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इंडिगो बनेगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लॉन्च कैरियर, पहली उड़ान की तारीख तय

इंडिगो चरणबद्ध तरीके से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत के 16 से अधिक शहरों से सीधे जोड़ेगी.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 7, 2026 at 10:40 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली एनसीआर वालों के लिए अब इंतजार का वक्त खत्म होने जा रहा है. उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी उड़ान सेवाएं शुरू करने जा रहा है. इंडिगो अपनी यहां से पहली उड़ान सेवाएं शुरू करेगी. इंडिगो 15 जून 2026 को इस नए एयरपोर्ट से वाणिज्यिक उड़ान संचालन शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बनेगी.

इंडिगो बनेगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 'लॉन्च कैरियर'

इंडिगो चरणबद्ध तरीके से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत के 16 से अधिक शहरों से सीधे जोड़ेगी. इनमें बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख महानगरों के साथ-साथ अमृतसर, चंडीगढ़, धर्मशाला, जयपुर, लखनऊ, नवी मुंबई, पंतनगर और श्रीनगर जैसे टियर-2 और टियर-3 शहर शामिल हैं. यह पहल भारत के एविएशन नेटवर्क को मजबूत करने और NCR में आने-जाने वाले यात्रियों को अधिक विकल्प एवं बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने की इंडिगो की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इन उड़ानों की बुकिंग इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप और अधिकृत ट्रैवल पार्टनर्स के माध्यम से धीरे-धीरे शुरू की जा रही है.

वहीं, इंडिगो के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर आलोक सिंह ने कहा, "हमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) से अपनी सेवाएं शुरू करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. यमुना एक्सप्रेसवे पर स्थित यह एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश और NCR के लिए नया प्रवेश द्वार बनेगा. भारत के बड़े महानगर अब एक से अधिक एयरपोर्ट को समर्थन देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इंडिगो को गर्व है कि वह NCR के तीनों एयरपोर्ट- IGI एयरपोर्ट, हिंडन और अब NIA से सेवाएं दे रही है. हम अपने नेटवर्क का विस्तार जारी रखते हुए किफायती, समयनिष्ठ और बिना परेशानी वाली यात्रा सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

बेहतर कनेक्टिविटी का बनेगा बड़ा जरिया

भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में शामिल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट घरेलू और भविष्य में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है. इस एयरपोर्ट को सड़क और रेल संपर्क के साथ एकीकृत मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के विजन के तहत विकसित किया गया है, जिससे दिल्ली-NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा.

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यमुना प्राधिकरण) के सीईओ आर.के. सिंह ने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो की सेवाओं की शुरुआत न केवल यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी, बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित एविएशन विकास को भी मजबूती प्रदान करेगी.

15 जून 2026 की विशेष उद्घाटन उड़ानें
• लखनऊ से नोएडा : प्रस्थान 07:05, आगमन 08:05
• नोएडा – बेंगलुरु : प्रस्थान 08:35,

ये भी पढ़ें- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस तारीख से शुरू होगी उड़ान, टिकट बुकिंग भी जल्द

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