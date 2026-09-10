ETV Bharat / bharat

बम धमकी मिलने के बाद लखनऊ से सऊदी अरब जा रहे इंडिगो विमान को अहमदाबाद में उतारा गया

बम की धमकी मिलने के बाद इंडिगो की लखनऊ से सऊदी अरब के दम्माम जा रही फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

IndiGo plane makes emergency landing in Ahmedabad after bomb threat
बम की धमकी के बाद इंडिगो प्लेन की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग (file photo-ANI)
author img

By PTI

Published : September 10, 2026 at 10:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद : लखनऊ से सऊदी अरब के दम्माम जा रहे इंडिगो के एक विमान को बम धमकी मिलने के बाद गुरुवार शाम अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आपातकालीन स्थिति में उतारा गया. हालांकि, अभी तक विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. पुलिस ने यह जानकारी दी.

एक अधिकारी ने बताया कि उड़ान संख्या ‘6ई97’ शाम 5:45 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतरी. उन्होंने कहा कि सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

हवाई अड्डा पुलिस निरीक्षक ए. डी. चावड़ा ने कहा, ‘‘चालक दल के एक सदस्य को विमान में कागज के एक टुकड़े पर ‘बम’ लिखा मिला, जिसके बाद विमान को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतारा गया. विमान में 107 यात्री और चालक दल के छह सदस्य सवार थे. उन्हें विमान से उतार दिया गया.’’

अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के कर्मी विमान की जांच कर रहे हैं और अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है.

इससे पहले 31 अगस्त को दम्माम से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आपातकालीन स्थिति में उतारा गया था। यह कदम तब उठाया गया था जब चालक दल के एक सदस्य को एक टिश्यू पेपर मिला था, जिस पर विमान में बम होने का संदेश लिखा था. बाद में यह धमकी झूठी निकली थी.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद इंडिगो की फ्लाइट VDGS पोल से टकराई

TAGGED:

इंडिगो फ्लाइट
लखनऊ से दम्माम फ्लाइट
इमरजेंसी लैंडिंग
BOMB THREAT
INDIGO FLIGHT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.