ईरान युद्ध की वजह से IndiGo ने बढ़ाया किराया, आज रात 12 बजे के बाद से होगा लागू
पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से इंडिगो के किराया बढ़ाने से यात्रियों पर अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा.
Published : March 13, 2026 at 8:46 PM IST
नई दिल्ली : विमान ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बीच इंडिगो 14 मार्च से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के टिकटों पर ईंधन अधिभार लगाएगी. यह चार्ज आज रात 12 बजकर 1 मिनट से लागू होगा और सभी नई बुकिंग पर लागू रहेगा. फ्लाइट टिकट की कीमतों में 425 रुपये से 2300 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है.
इस कदम से हवाई किराए बढ़ जाएंगे. इस बारे में एयरलाइन ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि डोमेस्टिक और भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर की फ्लाइट्स के लिए फ्यूल चार्ज 425 रुपये होगा, जबकि मिडिल ईस्ट सर्विस के लिए यह 900 रुपये होगा. वहीं साउथ ईस्ट एशिया और चीन, अफ्रीका और वेस्ट एशिया की फ्लाइट्स के लिए फ्यूल चार्ज 1,800 रुपये और यूरोप की फ्लाइट्स के लिए 2,300 रुपये होगा.
IndiGo introduces fuel charge on domestic and international routes, effective 14th March, 2026— ANI (@ANI) March 13, 2026
Starting 14th March 2026, overall prices for all new bookings on IndiGo flights will include the following additional Fuel Charge, per sector- Within Domestic India Rs 425, Indian… pic.twitter.com/llXXdrtsYS
एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) एक एयरलाइन की ऑपरेशनल कॉस्ट का लगभग 40 प्रतिशत होता है. फ्यूल चार्ज शुरू करने की घोषणा करते हुए, एयरलाइन ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे जियोपॉलिटिकल मुद्दों के बाद फ्यूल की कीमतों में भारी उछाल के कारण यह कदम उठाया गया है.
एयरलाइन ने कहा, "फ्यूल की कीमतों में इस उछाल के पूरे असर को कम करने के लिए किराए में बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है, लेकिन इंडिगो ने कस्टमर्स पर पड़ने वाले बोझ को ध्यान में रखते हुए फ्यूल चार्ज के तौर पर तुलनात्मक रूप से कम रकम शुरू की है."
बता दें कि 10 मार्च को, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज की घोषणा की थी.
स्पाइसजेट और अकासा एयर भी फ्यूल चार्ज पर विचार कर रही हैं
पहला चरण 12 मार्च से लागू हो चुका है, जिसमें घरेलू उड़ानों और सार्क देशों के लिए यात्रा पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है. दूसरा चरण 18 मार्च से लागू होगा, जिसमें यूरोप, उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाने वाली उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया जाएगा. तीसरे चरण की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है. इस चरण में हांगकांग, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे फार ईस्ट बाजारों की उड़ानों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा.
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