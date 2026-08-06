इंदौर एयरपोर्ट से करोड़ों के सोने की हो रही थी तस्करी, 1.28 करोड़ का सोना पकड़ाया, आरोपियों में एयरलाइंस कर्मचारी
अबू धाबी से अवैध तरीके से सोना लाकर तस्करी करने की साजिश नाकाम, आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 9:13 AM IST|
Updated : August 6, 2026 at 9:21 AM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट पर 1.28 करोड़ के लगभग 1 किलो सोने की तस्करी का खुलासा हुआ है. DRI यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अबू धाबी से लाए गए इस सोने के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एयरलाइंस कंपनी के कर्मचारी भी शामिल हैं. इंदौर जिला कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
अबू धाबी से गुपचुप इंदौर पहुंच रहा था सोना
डीआरआई द्वारा कोर्ट को बताया गया कि आरोपी चांदी की छड़ जैसी दिखने वाली धातु के अंदर सोने को भरकर लाए थे. दिखने में ये मेटल की चूड़ियों की तरह थीं, लेकिन जब आरोपियों को पकड़ा गया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. डीआरआई को पिछले काफी दिनों से यह सूचनाओं मिल रही थीं कि इंदौर एयरपोर्ट से सोने की तस्करी हो रही है. टीम को यह भी इनपुट्स मिले थे कि अबू धाबी से आने वाली फ्लाइट के माध्यम से सोने को इंदौर के कुछ सराफा कारोबारी को अवैध तरीके से खपाया जा रहा है. इसी सूचना के आधार पर 3-4 अगस्त के बीच डीआरआई की टीम ने दो आरोपियों को पकड़ा.
डीआरआई ने 5 आरोपियों को पकड़ा
आरोपियों की जब तलाशी ली गई उनके पास से दो चांदी की चूड़ियां मिली. जब उनकी जांच की गई तो उनके अंदर सोना भरा निकला. जांच आगे बढ़ी तो लगभ 1.28 करोड़ की तस्करी का खुलासा हुआ. जांच टीम ने इसके बाद अबू धाबी से इंदौर पहुंचे गोविंद पोरवाल, विमान कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के ग्राउंड ड्यूटी कर्मचारी वासुदेव बरनाले, अमन गहलोत, संजय मुंजे और अजय कुमार सेन को हिरासत में लिया.
एयरपोर्ट कर्मचारियों की संलिप्तता आई सामने
जांच में सामने आया कि पकड़े गए आरोपियों की इस तस्करी नेटवर्क में अलग-अलग भूमिका तय थी. आरोपी गोविंद पोरवाल अवैध तरीके से अबू धाबी से सोने को लेकर आता था, उसके बाद विमान कंपनी के कर्मचारी वासुदेव पर आरोप है कि वह एरोब्रिज से बिना कस्टम जांच के गोविंद के पार्सल को एयरपोर्ट के बाहर मौजूद अपने साथियों तक पहुंचा देता था, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर भी शामिल रहता था. इसके बाद इस अवैध सोने को इंदौर के सर्राफा कारोबारी को पहुंचा दिया जाता था.
यह भी पढ़ें- इंदौर से शारजाह डेली फ्लाइट, जम्मू, जोधपुर, उदयपुर और नासिक के लिए नया शेड्यूल देखें
फिलहाल प्रारंभिक तौर पर आरोपियों के पास से डीआरआई द्वारा 1 किलो सोना पकड़ा गया है. आरोपियों को इंदौर की जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और एयरपोर्ट पर तैनात अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है.