इंदौर में क्यों लैंड हुआ बांग्लादेश एयर फोर्स का विमान? परदे के पीछे 14 घंटे का रहस्य
मस्कट से वाया पाकिस्तान होकर बांग्लादेश एयर फोर्स का विमान इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड. एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तस्वीर साफ की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 4:45 PM IST
इंदौर : इंदौर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट पर अचानक बांग्लादेश एयर फोर्स के विमान की लैंडिंग हुई. ये विमान मस्कट से कराची होते हुए इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ. विमान किन कारणों से इंदौर एयरपोर्ट पर उतरा, इसको लेकर कई घंटे तक रहस्य बना रहा. हालांकि बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि विमान ईंधन भरने और ग्राउंड हैंडलिंग के बाद बांग्लादेश के लिए रवाना हो गया.
इंदौर एयरपोर्ट पर रातभर खड़ा रहा विमान
यह घटना 28 जुलाई शाम 5:24 की है. पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से अचानक आए बांग्लादेशी सैन्य विमान के इंदौर में लैंड होने की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं. विमान में क्रू मेंबर के अलावा और कौन-कौन मौजूद था. ये साफ नहीं हुआ. बताया जाता है कि उन्होंने विमानन मंत्रालय की अनुमति के बाद विमान में ईंधन भरा. इसके बाद ग्राउंड हैंडलिंग के लिए विमान करीब 14 घंटे 36 मिनट तक एयरपोर्ट पर खड़ा रहा. 29 जुलाई को सुबह 8:00 बजे विमान ने वाराणसी के लिए टेकऑफ किया, जो वहां से ढाका के लिए रवाना हो गया.
फ्लाइट के इंटरनेशनल रूट पर इंदौर
इंदौर एयरपोर्ट के जनसंपर्क अधिकारी रामस्वरूप यादव कहना है "अन्य देश के विमान का उतरना सामान्य बात है. भारत सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के निर्देश पर ही अन्य देशों के विमान उतरते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से इस विमान के इंटरनेशनल रूट पर इंदौर आया और उसने ईंधन भरने और ग्राउंड हैंडलिंग के बाद 28 जुलाई को रातभर हॉल्ट किया. अगले दिन सुबह 8:00 बजे विमान ने यहां से उड़ान भरी. इस मामले में कोई भी जानकारी और वस्तुस्थिति एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा ही स्पष्ट की जाएगी. इसमें इंदौर एयरपोर्ट प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता."
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विमान लैंडिंग के लिए इंदौर ही क्यों चुना
बांग्लादेश के सैन्य विमान की इंदौर में री-फ्यूलिंग और ग्राउंड हैंडलिंग को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस प्रक्रिया में 14 घंटे से ज्यादा का समय लगता है. विमान का कई घंटे तक हॉल्ट करना रहस्य बना हुआ है. पाकिस्तान की तरफ से आ रहे विमान को इंदौर में में ही क्यों लैंड कराया गया.