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भारत-चीन व्यापार: ₹23 लाख का माल लेकर चीन गए भारतीय व्यापारी, तीसरे बैच में 10 लोग तकलाकोट मंडी पहुंचे

पहले बैच में 20 व्यापारी गए थे : सीमा व्यापार को सुचारू और व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए संबंधित विभागों के बीच तालमेल बनाए रखा जा रहा है. जिला प्रशासन के अनुसार आगामी व्यापारिक बैचों को भेजने की प्रक्रिया भी जारी है. इस व्यापारिक सीजन में अब तक तीन दल चीन की तकलाकोट मंडी पहुंच चुके हैं. पहले बैच में 20 व्यापारी और दूसरे बैच में 16 व्यापारी चीन गए थे. दूसरे दल के कारोबारियों ने करीब 19 लाख रुपए मूल्य का सामान चीन ले जाकर व्यापार किया था.

पूर्ववर्ती बैचों में व्यापार के लिए चीन गए 9 व्यापारी भारत लौट आए हैं. उनके साथ लाई गई व्यापारिक सामग्री का कस्टम विभाग द्वारा नियमानुसार क्लीयरेंस किया जा रहा है. उपजिलाधिकारी धारचूला व व्यापार अधिकारी आशीष जोशी के मुताबिक जिला प्रशासन आगामी व्यापारिक बैचों को भी शीघ्र चीन भेजने के लिए वहां के संबंधित प्रशासन के साथ लगातार समन्वय और वार्ता कर रहा है.

पिथौरागढ़ : कोविड महामारी के बाद प्रभावित हुए भारत-चीन सीमा व्यापार के दोबारा शुरू होने के बाद व्यापारियों की आवाजाही जारी है. सोमवार को भारतीय व्यापारियों का तीसरा बैच चीन पहुंचा. इस बैच में 6 व्यापारी और 4 हेल्पर समेत कुल 10 लोग शामिल हैं, जो अपने साथ 23 लाख 63 हजार रुपए मूल्य का व्यापारिक सामान लेकर चीन गए हैं.

तीसरे बैच में 6 व्यापारी गए: तीसरे बैच में छह व्यापारी और चार हेल्पर शामिल हैं. इस तरह शुरुआती तीन बैचों में कुल 42 व्यापारी चीन की तकलाकोट मंडी तक पहुंच चुके हैं. तीसरे दल के हेल्परों को जोड़ने पर चीन जाने वाले लोगों की कुल संख्या 46 हो गई है. प्रशासन के मुताबिक इससे पहले व्यापार के लिए चीन गए नौ व्यापारी भारत लौट चुके हैं. वापसी के दौरान उनके साथ लाई गई व्यापारिक सामग्री की कस्टम विभाग द्वारा नियमानुसार कस्टम क्लीयरेंस और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं.

भारत-चीन सीमा पर व्यापारियों को चेक करते हुए चीन के अधिकारी. (photo- Pithoragarh District Administration)

चीन प्रशासन से लगातार की जा रही वार्ता: सीमा व्यापार में कारोबारियों के आने-जाने के साथ माल की आवाजाही और कस्टम प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण हिस्सा है. प्रशासन का कहना है कि सभी प्रक्रियाओं को निर्धारित नियमों के तहत पूरा कराया जा रहा है. जिला प्रशासन अब आगामी कारोबारी दलों को भी चीन भेजने की तैयारी में जुटा है. इसके लिए चीन के संबंधित प्रशासन के साथ लगातार समन्वय और वार्ता की जा रही है.

इस व्यापार से मजबूत होती है स्थानीय अर्थव्यवस्था: प्रशासन के अनुसार व्यापारिक बैचों को जल्द से जल्द भेजने की कार्रवाई की जा रही है. धारचूला से संचालित भारत-चीन सीमा व्यापार का स्थानीय अर्थव्यवस्था से भी सीधा संबंध है. सीमांत क्षेत्र के कारोबारियों के लिए तकलाकोट मंडी लंबे समय से व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र रही है. ऐसे में व्यापारिक गतिविधियों की नियमितता से सीमांत क्षेत्र में कारोबार से जुड़े लोगों को आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद रहती है.

भारत से चीन को निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं गुड़, मिश्री, सूखे मेवे, तांबे व स्टील के बर्तन, सौंदर्य प्रशाधन. वहीं चीन तिब्बत से भारत आने वाली प्रमुख वस्तुएं ऊन, ऊनी वस्त्र, पश्मीना, याक के बाल, रेशम, तिब्बती जूते व अन्य परिधान है. धारचूला से लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत-तिब्बत पिथौरागढ़ जिले के इस पारंपरिक व्यापार मार्ग से भारतीय व्यापारी तिब्बत के तकलाकोट मंडी पहुंच रहे हैं. इस सीजन में व्यापार के लिए 68 व्यापारियों को पास जारी किए गए हैं.

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