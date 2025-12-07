ETV Bharat / bharat

IndiGo का ऑपरेशन 10 दिसंबर तक सामान्य होने की उम्मीद, एयरलाइन ने अब तक 610 करोड़ रुपये रिफंड किए

मुंबई: इंडिगो एयरलाइन ने पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद यात्रियों को अब तक कुल 610 करोड़ रुपये का रिफंड प्रोसेस किया है. साथ ही इंडिगो ने शनिवार तक देश भर में यात्रियों को 3,000 बैगेज डिलीवर किए हैं. केंद्र सरकार ने रविवार को यह जानकारी दी. सरकारी बयान में कहा गया है कि इंडिगो एयरलाइंस का ऑपरेशन तेजी से पूरी तरह सामान्य होने की ओर बढ़ रहा है. सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन पूरी तरह से स्थिर होने तक सभी सुधार उपाय लागू रहेंगे.

इस बीच एयरलाइन ने उम्मीद जताई है कि 10 दिसंबर तक ऑपरेशन पूरी तरह सामान्य हो सकता है.

सरकार ने शनिवार को इंडिगो एयरलाइन को निर्देश दिया था कि वह कैंसिल उड़ानोंके लिए टिकट रिफंड प्रोसेस रविवार शाम तक पूरा कर ले, और यह सुनिश्चित करे कि एयरपोर्ट पर यात्रियों की ओर से जमा गया सामान अगले दो दिनों में डिलीवर हो जाए. इसके अलावा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा था कि इंडिगो एयरलाइन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फ्लाइट कैंसल होने या देरी की वजह से यात्रियों से अलग हुए सामान का पता लगाकर अगले 48 घंटों में उन्हें डिलीवर कर दिया जाए.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "इंडिगो ने अब तक कुल 610 करोड़ रुपये का रिफंड प्रोसेस किया है. कैंसिलेशन से प्रभावित यात्रा को रीशेड्यूल करने के लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी. यात्रियों की मदद के लिए समर्पित सहायता प्रकोष्ठ (Dedicated support cells) बनाए गए हैं ताकि रिफंड और रीबुकिंग की समस्याएं बिना किसी देरी या परेशानी के हल हो जाएं."

बयान में कहा गया है कि हाल ही में इंडिगो के परिचालन संबंधी संकट से हुई दिक्कत को दूर करने के लिए मंत्रालय ने तेजी से और जरूरी कदम उठाए गए हैं, ताकि यात्रियों को लगातार परेशानी न हो. देश भर में हवाई यात्रा का ऑपरेशन तेजी से स्थिर हो रहा है.

मंत्रालय ने कहा कि अन्य सभी घरेलू विमानन कंपनियां आसानी से और पूरी क्षमता से चल रही हैं, जबकि इंडिगो के परफॉर्मेंस में रविवार को लगातार सुधार दिखा है, और फ्लाइट शेड्यूल वापस सामान्य हो रहे हैं. बयान में कहा गया है कि इंडिगो की तरफ से रविवार को 1,650 उड़ानों का संचालन करने की संभावना है.