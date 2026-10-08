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उज्जैन में पितरों का तर्पण करेंगी नाजिया इलाही, हिंदू धर्म अपनाने के दिए संकेत

इंदौर: सुप्रीम कोर्ट की वकील व भाजपा नेता सनातनी प्रवक्ता नाजिया इलाही खान गुरुवार को इंदौर पहुंची. यहां उन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण करने के संकेत दिए. वहीं इस साल वह उज्जैन में श्राद्ध पक्ष में पितरों का विधि-विधान से तर्पण और श्राद्ध कर्म करेंगी. इसके साथ ही नाजिया ने गरबा उत्सव को लेकर बेटियों की सुरक्षा का भी मुद्दा उठाते हुए लव जिहाद का पाकिस्तान कनेक्शन बताया.

हिंदू धर्म और सनातन से प्रभावित रहीं सुप्रीम कोर्ट की तेज तर्रार वकील और भाजपा प्रवक्ता नाजिया इलाही खान ने जल्द ही सनातन धर्म ग्रहण करने का ऐलान किया है. उन्होंने आज इंदौर में स्पष्ट किया कि "उनके पूर्वजों को भी मुगल काल में हिंदू से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया गया होगा, इसीलिए अब वह इस पाप से मुक्ति पाना चाहती हैं. उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में उनके रिश्ते के भाई हैं, जिनके साथ वह उज्जैन पहुंचकर श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का तर्पण भी करेंगी.

नाजिया ने कहा पिछले कई वर्षों से उनके मन में अपने स्वर्गवासी बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने की इच्छा थी, लेकिन किसी न किसी कारण से यह कार्य टलता रहा. अब उन्होंने महाकाल की नगरी उज्जैन में यह संकल्प पूरा करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम महिला के रूप में पितृ तर्पण के माध्यम से वह मुस्लिम समाज में मानवीयता और पूर्वजों के प्रति सम्मान का संदेश देना चाहती हैं.

हिंदू देवी-देवताओं पर भरोसा, गरबा को लेकर संदेश

एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि वह हिंदू देवी-देवताओं को मानती हैं और अध्यात्म में उनका भरोसा रहा है. इसलिए भी मुस्लिम धर्म के कई कट्टरपंथी उन्हें हिंदू धर्म में जाने की सलाह देते हैं, लेकिन मैं उनके कहने से या उनके तरीके से नहीं जाऊंगी. जब मुझे जाना होगा, तब आपको खबर मिल जाएगी. इसके साथ ही नाजिया ने आगामी नवरात्रि और गरबा उत्सव के दौरान हिंदू बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि नवरात्रि के दौरान लव जिहाद के लिए बेटियों को निशाना बनाया जाता है और इसके पीछे पाकिस्तान से फंडिंग और साजिश का दावा किया.

नाजिया इलाही (ETV Bharat)

लव जिहाद के मामलों का पाकिस्तान कनेक्शन

उन्होंने सरकार से बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रभावी तंत्र तैयार करने की मांग की. नाजिया ने आतंकी शहजाद भट्टी की धमकी का भी उल्लेख करते हुए कहा कि यूपी एटीएस, दिल्ली क्राइम ब्रांच और देश की प्रमुख सुरक्षा एजेंसियां इस मामले से अवगत हैं. नाजिया ने हिंदू संगठनों से नवरात्रि के दौरान सतर्क रहने का आह्वान किया.

उन्होंने कहा लव जिहाद के जितने भी मामले सामने आए हैं. उन सब का कहीं ना कहीं पाकिस्तानी कनेक्शन पाया गया है. इसलिए आगामी नवरात्रि में गरबा के दौरान हिंदू ब्राह्मण से लेकर दलित तक की बेटियों को फंसाने के बाद उनका सौदा और रेट लगाया जाता है. इसलिए सनातनियों को भी सतर्क हो जाने की जरूरत है."