ETV Bharat / bharat

ईरान युद्ध की वजह से IndiGo ने बढ़ाया किराया, आज रात 12 बजे के बाद से होगा लागू

इंडिगो ने बढ़ाया किराया ( ANI )

नई दिल्ली : विमान ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बीच इंडिगो 14 मार्च से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के टिकटों पर ईंधन अधिभार लगाएगी. यह चार्ज आज रात 12 बजकर 1 मिनट से लागू होगा और सभी नई बुकिंग पर लागू रहेगा. फ्लाइट टिकट की कीमतों में 425 रुपये से 2300 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. इस कदम से हवाई किराए बढ़ जाएंगे. इस बारे में एयरलाइन ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि डोमेस्टिक और भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर की फ्लाइट्स के लिए फ्यूल चार्ज 425 रुपये होगा, जबकि मिडिल ईस्ट सर्विस के लिए यह 900 रुपये होगा. वहीं साउथ ईस्ट एशिया और चीन, अफ्रीका और वेस्ट एशिया की फ्लाइट्स के लिए फ्यूल चार्ज 1,800 रुपये और यूरोप की फ्लाइट्स के लिए 2,300 रुपये होगा. एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) एक एयरलाइन की ऑपरेशनल कॉस्ट का लगभग 40 प्रतिशत होता है. फ्यूल चार्ज शुरू करने की घोषणा करते हुए, एयरलाइन ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे जियोपॉलिटिकल मुद्दों के बाद फ्यूल की कीमतों में भारी उछाल के कारण यह कदम उठाया गया है.