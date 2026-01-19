ETV Bharat / bharat

सम के रिजॉर्ट में ठहरे इंदौर के पर्यटक की अचानक तबीयत बिगड़ी, मौत

प्रारंभिक जानकारी में मौत का कारण हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है.

शव को मोर्चरी में रखवाया
शव को मोर्चरी में रखवाया (ETV Bharat Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 19, 2026 at 5:06 PM IST

|

Updated : January 19, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर : जिले के विश्वप्रसिद्ध पर्यटन स्थल सम क्षेत्र में रविवार रात एक दुखद घटना सामने आई. यहां स्थित डेजर्ट कैंप में ठहरे एक पर्यटक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. युवक अपने दोस्तों के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से जैसलमेर भ्रमण पर आया हुआ था. अचानक हुई इस घटना से रिजॉर्ट परिसर और पर्यटकों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

इस संबंध में जैसलमेर डिप्टी रूपसिंह इंदा ने बताया कि मृतक की पहचान राहुल मालवीय पुत्र हरि नारायण, उम्र 35 वर्ष, निवासी इंदौर (मध्य प्रदेश) के रूप में हुई है. युवक रविवार रात दोस्तों के साथ सम पहुंचा था, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल लाया गया. स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक जांच के बाद युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय रेफर किया गया.

जैसलमेर में पर्यटक की मौत पर दी जानकारी (ETV Bharat Jaisalmer)

पढ़ें. जैसलमेर के सम में सैंड ड्यून्स सफारी में पलटी जीप, नासिक की महिला पर्यटक की मौत, 3 घायल

हार्ट अटैक की आशंका : अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जानकारी में मौत का कारण हार्ट अटैक होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. फिलहाल मृतक का शव जवाहर चिकित्सालय की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है. परिजनों के जैसलमेर पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा.

रिजॉर्ट प्रबंधन के अनुसार पर्यटक अपने 5 से 7 साथियों के साथ 18 जनवरी की शाम करीब साढ़े आठ बजे सम पहुंचा था. सभी दोस्त कैंप में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहे थे. इसी दौरान राहुल मालवीय नामक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा. मौके पर मौजूद स्टाफ और दोस्तों ने तुरंत उसे नजदीकी सम स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित किया गया.

Last Updated : January 19, 2026 at 5:16 PM IST

TAGGED:

TOURIST IN JAISALMER FAINTED
TOURIST DEAD IN JAISALMER
पर्यटक की अचानक मौत
जैसलमेर में पर्यटक की मौत
TOURIST SUSPICIOUS DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.