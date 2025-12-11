'Indigo.. जल्द ही उड़ान भरेगा' इंडिगो संकट पर मिथिला पेंटिंग, चर्चा में बिहार के कुंदन कुमार
देशभर में Indigo Crisis के बीच बिहार के कुंदन कुमार की चर्चा क्यों हो रही है, जानिए
Published : December 11, 2025 at 9:22 AM IST
समस्तीपुर: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशनल संकट के कारण उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला नौवें दिन भी जारी है. जिससे देशभर के तमाम एयरपोर्ट्स पर यात्रियों का गुस्सा फूट रहा है. इस बीच बिहार से इंडिगो के लिए एक राहत भरी तस्वीर सामने आई है.
इंडिगो संकट पर कुंदन कुमार की मिथिला पेंटिंग : बिहार के समस्तीपुर जिले के कुंदन कुमार, जो जन्म से ही कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है, इंडिगो संकट पर एक खास मिथिला पेंटिंग बनायी है. खास यह है कि, यह पेंटिंग विभिन्न सोशल प्लेटफार्म पर ट्रेंड कर रहा है.
Indigo.. उम्मीद है जल्दी ही पहले की तरह उड़ान भरेगा : कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित कुंदन ने अपनी इस पेंटिंग के जरिये इस फ्लाइट को हवा में उड़ता दिखाया है. वहीं अपने इस नए पेंटिंग पर उन्होंने कहा कि, देश में आज बहुत से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं.
''मैंने इस उम्मीद में पेंटिंग बनाई है कि जल्द इस समस्या का समाधान होगा. फ्लाइट जल्द ही पहले की तरह फिर से आसमान का सफर करता दिखेगा.'' - कुंदन राय, कलाकार, मिथिला पेंटिंग
Indigo Crisis पर मिथिला पेंटिंग : देश की कई बड़ी समस्या व उपलब्धियों को इस कला के जरिये कागज पर उकेरने वाले कुंदन को पहले भी कई बार प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है. वहीं एक बार फिर कलाकार कुंदन ने अपनी इस कला के जरिये देश में इंडिगो समस्या से जुड़ी पेंटिंग बनायी है.
कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है कुंदन : देश की कई बड़ी समस्या व उपलब्धियों को इस कला के जरिये कागज पर उकेरने वाले कुंदन को पहले भी कई बार प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है. कुंदन कुमार जन्म से ही कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं. उन्हें सिर्फ काला व सफेद रंग की ही पहचान है. इसके बावजूद वह अपनी पेंटिंग में खास चटक रंगों का इस्तेमाल करते हैं.
बांस के सूप पर मिथिला पेंटिंग : कुंदन कुमार ने कुछ दिन पहले भी लोकआस्था के महापर्व छट पर, बांस के सूप पर खास मिथिला पेंटिंग बनायी. जिसकी मांग देश-विदेश में रही. यही नही जब पीएम समस्तीपुर आये थे तो यहां के सांसद ने कुंदन की बनी खास कलाकृति वाली बांस का सूप देकर उनका स्वागत किया था.
इंडिगो संकट.. उड़ानें रद्द, यात्रियों का फूट रहा गुस्सा : पिछले कुछ दिनों से देशभर में इंडियो एयरलाइन की उड़ानें रोज रद्द हो रही हैं, जिससे हजारों यात्री परेशान हैं. दूसरी तरफ अन्य एयरलाइन कंपनियों ने अपना किराया बढ़ा दिया है, जिससे यात्रियों को दूसरे एयरलाइन का महंगा टिकट खरीदना पड़ रहा है. ऐसे में देश के सभी एयरपोर्ट पर इंडिगो टिकट काउंटर के बाहर एयरलाइन पर यात्रियों का गुस्सा फूट रहा है. सोशल मीडिया पर कोई इंडिगो के सपोर्ट में तो कोई इंडियो के विरोध में पोस्ट कर रहा है.
