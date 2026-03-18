इंदौर अग्निकांड में 8 की मौत, बिहार के थे 6 लोग, मोहन यादव सरकार ने दिए जांच के आदेश
इंदौर अग्निकांड में बढ़ी मृतकों की संख्या, 8 लोगों की मौत, अस्पताल में भर्ती 2 की हालत गंभीर, पीएम मोदी ने मुआवजे का किया ऐलान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 2:23 PM IST|
Updated : March 18, 2026 at 2:50 PM IST
रिपोर्ट: सिद्धार्थ माछीवाल
इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में बुधवार की सुबह दर्दनाक खबर लेकर आई. शहर के तिलक नगर थाना क्षेत्र के बृजेश्वरी एक्लेव में एक बड़ी आगजनी हो गई. घटना में अभी तक 8 लागों के मौत की खबर सामने आ रही है, पहले यह आंकड़ा 7 का था, लेकिन इंदौर मेडिकल कॉलेज के डीन ने 8 मौतों की पुष्टि की है. बताया जा रहा है कि इस आगजनी में बिहार किशनगंज का सेठिया परिवार भी तबाह हो गया. सेठिया परिवार के 6 लोगों की घटना में मौत हुई है, जो पुगलिया परिवार के यहां शादी में आए थे. वहीं मामले में मोहन यादव सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं.
मौत से कुछ घंटों पहले बिहार से इंदौर पहुंचे थे लोग
दरअसल, बीते दिनों इंदौर में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए इंदौर के मनोज पुगलिया के ससुराल पक्ष से सेठिया परिवार आया हुआ था, ये बिहार के रहने वाले हैं. जिसमें विजय सेठिया, छोटू सेठिया, सुमन सेठिया, मनोज सेठिया और सिमरन सेठिया के अलावा राशि सेठिया इंदौर में रुक गए थे, क्योंकि सेठिया परिवार के विजय सेठिया 65 वर्ष को कैंसर की बीमारी थी. जिनका इलाज इंदौर में चल रहा था, लिहाजा वे अपनी बेटी के ससुराल में रुके हुए थे, जल्द ही वे इंदौर में डॉक्टर को दिखाकर वापस किशनगंज लौटने की तैयारी में थे, लेकिन बुधवार अल सुबह उनके साथ यह हादसा हो गया.
इस पूरे घटनाक्रम में गौर करने वाली बात यह है कि मारे गए लोगों में से मनोज पुगलिया के 6 रिश्तेदार अपनी मौत से कुछ घंटे पहले ही इस घर में पहुंचे थे. सभी मंगलवार को बिहार के किशनगंज से आए थे और इसके कुछ घंटों बाद ये भयानक हादसा हो गया.
7 लोगों के हुए पोस्टमार्टम, 8वें बच्चे की मौत
लिहाजा बिहार का यह परिवार भी इंदौर में हुए भीषण अग्निकांड का शिकार बन गया. इधर इंदौर में पूरे जैन समाज ने घटना पर दुख व्यक्त किया है. वहीं मरने वालों में एक और अन्य बच्चे की मौत की जानकारी सामने आ रही है, जिसका नाम तन्मय उम्र 6 साल बताई जा रही है. इंदौर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ अरविंद घगोरिया ने बताया " 7 लोगों का पोस्टमार्टम हो चुका है. जबकि आठवें बच्चे तन्मय का पोस्टमार्टम जारी है.
भीषण अग्निकांड में मृतकों की जीभ तक जली
उन्होंने बताया घटना में सभी मृतकों के शव बुरी तरह जले हुए हैं. जिनकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा अग्निकांड इस कदर भीषण था कि मृतकों की जीभ तक जल गई है." बताया जा रहा है कि 2 और लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जो 35-40 प्रतिशत जल गए हैं, उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है. इधर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया है और जांच के आदेश दिए हैं.
गर्भवती बहू सहित 8 लोगों की मौत
इस घटनाक्रम में 65 साल के विजय सेठिया, 22 साल छोटू सेठिया, 60 साल सुमन, मनोज 65 वर्ष, राशि सेठिया 12 साल, टीनू 35 वर्ष और गर्भवती बहू सिमरन 30 वर्ष सहित 6 साल के तन्मय की मौत हो चुकी है. यानि घटना में तीन महिलाएं और दो बच्चे सहित 3 पुरुषों की मौत हुई है.
Deeply pained by the loss of lives in a fire mishap in Indore, Madhya Pradesh. Condolences to those who have lost their loved ones. I pray for the speedy recovery of the injured.— PMO India (@PMOIndia) March 18, 2026
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The…
पीएम ने मुआवजा का किया ऐलान, एक्सपर्ट्स की टीम करेगी जांच
इस घटना पर पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव ने दुख जताया है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया x पर पोस्ट करके लिखा " इंदौर में आग लगने की घटना में लोगों की मौत से बहुत दुख हुआ. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं. मैं घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं. पीएम ने घोषणा की PMNRF से हर मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे."
वहीं हादसे में सीएम मोहन यादव ने दुख जताया है. साथ ही सरकार ने एक्सपर्ट्स की एक कमेटी से डिटेल जांच कराने के आदेश दिए हैं. साथ ही ev चार्जिंग के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाने की घोषणा की है.
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कैसे हुआ हादसा
पुलिस कमिश्नर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के मुताबिक पुगलिया परिवार में कोई आयोजन था और घर पर 8 से 10 लोग मौजूद थे. इस दौरान घर के नीचे खड़ी एक इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट हो गया और कार में आग लग गई. ये आग बिल्डिंग तक पहुंच गई और घर में रखे एलपीजी गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया. जिससे हालात खराब हो गए.
घटना की शुरुआत में पुगलिया परिवार के 7 लोग जिंदा जिंदा जल गए. इस दौरान परिवार के सदस्यों ने घर के बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन लाइट बंद होने से घर के इलेक्ट्रिक लॉक नहीं खुल पाए, जिसकी वजह से घर के सदस्य बाहर नहीं निकल पाए और उनकी मौत हो गई. वहीं 3 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 6 साल के बच्चे की आठवीं मौत हो गई है.