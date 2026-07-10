ETV Bharat / bharat

ETV भारत ने उजागर किया दान में गोलमाल, अब पुजारी खुद नहीं रख सकेंगे खजराना गणेश का चढ़ावा

इंदौर में दिखा ईटीवी भारत की खबर का असर, कलेक्टर के आदेश पर खजराना गणेश मंदिर से पुजारियों के दक्षिणा पात्र हटाए.

KHAJRANA GANESH TEMPLE INDORE
खजराना मंदिर से गायब हुए पुजारियों के दक्षिणा पात्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 10:38 AM IST

|

Updated : July 10, 2026 at 11:00 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: अयोध्या में उजागर हुए गबन कांड के चलते इंदौर के खजराना मंदिर में भी पुजारियों द्वारा दान राशि में सेंध लगाने के आरोप लगे थे. मामले में कार्रवाई करते हुए कलेक्टर इंदौर ने सभी पुजारियों के दक्षिणा पात्र हटवा दिए हैं. ईटीवी भारत ने इस मामले को प्रमुखता से उजागर किया था. जिसके बाद कलेक्टर ने यह आदेश दिए.

पुजारियों पर लगे थे दान रखने के आरोप
अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में पुजारियों द्वारा मंदिर में चढ़ाई जाने वाली दान राशि को अपने-अपने दक्षिणा पात्र के जरिए एकत्र कर खुद ही रखा जा रहा था. आरोप है कि, इस तरह मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में बने अन्य तमाम मंदिरों में पूजा पाठ संभालने वाले पुजारी द्वारा प्रतिदिन हजारों रुपए की दानराशि नियम के विरुद्ध तरीके से खुद ही रख ली जाती थी. जबकि मंदिर अधिनियम में स्पष्ट लेख है कि यात्री अथवा दर्शनार्थियों के द्वारा भगवान को जो भेंट दी जाती है, अथवा जलधारी में चढ़ाई जाती है उसे तत्काल दान पेटी में डाला जाए.

खजराना गणेश मंदिर से पुजारियों के दक्षिणा पात्र हटाए (ETV Bharat)

इसके अलावा जो आभूषण सोना-चांदी, रत्न, वस्त्र आदि तथा मूल्यवान वस्तुएं चढ़ाई जाएं, उन्हें सूचीबद्ध कर मंदिर प्रशासन के कार्यालय में जमा कर उसकी रसीद प्राप्त की जाए. इसके लिए मंदिर प्रशासन के पास बाकायदा एक रिकॉर्ड बुक रहेगी, जिसमें वस्तुओं की प्रविष्टि और धनराशि का रिकॉर्ड होगा. इधर बीते कई सालों से मंदिर में जारी इस गोलमाल के उजागर होने के बाद मंदिर प्रशासक और कलेक्टर के निर्देश पर सभी दक्षिणा पात्र हटवा दिए गए.

गायब नजर आए पुजारियों के दक्षिणा पात्र
आज जब मौके पर इस स्थिति की पड़ताल की गई तो पता चला मुख्य मंदिर के अलावा अन्य सभी मंदिरों में पुजारी तो मौजूद हैं. लेकिन मूर्तियों के सामने वह जिन कटोरा अथवा दक्षिणा पात्र में चढ़ावे की राशि रखते थे वह कटोरे आज गायब नजर आए.

INDORE PRIESTS DONATION box REMOVE
इंदौर में दिखा ईटीवी भारत की खबर का असर (ETV Bharat)

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
इस दौरान मंदिर परिसर में मौजूद श्री खजराना गणेश मंदिर समिति के प्रबंधक जीएस मिश्रा ने बताया, ''मंदिर प्रशासक के निर्देश पर पूरे परिसर से पुजारियों के पास मौजूद दक्षिणा पात्र को हटवा दिए गए हैं. उसके अलावा सभी पुजारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मूर्ति के समक्ष जो भी दान राशि अथवा सामग्री श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित की जाएगी उसे दान पेटियों में ही डाला जाए. जो भी पुजारी इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.''

ईटीवी भारत ने किया एक्सपोज
इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में इस तरह दान राशि में सेंध लगाये जाने के मामले से ईटीवी भारत ने मंदिर प्रशासन और मुख्य रूप से इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा को अवगत कराया था. इस मामले के संज्ञान में आने के बाद कलेक्टर वर्मा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मंदिर परिसर में तैनात प्रबंधक जीएस मिश्रा को पुजारियों के पास से तत्काल दक्षिणा पात्र हटवाने के निर्देश दिए. उसके बाद मिश्रा ने तत्काल सभी मंदिरों के पुजारी और उपपुजारी को प्रसाद देने के नाम पर मूर्ति के समक्ष रखे जाने वाले दान पात्र अथवा दक्षिणा पात्र हटवा दिए.

दान राशि में होगी वृद्धि
कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश के बाद अब मान जा रहा है कि, मंदिर में नियमित दान के अलावा जो दान राशि मूर्तियों पर चढ़ाई जाती थी, उसके दान पेटी में डाले जाने के कारण मंदिर को प्राप्त होने वाले दान में भी वृद्धि होगी. इसके अलावा श्रद्धालुओं द्वारा दान की जाने वाली राशि का उपयोग मंदिर के विकास में होगा. इधर इस फैसले का मंदिर से जुड़े कई सदस्यों और श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत किया जा रहा है. अब अलग से दक्षिणा प्राप्त करके मंदिर की दान राशि में सेंध लगा पाना मुश्किल होगा.

Last Updated : July 10, 2026 at 11:00 AM IST

TAGGED:

INDORE PRIESTS DONATION BOX REMOVE
ETV BHARAT NEWS IMPACT
INDORE GANESH TEMPEL DONATION
MADHYA PRADESH TEMPLE DAAN
KHAJRANA GANESH TEMPLE INDORE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.