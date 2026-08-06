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इंदौर एयरपोर्ट से करोड़ों के सोने की हो रही थी तस्करी, 1.28 करोड़ का सोना पकड़ाया, आरोपियों में एयरलाइंस कर्मचारी

इंदौर एयरपोर्ट से करोड़ों के सोने की हो रही थी तस्करी ( Etv Bharat )

इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट पर 1.28 करोड़ के लगभग 1 किलो सोने की तस्करी का खुलासा हुआ है. DRI यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अबू धाबी से लाए गए इस सोने के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एयरलाइंस कंपनी के कर्मचारी भी शामिल हैं. इंदौर जिला कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अबू धाबी से गुपचुप इंदौर पहुंच रहा था सोना डीआरआई द्वारा कोर्ट को बताया गया कि आरोपी चांदी की छड़ जैसी दिखने वाली धातु के अंदर सोने को भरकर लाए थे. दिखने में ये मेटल की चूड़ियों की तरह थीं, लेकिन जब आरोपियों को पकड़ा गया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. डीआरआई को पिछले काफी दिनों से यह सूचनाओं मिल रही थीं कि इंदौर एयरपोर्ट से सोने की तस्करी हो रही है. टीम को यह भी इनपुट्स मिले थे कि अबू धाबी से आने वाली फ्लाइट के माध्यम से सोने को इंदौर के कुछ सराफा कारोबारी को अवैध तरीके से खपाया जा रहा है. इसी सूचना के आधार पर 3-4 अगस्त के बीच डीआरआई की टीम ने दो आरोपियों को पकड़ा. आरोपियों को जिला अदालत ने भेजा जेल (Etv Bharat) डीआरआई ने 5 आरोपियों को पकड़ा