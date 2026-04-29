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ब्रिटिश राज में मस्जिद घोषित हुई थी धार भोजशाला, मुस्लिम पक्ष का मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में तर्क

11वीं शताब्दी के इस स्मारक को हिंदू समुदाय देवी सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमल मौला मस्जिद होने का दावा करता रहा है. वहीं, लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बाद भोजशाला परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित है. मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील शोभा मेनन ने मंगलवार को दलीलें पेश करते हुए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और दो अन्य याचिकाओं पर सवाल उठाए. जनहित याचिकाओं पर सवाल उठाते हुए मेनन ने तर्क दिया कि भोजशाला विवाद को व्यापक जनहित का मामला मानना ​​कानूनी रूप से सही नहीं होगा, क्योंकि यह मुख्य रूप से एक विशिष्ट धर्म से संबंधित है.

इंदौर : धार भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच में लगातार सुनवाई जारी है. मंगलवार को एक बार फिर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जहां मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के सामने कई तर्क रखे. मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 1935 में धार स्टेट कोर्ट ने भोजशाला को मस्जिद घोषित किया था. सुनवाई के तीसरे हफ्ते मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा मेनन ने विभिन्न तर्क रखे. इस दौरान उन्होंने 23 साल पहले दिए सिविल सूट के मामले की भी जानकारी दी.

1935 के मस्जिद संबंधी दस्तावेज किए प्रस्तुत

मुस्लिम पक्ष की अधिवक्ता ने 24 अगस्त, 1935 का एक सराकारी दस्तावेज "ऐलान" प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि इसमें विवादित भोजशाला परिसर को "मस्जिद" घोषित किया गया था और यह निर्धारित किया गया था कि भविष्य में भी वहां नमाज ही पढ़ी जाएगी. उस दौर में धार ब्रिटिश राज के दौरान भोपाल रियासत के अधीन था. इस दौरान शोभा मेनन ने उच्च न्यायालय से भोजशाला विवाद की जांच धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि कानून के स्थापित सिद्धांतों के आधार पर करने की अपील की.

धार भोजशाला को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी (Etv Bharat)

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पूर्व की याचिकाओं में विरोधाभास

इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की अधिवक्ता ने मध्य प्रदेश सरकार और एएसआई द्वारा भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर वर्षों से दायर अदालती मामलों का जिक्र भी किया. उन्होंने अलग-अलग समय पर व्यक्त किए गए मतभेदों का हवाला देते हुए विरोधाभासों का तर्क दिया. हाईकोर्ट की इंदौर बैंच में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की युगलपीठ के सामने दलीलें दी गई कि एक ही संरचना को अलग-अलग याचिकाओं में मंदिर बताना उचित नहीं है. मुस्लिम पक्ष की ओर से यह भी बताया गया कि पूर्व में दायर याचिकाओं में मांगें की गई थीं, जिसमें जुम्मे की नमाज पर रोक और पूजा स्थल को मंदिर घोषित किए जाने की अपील थी. वहीं, अब इस मामले में बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी.

दोनों पक्षों ने क्या कहा-

हिंदू पक्ष के एडवोकेट श्रीश दुबे ने कहा, '' भोजशाला मामले में रोजाना सुनवाई चल रही है. 6 अप्रैल से दोनों पक्ष डिविजन बैंच के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं. मुस्लिम पक्ष की ओर से शुभा मेनन मेडम ने पक्ष रखा है, उनकी पिटीशन रिट अपील है और उन्होंने भोजशाला पर लगी पीआईएल की स्वीकार्यता पर सवाल उठाए हैं, वे आगे भी मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट के सामने दलीलें पेश करेंगी.''

वहीं, मुस्लिम पक्ष के याचिकाकर्ता अब्दुल समद ने कहा, '' आज इंटरवेंशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा मेनन जी ने तर्क रखे. क्योंकि 7 अप्रैल 2003 को जबलपुर में लगी एक पिटीशन को चेलेंज किया गया था, इसलिए शोभा मेनन ने मुस्लिम पक्ष की ओर से कुलदीप तिवारी व अन्य की याचिका को चैलेंज किया और पूर्व की याचिकाओं का जिक्र करते हुए तर्क दिया कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस व अन्य की पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है.''