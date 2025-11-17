अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का भाई हमूद सिद्दीकी हैदराबाद से गिरफ्तार, एमपी पुलिस ने पकड़ा
मध्य प्रदेश पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के भाई हमूद सिद्दीकी को हैदराबाद से किया गिरफ्तार, 25 साल से था फरार.
इंदौर: फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का भाई हमूद सिद्दीकी महू में धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा था. उसे महू पुलिस ने रविवार रात को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस उसे महू लेकर आई है और उनसे पूछताछ की जा रही है. बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले 25 सालों से फरार चल रहा था. जिसके चलते पुलिस ने मामले की जांच की और उसे हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली कार ब्लास्ट का आरोपी डॉक्टर उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र था.
अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का भाई है हमूद
अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के भाई हमूद सिद्दीकी ने महू में 25 साल पहले ठगी की वारदात को अंजाम दिया था. उसके बाद से वह लगातार फरार चल रहा था. महू पुलिस अधिकारी और इंदौर एसपी ग्रामीण योगचोन भूटिया ने जानकारी देते हुए कहा, "लगातार हमूद सिद्दीकी की तलाश में जुटी हुई थी. लेकिन हमूद पुलिस की करवाई को देखते हुए भूमिगत हो गया था और उनके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिल रही थी. लेकिन अब पूछताछ में उसके लोकेशन का पता चला और गिरफ्तारी हुई." पिछले दिनों दिल्ली में कार में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट करने वाला व्यक्ति जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद सिद्दीकी है.
नाम बदलकर रह रहा था हैदराबाद में
महू पुलिस को जानकारी लगी कि आरोपी हैदराबाद में नाम बदलकर रह रहा है. इसी आधार पर महू पुलिस हैदराबाद पहुंची और छानबीन कर आरोपी को गिरफ्तार किया. ग्रामीण एसपी योगचोंन भूटिया ने जानकारी देते हुए कहा, ''25 साल से फरार चल रहे आरोपी हमूद सिद्दीकी को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे महू लेकर आए, जहां उससे पूछताछ की जा रही है. आरोपी की गिरफ्त में आने के बाद इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है. साथ ही फरारी के दौरान उसकी किन-किन लोगों ने मदद की इसके बारे में भी पुलिस जानकारी जुटाएगी.''
VIDEO | Delhi blast: Visuals from Al Falah University in Faridabad, Haryana. Delhi Police have detained three people, including two doctors from the university, in connection with the blast near the Red Fort on Saturday. Two separate FIRs have also been registered against the… pic.twitter.com/PRNbXaGS0W— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2025
25 साल पहले ठगी कर हुआ था फरार
जवाद सिद्दीकी के बारे में जब जानकारी निकाली गई तो यह जानकारी निकली कि वह 25 साल पहले महू में रहते थे. उसने यहां पर अपने भाई हमूद सिद्दीकी के साथ मिलकर सबसे पहले एक फाइनेंस कंपनी शुरू की थी. लेकिन उस कंपनी पर कई लोगों ने ठगी के आरोप लगाए. इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर हमूद की तलाश की जा रही थी. इसके बाद से ही दोनों भाई अलग हुए और जवाद फरीदाबाद शिफ्ट हो गए. वही हमूद तभी से फरार था. पुलिस ने उनके भाई हमूद सिद्दीकी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया. प्रकरण दर्ज करने के बाद से ही हमूद फरार चल रहा था.
दिल्ली कार ब्लास्ट में सामने आया जवाद सिद्दीकी का नाम
दिल्ली कार ब्लास्ट मामला सामने आने के बाद कड़ियां जुड़ती गईं और सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश की महू पुलिस ने हमूद को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. गिरफ्तारी के बाद मामले में जल्द बड़े खुलासे हो सकते हैं. बताया जा रहा है कि आरोपी ने 25 साल पहले महू और महू के आसपास रहने वाले कई लोगों को एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में पैसा लगवाने के बाद यह लालच दिया था कि वह पैसे दुगने कर देगा. लेकिन इसी दौरान लाखों रुपया तकरीबन 25 साल पहले इकट्ठा कर हमूद फरार हो गया था.