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दीवाली की रात जहरीली गैस का चैंबर बना इंदौर, दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर, भोपाल टॉप 14 में

दीवाली पर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर इंदौर ( Source : IANS )

इंदौर/भोपाल : देश में स्वच्छता के मामले में लगातार नंबर वन आने वाले इंदौर शहर ने इस साल की दीपावली पर बदनामी का तमगा अपने नाम किया है. दीवाली की रात इंदौर में लोगों ने रिकॉर्डतोड़ आतिशबाजी की. इसी का नतीजा है कि रात 11 बजे ही इंदौर एक प्रकार से जहरीली गैस का चैंबर बन गया. वायु गुणवत्ता वाले कई ऐप्स पर इंदौर को दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बताया गया. इन ऐप्स में इंदौर का एक्यूआई 1708 के स्तर पहुंच गया.

इंदौर में छाई धुएं की मोटी परत