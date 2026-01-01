ETV Bharat / bharat

मौत के मरहम से जिंदगी मिलेगी साहब? परिजनों ने ठुकराए चैक, कैलाश विजयवर्गीय फोकट सवाल पर लाल

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से लगातार हो रही मौतों से लोगों में आक्रोश. दौरे पर पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विरोध.

INDORE DIARRHEA 8 DEATHS
दौरे पर पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय पर लोगों ने निकाली भड़ास (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 6:36 PM IST

इंदौर : देश की क्लीनेस्ट सिटी इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीला पानी पीने से 8 लोगों की मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग कर चुका है. इंदौर के विभिन्न अस्पतालों में अभी भी 160 से ज्यादा लोग इलाज करा रहे हैं. इनमें से 35 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है. दूषित पानी से लोगों के बीमार होने व मौतों से मचे हड़कंप के बाद भागीरथपुरा में स्वास्थ्य विभाग की टीमें डेरा डाले हैं.

पेयजल की पाइपलाइन को बदलने का काम किया जा रहा है. पूरे इलाके में लोगों में दहशत फैली है. गुरुवार को प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे स्थानीय विधायक व नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा.

भागीरथपुरा में 8 मौतों की पुष्टि, आंकड़ा पहुंचा 14 तक

इंदौर के भागीरथपुरा में मौतों के बाद मातम है. हर घर में उल्टी-दस्त के मरीज अभी भी निकल रहे हैं. सरकार की ओर से भले ही यहां अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई हो लेकिन इलाके के लोगों का कहना है कि कुल 14 लोग 10 दिन के अंदर मौत का शिकार हो चुके हैं. कई मरीज अभी अस्पताल में गंभीर हालत में हैं.

सरकार ने भले ही फ्री इलाज करने की घोषणा की हो लेकिन मरीजों को निजी अस्पतालों से जबरन डिस्चार्ज किया जा रहा है. इसके अलावा प्रभावित लोगों का आरोप है कि निजी अस्पतालों ने उनसे इलाज की राशि वसूली और जबरन डिस्चार्ज कर दिया.

दौरे पर पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय पर निकाली भड़ास

गुरुवार को भागीरथपुरा की गलियों में अफसरों व समर्थकों के साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे. इस दौरान गलियों में दो पहिया से दौरा करने के दौरान विजयवर्गीय को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा. महिलाओं ने विजयवर्गीय को रोककर दूषित पानी के बारे में जानकारी दी. महिलाओं के आक्रोश को देखते हुए विजयवर्गीय आगे बढ़ते रहे.

गलियों में घूम रहे मंत्री विजयवर्गीय को लोगों ने कई जगह पर रोका और बताया "कई दिनों से दूषित पानी की शिकायत की जा रही है लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की." इस दौरान पीड़ित परिजनों ने ये भी बताया कि निजी अस्पतालों में उनके मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा."

पीड़ितों ने नहीं लिए मदद राशि के चेक

इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को घोषित दो-दो लाख रुपये के चेक 7 मृतकों के परिवारों को दिए. लेकिन विजयवर्गीय उस समय असहज हो गए जब पीड़ित परिजनों ने कहा "हमें आपका चेक नहीं चाहिए. ये बताइए कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है. क्या दो लाख का चेक लेने से हमारे घर से हमेशा के लिए गया इंसान वापस आ जाएगा." इसके बाद महिलाओं ने गुस्से भरे अंदाज में चेक लेने से मना कर दिया.

मीडिया से बोले विजयवर्गीय- फोकट के सवाल मत करो

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों के लेकर राज्य सरकार के खिलाफ तो लोगों का गुस्सा भड़क ही रहा है. सबसे ज्यादा नाराजगी स्थानीय विधायक व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ दिख रही है. ऐसे में जब मीडिया ने मंत्री विजयवर्गीय ने सवाल पूछे तो वह भड़क गए. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से जब गंदे पानी से हुई मौतों और अस्पतालों में मरीजों का रिफंड नहीं होने पर सवाल पूछा गया तो वह बदसलूकी पर उतर आए. विजयवर्गीय ने कहा "फोकट के सवाल पूछते हो, क्या घंटा हो गया."

मामला गर्माया तो विजयवर्गीय ने खेद जताया

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा मीडिया से की गई बदसलूकी का मामला सोशल मीडिया पर गर्माया. पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने विजयवर्गीय का इस्तीफा मांगा तो नेताजी को गलती का अहसास हुआ. इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने अपने कृत्य पर माफी मांगी.

कैलाश विजयवर्गीय ने X पर लिखा "मैं और मेरी टीम पिछले दो दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी हुई है. दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए, इस गहरे दु:ख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए. इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं. लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूंगा."

जीतू पटवारी से पीड़ितों ने की शिकायत

भागीरथपुरा का दौरा मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी किया. इस दौरान लोगों ने जीतू पटवारी के सामने अपना दुखड़ा रोया. लोगों ने बताया " इस मोहल्ले में कई दिनों से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है. कई बार शिकायत की लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की." इसके साथ लोगों ने आरोप लगाया "अभी हम अपने परिजन अस्पताल से लेकर आए हैं. निजी अस्पताल ने उनसे 50 हजार रुपये इलाज के वसूल लिए हैं. लोगों को जबरन निजी अस्पताल वाले डिस्चार्ज कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने घोषणा की है कि सबका उपचार फ्री होगा, इसलिए निजी अस्पतालों में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा."

कैलाश विजयवर्गीय ने अफसरों के साथ मीटिंग की

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को प्रमुख सचिव संजय दुबे, नगर निगम कमिश्नर, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक लेकर भागीरथपुरा के हालातों पर चर्चा की. बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा "प्राथमिकता यह है कि इलाज लोगों को समय पर मिले. इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है. साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल में भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को लगाया गया है. बीजेपी के कार्यकर्ता भी अस्पताल में लगे हुए हैं."

"भागीरथ पुरा की 60% पानी पीने की लाइनों को बदल दिया गया है, जो 40% बची है, उसे दुरस्त कर दिया गया है." मौतों के आंकड़ों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का कहना है "मुझे 8 लोगों की मौत की जानकारी है."

