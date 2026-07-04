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इंदौर में कचरे के ढेर पर 50 बेड का अस्पताल! मेडिकल स्टाफ की पोस्टिंग भी धड़ाधड़

इंदौर में कचरे के ढेर पर संचालित 50 बेड का अस्पताल ( (Getty image) )