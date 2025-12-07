ETV Bharat / bharat

IndiGo का ऑपरेशन 10 दिसंबर तक सामान्य होने की उम्मीद, एयरलाइन ने अब तक 610 करोड़ रुपये रिफंड किए

इंडिगो ने कहा है कि एयरलाइन अब ऑपरेशन को स्थिर करने पर ध्यान दे रही है, जिसके 10 दिसंबर तक सामान्य होने की उम्मीद है.

IndiGo normal operations expected by 10 Dec Rs 610 cr refund processed against flight cancellations
इंडिगो की कई फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से एयरपोर्ट पर फंसे यात्री (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 7, 2025 at 9:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: इंडिगो एयरलाइन ने पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद यात्रियों को अब तक कुल 610 करोड़ रुपये का रिफंड प्रोसेस किया है. साथ ही इंडिगो ने शनिवार तक देश भर में यात्रियों को 3,000 बैगेज डिलीवर किए हैं. केंद्र सरकार ने रविवार को यह जानकारी दी. सरकारी बयान में कहा गया है कि इंडिगो एयरलाइंस का ऑपरेशन तेजी से पूरी तरह सामान्य होने की ओर बढ़ रहा है. सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन पूरी तरह से स्थिर होने तक सभी सुधार उपाय लागू रहेंगे.

इस बीच एयरलाइन ने उम्मीद जताई है कि 10 दिसंबर तक ऑपरेशन पूरी तरह सामान्य हो सकता है.

सरकार ने शनिवार को इंडिगो एयरलाइन को निर्देश दिया था कि वह कैंसिल उड़ानोंके लिए टिकट रिफंड प्रोसेस रविवार शाम तक पूरा कर ले, और यह सुनिश्चित करे कि एयरपोर्ट पर यात्रियों की ओर से जमा गया सामान अगले दो दिनों में डिलीवर हो जाए. इसके अलावा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा था कि इंडिगो एयरलाइन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फ्लाइट कैंसल होने या देरी की वजह से यात्रियों से अलग हुए सामान का पता लगाकर अगले 48 घंटों में उन्हें डिलीवर कर दिया जाए.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "इंडिगो ने अब तक कुल 610 करोड़ रुपये का रिफंड प्रोसेस किया है. कैंसिलेशन से प्रभावित यात्रा को रीशेड्यूल करने के लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी. यात्रियों की मदद के लिए समर्पित सहायता प्रकोष्ठ (Dedicated support cells) बनाए गए हैं ताकि रिफंड और रीबुकिंग की समस्याएं बिना किसी देरी या परेशानी के हल हो जाएं."

बयान में कहा गया है कि हाल ही में इंडिगो के परिचालन संबंधी संकट से हुई दिक्कत को दूर करने के लिए मंत्रालय ने तेजी से और जरूरी कदम उठाए गए हैं, ताकि यात्रियों को लगातार परेशानी न हो. देश भर में हवाई यात्रा का ऑपरेशन तेजी से स्थिर हो रहा है.

मंत्रालय ने कहा कि अन्य सभी घरेलू विमानन कंपनियां आसानी से और पूरी क्षमता से चल रही हैं, जबकि इंडिगो के परफॉर्मेंस में रविवार को लगातार सुधार दिखा है, और फ्लाइट शेड्यूल वापस सामान्य हो रहे हैं. बयान में कहा गया है कि इंडिगो की तरफ से रविवार को 1,650 उड़ानों का संचालन करने की संभावना है.

इंडिगो ने कहा- ऑपरेशन को स्थिर करने पर फोकस
उधर, इंडिगो के एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि एयरलाइन फ्लाइट में रुकावटों का "रूट कॉज एनालिसिस" करेगी, जो कई वजहों से हुई हैं और अब ध्यान ऑपरेशन को स्थिर करने पर है, जिसके 10 दिसंबर तक होने की उम्मीद है.

नए फ्लाइट ड्यूटी नियमों को लागू करते समय सही क्रू प्लानिंग की कमी को ऑपरेशन प्रभावित होने का मुख्य कारण बताया जा रहा है. हालांकि अधिकारी ने कहा कि एयरलाइन के पास पर्याप्त संख्या में पायलट हैं और कोई कमी नहीं है. अधिकारी ने मीडिया को बताया, "हमारे पायलटों की संख्या पर्याप्त है."

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ जगहों पर यह चिंता जताई जा रही है कि लीन-ऑपरेटिंग मॉडल की वजह से मौजूदा स्थिति पैदा हुई है, लेकिन हायरिंग पर कोई रोक नहीं लगाई गई है.

इंडिगो एयरलाइन पिछले पांच दिनों से बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिलेशन और उड़ानो में देरी से जूझ रही है. हालांकि, हालात बेहतर हो रहे हैं. रविवार को फ्लाइट कैंसिलेशन में कम आई है.

इंडिगो आम तौर पर प्रतिदिन लगभग 2,300 उड़ानों का संचालन करती है. रविवार को 1,650 फ्लाइट्स ऑपरेट करने की उम्मीद है, यह संख्या शनिवार को 1,500 फ्लाइट्स की थी.

यह भी पढ़ें- इंडिगो संकट : हवाई यात्रियों की नहीं घट रही परेशानी, कंपनी और डीजीसीए के बीच ब्लेमगेम ?

TAGGED:

FLIGHT CANCELLATIONS
INDIGO NORMAL OPERATIONS
INDIGO REFUND
INDIGO FLIGHT CANCELLATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.