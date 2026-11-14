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केरल से आ रही इंडिगो विमान में बम की धमकी, शमशाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

हैदराबाद: केरल के कन्नूर से आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट (6E-244) की शनिवार दोपहर शमशाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. किसी अज्ञात व्यक्ति ने विमान के वॉशरूम में कागज के एक टुकड़े पर नोट छोड़कर विमान में बम होने का दावा किया था. इसके बाद पायलट ने तत्परता दिखाते हुए शमशाबाद एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई. विमान के उतरते ही सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

इसके बाद बम निरोधक दस्ता, सीआईएसएफ और पुलिस ने विमान की गहन तलाशी ली. जहां, कुछ भी नहीं मिला. बताया जाता है कि विमान शनिवार 14 नवंबर की सुबह लगभग 10:40 बजे कन्नूर से उड़ान भरी थी. इसी दौरान इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में बम की धमकी मिलने की सूचना प्राप्त हुई. विमान के शौचालय के पास सुरक्षा जांच के दौरान केबिन क्रू को कागज का एक टुकड़ा मिला, जिस पर धमकी भरा संदेश लिखा था- '2 घंटे में बम विस्फोट, एक वीडियो जारी होगा, पुलवामा हमला, विस्फोट – 14.11.2026'"