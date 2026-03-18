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इंदौर अग्निकांड में 8 की मौत, बिहार के थे 6 लोग, मोहन यादव सरकार ने दिए जांच के आदेश

अग्निकांड से कुछ घंटे पहले बिहार से इंदौर पहुंचे थे 6 लोग ( ETV Bharat )