल के कारण गाड़ियों के खराब होने की अफवाह का खंडन करते हुए कहा देश में हर दिन 6 करोड़ गाड़ियों में पेट्रोल भरता है.
यदि एथेनॉल के कारण गाड़ियों के इंजन खराब होने लगता, तो देश में खराब वाहनों की लाइन लग जाती. उन्होंने कहा मिश्रण फिलहाल 20% ही होगा, इसके विकल्प के तौर पर सरकार ने ई 85 लॉन्च किया है, जो वर्तमान पेट्रोल से सस्ता होगा. जिसका उपयोग नए अपग्रेड गाड़ियों में हो सकेगा.
एपस्टीन फाइल पर हरदीप पुरी ने दी सफाई
इंदौर में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने ऊपर लगे एपस्टीन फाइल से जुड़े आरोप पर भी सफाई दी. उन्होंने कहा कि जिस समय यह कांड हुआ, तब मैं सरकार की ओर से संयुक्त राष्ट्र में स्थाई प्रतिनिधि नहीं था. तब मैं न्यूयॉर्क का प्राइवेट सिटीजन था और वहीं रहता था. उस दौरान मैं कई बड़े लोगों से मिलता था, लेकिन एक व्यक्ति ने एक फोटो दिखाई, जिसमें दोनों अलग-अलग जगह यानि दूर बैठे थे, वो फोटो क्लिक कर ली. अब लोगों को इस मामले में राजनीतिक रोटियां सैंकनी थी, इसलिए इस मामले को तूल दिया गया.
पेट्रोल डीजल आपूर्ति अब सामान्य
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा देश में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति बिल्कुल सामान्य है. फिलहाल 104 मिलियन बैरल कच्चा तेल इंपोर्ट किया जा रहा है. जिसमें से डिमांड 96-97 मिलियन बैरल की है. उन्होंने कहा फिलहाल परिवहन फीलिंग इंश्योरेंस के बढ़ते खर्च के बावजूद सरकार पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ा रही है. आने वाले समय में यदि सही स्थिति बनी तो दाम कम हो सकते हैं, लेकिन बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है.
ईंधन के नए स्रोत के लिए समुद्र मंथन योजना
उन्होंने बताया पेट्रोल डीजल के पारंपरिक स्रोत हिंद महासागर में मौजूद हैं. इसके लिए भारत सरकार समुद्र मंथन योजना ला रही है. जिसका बजट 85000 करोड़ का है. इस योजना के तहत 3 साल में 150 गहरे समुद्री कुएं खोदे जाएंगे. एक कुएं पर 100 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा. उन्होंने बताया भारतीय समुद्री इलाके 3.65 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें खुदाई करने पर तेल के नए स्रोत मिल रहे हैं."