दीवाली की रात जहरीली गैस का चैंबर बना इंदौर, दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर, भोपाल टॉप 14 में
दीपावली की रात मध्य प्रदेश के शहरों पर भी भारी. वायु प्रदूषण ने तोड़े रिकॉर्ड. सुबह तक धुएं की मोटी परत. रिपोर्ट- शिफाली पांडे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 12:29 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 1:23 PM IST
इंदौर/भोपाल : देश में स्वच्छता के मामले में लगातार नंबर वन आने वाले इंदौर शहर ने इस साल की दीपावली पर बदनामी का तमगा अपने नाम किया है. दीवाली की रात इंदौर में लोगों ने रिकॉर्डतोड़ आतिशबाजी की. इसी का नतीजा है कि रात 11 बजे ही इंदौर एक प्रकार से जहरीली गैस का चैंबर बन गया. वायु गुणवत्ता वाले कई ऐप्स पर इंदौर को दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बताया गया. इन ऐप्स में इंदौर का एक्यूआई 1708 के स्तर पहुंच गया.
इंदौर में छाई धुएं की मोटी परत
मध्य प्रदेश के शहरों में शाम 6 बजे से पटाखे फोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया, जो रात में 2 बजे तक चलता रहा. आतिशबाजी के बीच कई शहरों में हवा बेहद जहरीली हो गई. इंदौर में वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया. दीपावली की रात 11 बजे ही इंदौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खतरनाक हो गया. शहर में धुएं की मोटी परत छा गई. लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया. सुबह ऐसा लगा जैसे भारी कोहरा छाया हो. सांस लेने में लोगों का दिक्कतों का सामना करना पड़ा. सुबह इंदौर पर सड़कों पर विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही.
इंदौर में देर रात वायु प्रदूषण 1844 पहुंचा
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इंदौर में दीवाली की रात 1 बजे AQI 1708 तक पहुंच गया. वायु प्रदूषण इस कदर बिगड़ा कि सुबह लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी. बंद घर में मौजूद लोगों को भी सांस लेने में दिक्कतें हुई. इंदौर में देर रात करीब 3 बजे AQI 1844 तक पहुंच गया.
इंदौर में पहली बार इतना वायु प्रदूषण
इंदौर के पर्यावरणविद् डॉ दिलीप वघेला के अनुसार "पटाखों से निकलने वाले सूक्ष्म कण हवा में प्रदूषण बढ़ाते हैं. ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. इंदौर में ऐसा पहली बार हुआ है, जब प्रदूषण का आंकड़ा इस हद तक पहुंचा हो. यह शहर के प्रदूषण के लिए अलार्मिंग है." सांस रोग विशेषज्ञ डॉ. रवि डोसी के मुताबिक "इतना ज्यादा प्रदूषण फेफड़े के अलावा स्क्रीन के लिए खतरनाक है, जिसके कारण कोई भी बड़ी बीमारी हो सकती है. लोगों को इस स्थिति से बचने के लिए मास्क लगाना जरूरी है. कोशिश करना चाहिए कि इतने प्रदूषण में घर से निकला ही नहीं जाए.
भोपाल में भी हवा बेहद खतरनाक
झीलों के खूबसूरत और साफ हवा वाले शहर भोपाल भी दुनिया के सबसे प्रदूषित हवा वाले 14 शहरों में दर्ज हो गया. इस सूची में पाकिस्तान के लाहौर के अलावा उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, लखनऊ, गाजीपुर, ग्रेटर नोएडा, जौनपुर हैं. राजस्थान और हरियाणा के कई शहर इसमें दर्ज हैं. मध्य प्रदेश से 432 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ भोपाल 14 वें नबर पर है. एक्यूआई डॉट इन वेबसाइट का ये डाटा है, जो खतरनाक की श्रेणी में आता है. जिस समय भोपाल में पटाखों का शोर चरम पर था, तब एयर क्वालिटी इंडेक्स 1396 पर पहुंच चुका था.
भोपाल में सुबह धूप निकलने के बाद भी धुआं
दीपावली की रात भोपाल की हवा में प्रदूषण का स्तर चरम पर पहुंच गया. रात साढे 11 बजे का आंकड़ा बताता है कि भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1396 तक पहुंच गया. सुबह धूप निकलने के बाद भी प्रदूषण में गिरावट धीमी रही. सुबह 9 बजे भी एयर क्वालिटी इंड्क्स 498 पर था. केन्द्रीय प्रदूषण नियंक्षण बोर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिक अनूप चतुर्वेदी का कहना है "हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर तभी जाता है, जब एक तरफ तापमान में गिरावट हो, दूसरी तरफ पटाखों के साथ हवा में प्रदूषण भी बढ़ता जाता है. चूंकि तापमान कम रहता है लिहाजा हवा साफ नहीं होती और प्रदूषण हवा में बना रहता है."
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जैसे 10 से 12 सिगरेट का धुआं निगला भोपालियों ने
वरिष्ठ पर्यावरणविद् सुभाष पाण्डे भोपाल की जहरीली हुई हवा को लेकर कहते हैं "सरकारी रिपोर्ट में अगर तीन सौ साढे़ चार सौ तक आंकड़ा पहुंच रहा है तो आप अंदाजा लगाइए शहरों की हालत क्या है. इस हिसाब से एक आदमी ने करीब दस से बारह सिगरेट पी ली हों. यानि आप पटाखे चला रहे हों या नहीं. आप घर से बाहर भी नहीं निकले हों लेकिन आपने उस जहर को लील लिया है. ये तो इंसानों की बात है, उनका सोचिए जो मूक हैं. चमगादड़, बिल्ली, कुत्ते इन पर क्या असर पड़ता होगा."