'फाइटर प्लेन जैसे टॉय' के साथ बिहार में चीनी नागरिक पकड़ाया, IB और RAW भी कर सकती है पूछताछ
बिहार के रक्सौल में इंडो-नेपाल बॉर्डर पर चीनी नागरिक को एसएसबी की टीम ने दबोचा है. उसके पास लड़ाकू विमान जैसा टॉय बरामद हुआ- ॉ
Published : May 17, 2026 at 1:20 PM IST
मोतिहारी : भारत-नेपाल सीमा पर बिहार के रक्सौल स्थित इंडो-नेपाल मैत्री पुल पर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से एक संदिग्ध चीनी नागरिक पकड़ा गया है. उसके पास से लड़ाकू विमान जैसा दिखने वाला खिलौना बरामद होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं. बिना वैध दस्तावेज के सीमा पार करने की कोशिश और भाषा संबंधी परेशानी ने मामले को और गंभीर बना दिया है.
संदिग्ध गतिविधि पर SSB की नजर : शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे 55 वर्षीय याकूब सीजन टमटम यानी ई-रिक्शा पर सवार होकर भारत से नेपाल की ओर जा रहा था. रक्सौल स्थित मैत्री पुल पर तैनात SSB की 47वीं बटालियन के जवानों को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं. जवानों ने तुरंत ई-रिक्शा को रोककर जांच शुरू की.
तलाशी में मिला लड़ाकू विमान जैसा खिलौना : पूछताछ के दौरान वह व्यक्ति लगातार टालमटोल करता रहा. शक बढ़ने पर जवानों ने उसकी तलाशी ली. तलाशी में उसके पास से लड़ाकू विमान जैसा दिखने वाला खिलौना बरामद हुआ. यह सामान मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और जासूसी की आशंका भी जताई जाने लगी.
भाषा न जानने से पूछताछ में दिक्कत : गिरफ्तार चीनी नागरिक को हिंदी, अंग्रेजी या नेपाली भाषा की जानकारी नहीं है. वह केवल चीनी भाषा में ही बात कर रहा है. भाषा की समस्या के कारण पूछताछ में परेशानी हो रही है. अधिकारियों ने दुभाषिये की मदद ली है ताकि उससे सही जानकारी ली जा सके.
पासपोर्ट और वीजा नहीं मिला : शुरुआती जांच में पता चला है कि उसके पास कोई वैध पासपोर्ट या वीजा नहीं था. सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि वह भारत में कब और कैसे दाखिल हुआ. साथ ही नेपाल जाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था, इसकी भी जांच की जा रही है.
बॉर्डर पर सुरक्षा और बढ़ाई गई : SSB अधिकारियों ने बताया कि भारत-नेपाल सीमा खुली सीमा है, इसलिए यहां घुसपैठ की आशंका हमेशा बनी रहती है. इसी वजह से हर आने-जाने वाले व्यक्ति और वाहन पर कड़ी नजर रखी जाती है. इस गिरफ्तारी के बाद रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा और सख्त कर दी गई है.
IB और RAW भी कर सकती है पूछताछ : सुरक्षा एजेंसियां गिरफ्तार व्यक्ति के दस्तावेज, पहचान और बैकग्राउंड की जांच कर रही हैं. केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को भी इसकी सूचना दे दी गई है. IB और RAW की टीमें भी जल्द ही उससे पूछताछ कर सकती हैं. यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं उसका संबंध किसी संदिग्ध संगठन से तो नहीं है.
पहले भी हो चुकी हैं गिरफ्तारियां : पिछले कुछ महीनों में भारत-नेपाल सीमा से कई विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हो चुकी है. ज्यादातर मामलों में बिना वैध दस्तावेज के सीमा पार करने की कोशिश सामने आई थी. इस घटना ने एक बार फिर सीमा सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.
फिलहाल पुलिस हिरासत में आरोपी : फिलहाल चीनी नागरिक को रक्सौल पुलिस के हरैया थाने के हवाले कर दिया गया है. उससे लगातार पूछताछ जारी है. दुभाषिये के जरिए उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से मामले की जांच कर रही हैं.
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