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इंदौर में कचरे के ढेर पर 50 बेड का अस्पताल! मेडिकल स्टाफ की पोस्टिंग भी धड़ाधड़

इंदौर के खजराना में अस्पताल बीते 6 साल से कागजों में संचालित. मौके पर कचरे के ढेर हैं. लेकिन डॉक्टर्स की पोस्टिंग और ट्रांसफर जारी.

Indore 50 bed hospital on paper
इंदौर में कचरे के ढेर पर संचालित 50 बेड का अस्पताल ((Getty image))
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
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इंदौर : मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है. ये देखना है तो इंदौर के खजराना चले आइए. अगर आप अस्पतालों के बारे में स्वास्थ्य विभाग की ऑनलाइन अपडेट लेंगे तो खजराना में 50 बेड का अस्पताल संचालित होता पाएंगे. यहां डॉक्टर्स की पोस्टिंग और ट्रांसफर भी होता देख सकते हैं. इस अस्पताल के नाम पर मेडिकल स्टाफ के पद भी स्वीकृत देख सकते हैं. मेडिकल स्टाफ की पोस्टिंग व ट्रांसफर भी बिना रुकावट जारी हैं. ये अलग बात है कि इस अस्पताल की जगह पर एक भी ईंट नहीं रखी गई. मौके पर कचरे के ढेर लगे मिलेंगे.

अस्पताल का नामोनिशान नहीं, रिकॉर्ड में ऑनलाइन

इंदौर के खजराना इलाके में रहने वाले लाखों लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यहां मौजूद शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल में अपग्रेड किया गया. लेकिन मौके पर ना तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला और न ही बीते 6 साल में अस्पताल तैयार हो पाया. सरकारी रिकॉर्ड में अस्पताल को ऑनलाइन कर दिया गया है. यहां ऑनलाइन पद और मेडिकल स्टाफ भी स्वीकृत है. इस कागजी अस्पताल में पोस्टिंग के बाद इंदौर में सेवा दी जा सके, इसके लिए कई डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की यहां पोस्टिंग भी कर दी गई.

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला (ETV BHARAT)

कागजी अस्पताल का स्टाफ अन्य जगहों पर तैनात

खजराना अस्पताल के नाम पर नियुक्त मेडिकल स्टाफ को बीते 6 साल से संजीवनी क्लिनिक और अलग-अलग स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है. हाल ही में इस अस्पताल में नए सिरे से पोस्टिंग हुई तो यह मामला सामने आया. हैरानी की बात यह है कि इस अस्पताल के नाम पर 87 पद स्वीकृत हुए और वर्षों से ट्रांसफर-पोस्टिंग भी होती रही. लेकिन अस्पताल के लिए जमीन आवंटित नहीं हो सकी. निर्माण कार्य तो बहुत दूर की बात है.

खजराना अस्पताल के नाम से स्वीकृत स्टाफ पीसी सेठी अस्पताल, हुकुमचंद अस्पताल और अन्य सरकारी संस्थानों में सेवाएं दे रहा है, जबकि कुछ कर्मचारियों को शहर की संजीवनी क्लिनिको में शिफ्ट कर दिया गया है.

विधानसभा में मामला उठाएगी कांग्रेस

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का कहना है "पहले यहां अर्बन पीएचसी थी, जिसे बाद में 50 बेड के सिविल अस्पताल में अपग्रेड किया गया. जमीन नहीं मिलने के कारण निर्माण शुरू नहीं हो पाया. स्वीकृत स्टाफ को शहर के अन्य अस्पतालों और संजीवनी क्लीनिकों में एडजस्ट किया गया है. अस्पताल के लिए उपयुक्त जमीन तलाशने का काम जारी है."

पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा "अस्पताल बना नहीं, लेकिन स्टाफ की नियुक्तियां और ट्रांसफर होते रहे. इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. कांग्रेस इसे विधानसभा के आगामी सत्र में प्रमुखता से उठाएगी. जब अस्पताल की जमीन और भवन ही नहीं है, तो उसके नाम पर 6 साल से पदस्थापना और तबादले किस आधार पर किए जा रहे हैं? आखिर तीन लाख से ज्यादा लोगों का आधुनिक सरकारी अस्पताल का इंतजार कब खत्म होगा."

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